ETV Bharat / entertainment

ভাৰতীয় সংগীত উদ্যোগৰ ৰূঢ় বাস্তৱ উদঙাই দিলে কণিকা কাপুৰে - KANIKA KAPOOR INDIAN MUSIC INDUSTRY

কণিকা কাপুৰে প্ৰকাশ কৰে যে ভাৰতৰ গায়ক-গায়িকাসকলে গীতৰ বাবে অতি কম পৰিমাণৰ মাননিহে পায় ।

Kanika Kapoor Exposes Harsh Truth Of Indian Music Industry
কণিকা কাপুৰ (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 18, 2025 at 2:54 PM IST

2 Min Read

হায়দৰাবাদ : বেবী ডল আৰু চিত্তিয়ান কলাইয়াৰ দৰে জনপ্ৰিয় গীতৰ বাবে সুপৰিচিত গায়িকা কণিকা কাপুৰে ভাৰতীয় সংগীত জগতক লৈ এক চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য কৰিছে । তেওঁ প্ৰকাশ কৰে যে বেছিভাগ গায়ককে গীতৰ বাবে ধন দিয়া নহয় আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে লাইভ শ্ব’ৰ জৰিয়তেহে তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰে ।

উৰ্ফি জাভেদৰ আড্ডাৰ শ্ব’ বাংক উইথ উৰ্ফিত উপস্থিত থকাৰ সময়তে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ । ভাইৰেল গীত এটাৰ বাবে ধন নোপোৱাৰ কথা সোধাত কণিকাই স্বীকাৰ কৰে যে গায়কসকলক প্ৰায়ে কম মাননি দিয়া হয় বা একেবাৰেই দিয়া নহয় । কণিকাই বুজাই দিলে যে তেওঁৰ গীতৰ বাবে তেওঁকো সামান্য ধনহে দিয়া হৈছিল ।

"মে সাৰে কণ্ট্ৰেক্ট দিখাতি হু, ১০১ টকা মিলে হে" তেওঁ কয় । তেওঁৰ মতে, উদ্যোগটোৱে গায়কসকলক এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে যেন তেওঁলোকক এটা গীত দিলে তেওঁলোকৰ উপকাৰ কৰা হয় ।

তেওঁ আৰু কয় যে এই প্ৰথা কেৱল নতুনকৈ অহাসকলৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয় । "মই আপোনালোকৰ লগত ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গায়কজনৰ বিষয়েও কথা পাতিব পাৰো । তেওঁৰ বেছিভাগ গীতৰ বাবেও আনকি তেওঁক ধন দিয়া হোৱা নাই ।"- নাম প্ৰকাশ নকৰাকৈ কণিকাই কয় ।

তেওঁ লগতে কয়, পশ্চিমীয়া দেশৰ দৰে, য’ত শিল্পীসকলে নিজৰ ৰেকৰ্ডিঙৰ পৰা উপাৰ্জন কৰি থাকে, ভাৰতীয় গায়কসকলে তেওঁলোকৰ গীতৰ পৰা দীৰ্ঘম্যাদী উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰে ।

লাইভ শ্ব’ই হৈছে প্ৰকৃত আয়ৰ উৎস

গায়কসকল কেনেকৈ জীয়াই থাকে ? কণিকাৰ মতে উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ উৎস হৈছে লাইভ প্ৰদৰ্শন । "যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ কণ্ঠই কাম কৰে আৰু শ্ব' কৰিব পাৰে, তেতিয়ালৈকে আপুনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব । কিন্তু গায়কসকলৰ বাবে কোনো পেন্সন প্লেন বা আৰ্থিক নিৰাপত্তা নাই ।" অৰ্থাৎ গায়কসকলে নিজৰ কেৰিয়াৰ বজাই ৰাখিবলৈ মঞ্চৰ অনুষ্ঠান আৰু কনচাৰ্টৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল । এবাৰ তেওঁলোক প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ অক্ষম হ’লে তেওঁলোকৰ আয় বন্ধ হৈ যায় ।

কণিকা কাপুৰৰ বিষয়ে

২০১৪ চনত ৰাগিনী এম এম এছ ২ৰ বেবী ডলৰ জৰিয়তে খ্যাতি অৰ্জন কৰে কণিকা কাপুৰে । পিছলৈ তেওঁ লাভলী, দেশী লুক, বিট পে বুটি আৰু চিত্তিয়ান কলাইয়া আদি হিট গীত আগবঢ়ায় । শেহতীয়াকৈ মুক্তি পোৱা মেৰে হজবেণ্ড কি বিৱিৰ গৰি হে কলাইয়া গীতটোৱে ইতিবাচক সঁহাৰি লাভ কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক : অভিনেতা নহয়, লক্ষ্য আছিল প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ

হায়দৰাবাদ : বেবী ডল আৰু চিত্তিয়ান কলাইয়াৰ দৰে জনপ্ৰিয় গীতৰ বাবে সুপৰিচিত গায়িকা কণিকা কাপুৰে ভাৰতীয় সংগীত জগতক লৈ এক চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য কৰিছে । তেওঁ প্ৰকাশ কৰে যে বেছিভাগ গায়ককে গীতৰ বাবে ধন দিয়া নহয় আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে লাইভ শ্ব’ৰ জৰিয়তেহে তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰে ।

উৰ্ফি জাভেদৰ আড্ডাৰ শ্ব’ বাংক উইথ উৰ্ফিত উপস্থিত থকাৰ সময়তে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ । ভাইৰেল গীত এটাৰ বাবে ধন নোপোৱাৰ কথা সোধাত কণিকাই স্বীকাৰ কৰে যে গায়কসকলক প্ৰায়ে কম মাননি দিয়া হয় বা একেবাৰেই দিয়া নহয় । কণিকাই বুজাই দিলে যে তেওঁৰ গীতৰ বাবে তেওঁকো সামান্য ধনহে দিয়া হৈছিল ।

"মে সাৰে কণ্ট্ৰেক্ট দিখাতি হু, ১০১ টকা মিলে হে" তেওঁ কয় । তেওঁৰ মতে, উদ্যোগটোৱে গায়কসকলক এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে যেন তেওঁলোকক এটা গীত দিলে তেওঁলোকৰ উপকাৰ কৰা হয় ।

তেওঁ আৰু কয় যে এই প্ৰথা কেৱল নতুনকৈ অহাসকলৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয় । "মই আপোনালোকৰ লগত ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গায়কজনৰ বিষয়েও কথা পাতিব পাৰো । তেওঁৰ বেছিভাগ গীতৰ বাবেও আনকি তেওঁক ধন দিয়া হোৱা নাই ।"- নাম প্ৰকাশ নকৰাকৈ কণিকাই কয় ।

তেওঁ লগতে কয়, পশ্চিমীয়া দেশৰ দৰে, য’ত শিল্পীসকলে নিজৰ ৰেকৰ্ডিঙৰ পৰা উপাৰ্জন কৰি থাকে, ভাৰতীয় গায়কসকলে তেওঁলোকৰ গীতৰ পৰা দীৰ্ঘম্যাদী উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰে ।

লাইভ শ্ব’ই হৈছে প্ৰকৃত আয়ৰ উৎস

গায়কসকল কেনেকৈ জীয়াই থাকে ? কণিকাৰ মতে উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ উৎস হৈছে লাইভ প্ৰদৰ্শন । "যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ কণ্ঠই কাম কৰে আৰু শ্ব' কৰিব পাৰে, তেতিয়ালৈকে আপুনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব । কিন্তু গায়কসকলৰ বাবে কোনো পেন্সন প্লেন বা আৰ্থিক নিৰাপত্তা নাই ।" অৰ্থাৎ গায়কসকলে নিজৰ কেৰিয়াৰ বজাই ৰাখিবলৈ মঞ্চৰ অনুষ্ঠান আৰু কনচাৰ্টৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল । এবাৰ তেওঁলোক প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ অক্ষম হ’লে তেওঁলোকৰ আয় বন্ধ হৈ যায় ।

কণিকা কাপুৰৰ বিষয়ে

২০১৪ চনত ৰাগিনী এম এম এছ ২ৰ বেবী ডলৰ জৰিয়তে খ্যাতি অৰ্জন কৰে কণিকা কাপুৰে । পিছলৈ তেওঁ লাভলী, দেশী লুক, বিট পে বুটি আৰু চিত্তিয়ান কলাইয়া আদি হিট গীত আগবঢ়ায় । শেহতীয়াকৈ মুক্তি পোৱা মেৰে হজবেণ্ড কি বিৱিৰ গৰি হে কলাইয়া গীতটোৱে ইতিবাচক সঁহাৰি লাভ কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক : অভিনেতা নহয়, লক্ষ্য আছিল প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

KANIKA KAPOOR ON MUSIC INDUSTRYBOLLYWOOD SINGERS INCOMEINDIAN MUSIC INDUSTRYই টিভি ভাৰত অসমKANIKA KAPOOR INDIAN MUSIC INDUSTRY

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

ভাৰতৰ একমাত্ৰ সেউজীয়া ৰঙৰ ছশ বছৰীয়া ৰামৰ মূৰ্তিটো ক'ত আছে ?

এজন মুক্তিযোদ্ধা, প্ৰাক্তন বিধায়ক‌ৰ পৰিয়াল‌ৰ দুৰৱস্থা: চলিবলগা হৈছে এনৰেগা শ্ৰমিক-ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কাম কৰি

স্বাধীনতা আন্দোলনত বিষ্ণু ৰাভাক সুৰক্ষা দিয়া সেনানীৰ আজি এই দুৰৱস্থা...

এইকেইদিন সংবাদ শিৰোনামত উৰিয়ামঘাট ! পিছে কেনেকৈ ঠাইটুকুৰা নাম হ’লগৈ উৰিয়ামঘাট ? জানো আহক

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.