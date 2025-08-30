তেজপুৰ: অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতত অতি শীঘ্ৰেই সংযোজন ঘটিব আন এখন বিশেষ ব্যতিক্ৰমধৰ্মী ছবিৰ । ৰাজধানী গুৱাহাটী আৰু সোণাপুৰকে ধৰি তেজপুৰ চহৰৰ বিভিন্ন স্থানত ছবিখনৰ চিত্ৰগ্ৰহণ পূৰ্ণগতিত চলি আছে । অসমীয়া ছবি জগতৰ দৰ্শকক এক ব্যতিক্ৰমী সোৱাদ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিছে ছবিখনৰ পৰিচালকে ।
ছবিখনৰ প্ৰস্তুতি, চিত্ৰনাট্য, পৰিচালনা আৰু প্ৰযোজনা অসমৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা তেজপুৰৰ সন্তান অতনু ভূঞাৰ । বিগত ২৪ আগষ্টৰ পৰা তেজপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত চিত্ৰগ্ৰহণ কৰি আহিছে দলটোৱে আৰু আগন্তুক ২০ ছেপ্টেম্বৰলৈ চলিব চিত্ৰগ্ৰহণ ।
ছবিখনৰ চিত্ৰগ্ৰহণ চলি থকাৰ মাজতে প্ৰযোজক-পৰিচালক তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অতনু ভূঞাই ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত কয়, "চিনেমাখনৰ নাম খাকী । ছবিখন এখন সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক ছবি, অসম আৰক্ষীয়ে খাকী পোচাক পিন্ধে আৰু ৰাজনীতিবিদে খদ্দৰৰ পোচাক পিন্ধে ৷ এই খাকী আৰু খদ্দৰৰ মাজত হোৱা সংঘাত এই ছবিখনত দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু দৰ্শকে এখন নতুন ব্যতিক্ৰমধৰ্মী চিনেমা উপভোগ কৰিবলৈ পাব ।”
তেওঁ লগতে জানিবলৈ দিয়ে যে ছবিখনৰ ৬০ শতাংশ চিত্ৰগ্ৰহণ তেজপুৰত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় ৭৫ শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু তেজপুৰতে শেষ পৰ্যায়ৰ চিত্ৰগ্ৰহণ হ'ব ।
ভূঞাই লগতে কয়, "মই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰাই নাট্যজগতৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ, কিন্ত পৰৱৰ্তী সময়ত টেলিভিছন চেনেলত জড়িত হৈ থকাৰ বাবে সময় দিব পৰা নাছিলোঁ ৷ বৰ্তমান মই নিজাববীয়াকৈ এটা পৰ্টেল খুলি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মোৰ হাতত সময় যথেষ্ট । সেইবাবেই এতিয়া অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ছবি এখন নিৰ্মাণৰ কথা চিন্তা কৰিলোঁ ৷ ছবিখনত মুম্বাইৰ আগশাৰীৰ কাৰিকৰী কৌশলেৰে নিপুণ ব্যক্তিক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ৷ অৱশ্যে কোনো গ্লেমাৰ থকা শিল্পীয়ে ছবিখনত অভিনয় কৰা নাই ৷”
উল্লেখ্য যে, বিশিষ্ট অভিনেতা অৰুণ নাথ আৰু যশস্বী অভিনেত্ৰী ডাঃ জাহানাৰা বেগমে গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । আনহাতে ছবিখনত বিভিন্ন চৰিত্ৰত এন এছ ডি আৰু এমেছাৰ দলৰ বহু শিল্পীয়ে অভিনয় কৰিছে ৷ আনকি পান দোকানীৰ চৰিত্ৰটোতো এজন সুদক্ষ অভিনেতাই অভিনয় কৰিছে ।
ভূঞাই কয়, “অসমত ছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ যথেষ্ট থল আছে, এই ছবিখন কোনো ৰোমাণ্টিক ছবি নহয় । মোৰ ছবিখন তেজপুৰকেন্দ্ৰিকো নহয়, এটা সৰু উপকণ্ঠ অঞ্চলহে ছবিখনত দেখিবলৈ পোৱা যাব । বহুতে গ্লেমাৰৰ বাবে কাশ্মীৰ, গেংটক আদি ঠাইলৈ ছবি নিৰ্মাণৰ বাবে যায় কিন্তু অসমৰ ছবি অসমতে নিৰ্মাণ হ’লে ভাল ।”
এই ছবিখন আগন্তুক বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ২৭ তাৰিখ নতুবা মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত দৰ্শকে ছবিগৃহত উপভোগ কৰিবলৈ পাব বুলি পৰিচালকে জানিবলৈ দিয়ে ৷
