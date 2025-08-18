হায়দৰাবাদ : বেবী ডল আৰু চিত্তিয়ান কলাইয়াৰ দৰে জনপ্ৰিয় গীতৰ বাবে সুপৰিচিত গায়িকা কণিকা কাপুৰে ভাৰতীয় সংগীত জগতক লৈ এক চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য কৰিছে । তেওঁ প্ৰকাশ কৰে যে বেছিভাগ গায়ককে গীতৰ বাবে ধন দিয়া নহয় আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে লাইভ শ্ব’ৰ জৰিয়তেহে তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰে ।
উৰ্ফি জাভেদৰ আড্ডাৰ শ্ব’ বাংক উইথ উৰ্ফিত উপস্থিত থকাৰ সময়তে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ । ভাইৰেল গীত এটাৰ বাবে ধন নোপোৱাৰ কথা সোধাত কণিকাই স্বীকাৰ কৰে যে গায়কসকলক প্ৰায়ে কম মাননি দিয়া হয় বা একেবাৰেই দিয়া নহয় । কণিকাই বুজাই দিলে যে তেওঁৰ গীতৰ বাবে তেওঁকো সামান্য ধনহে দিয়া হৈছিল ।
"মে সাৰে কণ্ট্ৰেক্ট দিখাতি হু, ১০১ টকা মিলে হে" তেওঁ কয় । তেওঁৰ মতে, উদ্যোগটোৱে গায়কসকলক এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে যেন তেওঁলোকক এটা গীত দিলে তেওঁলোকৰ উপকাৰ কৰা হয় ।
তেওঁ আৰু কয় যে এই প্ৰথা কেৱল নতুনকৈ অহাসকলৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয় । "মই আপোনালোকৰ লগত ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গায়কজনৰ বিষয়েও কথা পাতিব পাৰো । তেওঁৰ বেছিভাগ গীতৰ বাবেও আনকি তেওঁক ধন দিয়া হোৱা নাই ।"- নাম প্ৰকাশ নকৰাকৈ কণিকাই কয় ।
তেওঁ লগতে কয়, পশ্চিমীয়া দেশৰ দৰে, য’ত শিল্পীসকলে নিজৰ ৰেকৰ্ডিঙৰ পৰা উপাৰ্জন কৰি থাকে, ভাৰতীয় গায়কসকলে তেওঁলোকৰ গীতৰ পৰা দীৰ্ঘম্যাদী উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰে ।
লাইভ শ্ব’ই হৈছে প্ৰকৃত আয়ৰ উৎস
গায়কসকল কেনেকৈ জীয়াই থাকে ? কণিকাৰ মতে উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ উৎস হৈছে লাইভ প্ৰদৰ্শন । "যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ কণ্ঠই কাম কৰে আৰু শ্ব' কৰিব পাৰে, তেতিয়ালৈকে আপুনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব । কিন্তু গায়কসকলৰ বাবে কোনো পেন্সন প্লেন বা আৰ্থিক নিৰাপত্তা নাই ।" অৰ্থাৎ গায়কসকলে নিজৰ কেৰিয়াৰ বজাই ৰাখিবলৈ মঞ্চৰ অনুষ্ঠান আৰু কনচাৰ্টৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল । এবাৰ তেওঁলোক প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ অক্ষম হ’লে তেওঁলোকৰ আয় বন্ধ হৈ যায় ।
কণিকা কাপুৰৰ বিষয়ে
২০১৪ চনত ৰাগিনী এম এম এছ ২ৰ বেবী ডলৰ জৰিয়তে খ্যাতি অৰ্জন কৰে কণিকা কাপুৰে । পিছলৈ তেওঁ লাভলী, দেশী লুক, বিট পে বুটি আৰু চিত্তিয়ান কলাইয়া আদি হিট গীত আগবঢ়ায় । শেহতীয়াকৈ মুক্তি পোৱা মেৰে হজবেণ্ড কি বিৱিৰ গৰি হে কলাইয়া গীতটোৱে ইতিবাচক সঁহাৰি লাভ কৰিছিল ।
