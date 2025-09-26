''শ্যামকানু বন্ধুত্বৰ নামত এটা কলংক'': জুবিন গাৰ্গক হেৰুওৱাৰ বেদনাত শোকদগ্ধ মানস বৰুৱাই ক’লে কেমেৰাৰ আগত
শ্যামকানু মহন্তই মোৰ দেউতাৰ মুখাগ্নি কৰা, একেলগে জুমুঠি ধৰা এখন হাত কাঢ়ি লৈ গ'ল : মানস বৰুৱা ।
Published : September 26, 2025 at 11:34 AM IST
গুৱাহাটী : ব’হাগত আৰু এতিয়াৰে পৰা ‘ঐ নাহৰ’ বুলি ক’বলৈ বিহুৰ মঞ্চলৈ নাহে সকলোৰে মৰমৰ জুবিন গাৰ্গ । শিকলি ছিঙি, পাখি মেলি নিয়তিৰ শীতলৰ কোলাত শুই পৰিল মৰমৰ জুবিনদা । হিয়াৰ আমঠু বিহীন ৭ টা দিন পাৰ কৰিলে অসমীয়াই । জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ এই ঘটনা সহজভাৱে ল’ব পৰা নাই কোনো এজন অসমীয়াই । কাৰোবাৰ অৱহেলাৰ বাবে অকালতে অসমীয়াই হেৰুৱালে প্ৰাণৰো প্ৰাণ জুবিন গাৰ্গক ।
অভিযোগ উত্থাপন সিদ্ধাৰ্থ-শেখৰ-শ্যামকানুৰ লগতে সকলো জানিও মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া জুবিন গাৰ্গৰ ঘনিষ্ঠ লোকৰ বিৰুদ্ধে । এই সমগ্র ঘটনা সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰতৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে পৰিচালক মানস বৰুৱাই ।
সিদ্ধাৰ্থ-শেখৰ আৰু লগত থকাসকলৰ কাণ্ডজ্ঞান হীনতাৰ বাবে মৃত্যু হ'ল জুবিন গাৰ্গৰ
জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যু সন্দৰ্ভত মানস বৰুৱাই কয়, “মই আগতেও কৈছোঁ, পোনপটীয়া হত্যা কোনেও কৰা নাই । কিন্তু জুবিনৰ মৃত্যু হ’ল একমাত্ৰ অৱমাননা আৰু অৱহেলাৰ বাবে । সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, শেখৰ গোস্বামীৰ অৱমাননাৰ বাবে- কাৰণ তেওঁলোক সেই ঠাইত আছিল । শেখৰে যিমানে যি নকওঁক কিয়, সেয়া মই মানি নলও । কাৰণ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথম যেতিয়া চিজাৰ এটেক আহিছিল, সেই সময়ত বহু মানুহে এই বিষয়টো বা এই ৰোগটোৰ বিষয়ে গুগলত ছাৰ্চ কৰিছিল । জুবিন গাৰ্গ কেইবাবাৰো চিজাৰ এটেক হৈ হাস্পতালত ভৰ্তি হ'বলগীয়া হৈছিল । সেই সময়তো সিদ্ধাৰ্থ-শেখৰ লগে লগে আছিল । দাদা দাদা বুলি কৈ গোটেই জীৱন থাকিলে এতিয়া আকৌ শেখৰে চিজাৰৰ কথা নাজানো বুলি কৈছে । ইহঁতৰ অৱহেলাৰ বাবে এই ঘটনা হ'ল । ইয়াৰ বিৰুদ্ধে উচিত তদন্ত হ'ব লাগে ।
শ্যামকানু মহন্তৰ বিৰুদ্ধেও উত্থাপন বহু গুৰুতৰ অভিযোগ
শ্যামকানু মহন্তৰ স্থিতি সন্দৰ্ভত বৰুৱাই কয়, “শ্যামকানু মহন্তই কিছুমান কথা অৱহেলা কৰিছে । তেওঁ চাৰিওফালে নিজকে জুবিন গাৰ্গৰ ঘনিষ্ঠ বুলি কৈ ফুৰে, যদিহে তেওঁ সঁচাকৈ জুবিন গাৰ্গৰ ঘনিষ্ঠ, সকলো জানিও কিয় জুবিন গাৰ্গক তালৈ লৈ গ'ল । আমি জানিব পৰা অনুসৰি জুবিনে ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ কাম থকাৰ বাবে তালৈ যাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাছিল । জুবিনে কৈছিল-‘মই সুস্থ নহয়, মোক অকণমান জিৰণি লাগে’ । তাৰ পাছতো জোৰজবৰদস্তি কৰি শ্যামকানু মহন্তই জুবিনক তালৈ লৈ গ'ল । আনকি জুবিন তালৈ নগ’লে শ্যামকানুয়ে আত্মহত্যা কৰিম বুলি কোৱাও এতিয়া আমি শুনিবলৈ পাইছো । ঠিক আছে তেওঁ সেই য়টত নাছিল, কিন্তু জুবিন ক'ত গৈছে কি খাইছে তেওঁ কিয় গম নাপালে ? শ্যামকানু মহন্তৰ মুখা এতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মুখতে খোল খাই গ'ল । তেওঁ বন্ধুত্বৰ নামত এটা কলংক ।”
ই টিভি ভাৰতৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত শ্যামকানুক এক প্ৰকাৰৰ হুংকাৰ মানস বৰুৱাৰ
শ্যামকানু মহন্তক এক প্ৰকাৰৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰি মানস বৰুৱাই কয়, “শ্যামকানু মহন্তৰ ভণ্ডামি ৰাইজৰ সন্মুখত খোল খালে । আপুনি কৈছে জুবিন গাৰ্গ ছিংগাপুৰলৈ ফুৰিবলৈ যাব বিচাৰিছিল । জুবিন গাৰ্গে কি ফুৰিবলৈ গৈ পোৱা নাই নেকি ? আধা পৃথিৱীয়েই জুবিন গাৰ্গে ফুৰিলে । নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ নামত আপুনি ইমান বিজনেছমীট পাতিলে- কি হ'ল তাৰ পৰা কোম্পানী এটাটো বাদেই দোকান এখনো খুলিব নোৱাৰিলে । অসমৰ মানুহৰ হৃদয়ত যিকুৰা জুই জ্বলি আছে, সেই একেই জুই মানস বৰুৱাৰ ভিতৰটো জ্বলি আছে । আপুনি মোৰ দেউতাৰ মুখাগ্নি কৰা, একেলগে জুমুঠি ধৰা এখন হাত কাঢ়ি লৈ গ'ল । এই দাগ আপুনি কেতিয়াও মচিব নোৱাৰে । আহিবলগীয়া কেইবাটাও বহাগ আপোনাৰ বাবে উকা হৈ গ'ল । আপোনালোকে মানুহজনক পোনপটীয়াকৈ হত্যা নকৰিলেও, আওপকীয়াকৈ হত্যা কৰিলে । আপুনি কেবল জুবিন গাৰ্গৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে ।”
