এগৰাকী গণশিল্পীৰ দৃষ্টিৰে গণশিল্পী বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা - KALAGURU BISHNU PRASAD RABHA

গণশিল্পী বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা ( photo : ETV Bharat Assam )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : June 20, 2025 at 10:21 AM IST | Updated : June 20, 2025 at 10:28 AM IST 9 Min Read

গুৱাহাটী : "মোৰ কবিতাৰ ছন্দ লাগি, স্পন্দন তোৰ জাগেনে; কথা মালিকাৰ গন্ধ লাগি, সোণৰ সপোন ভাগেনে...", সুৰেৰে কথাৰে অসমত সমন্বয়ৰ সেতু গঢ়া যুগজয়ী শিল্পী বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ আজি ৫৬ সংখ্যক মৃত্যু দিৱস । ১৯৬৯ চনৰ আজিৰ দিনটোতে মহাপ্ৰয়াণ ঘটিছিল বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ । বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আছিল একাধিকাৰে এগৰাকী শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকাৰ, সংগীতজ্ঞ, নৃত্যবিদ, চিত্ৰকৰ, অভিনেতা, সংগঠক আৰু মুক্তি যুঁজাৰু । ছাত্ৰাৱস্থাত তেওঁ ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত নামি পৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট দলৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে আৰু কাৰাবাসো খাটে ৷ সংগ্ৰামী জীৱনৰ বাবে তেওঁ এক জীৱন্ত কিংবদন্তীত পৰিণত হৈছিল । তেওঁৰ সাংস্কৃতিক অৱদানৰ বাবে তেওঁক ‘কলাগুৰু’ বুলি অভিহিত কৰা হৈছিল । আজিৰ প্ৰজন্মই বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ বিষয়ে জানে যদিও এনে বহুত কথা আছে যিসমূহ সন্দৰ্ভত বহুতৰেই একো জ্ঞান নাই ৷ ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক দিপাঞ্জলি শৰ্মাই তেনে বহুত নজনা কথা জানিবলৈয়ে গণশিল্পী লোকনাথ গোস্বামীৰ কাষ চাপিছিল ৷ এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত শিল্পীগৰাকীয়ে কৈ গ’ল বিষ্ণুৰ প্ৰসাদ ৰাভা সন্দৰ্ভত বহু নজনা কথা । গণশিল্পী লোকনাথ গোস্বামীৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam) শৈশৱৰ পৰাই বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক লগ পাইছিল লোকনাথ গোস্বামীয়ে :- তেজপুৰত জন্ম গ্ৰহণ কৰা হেতুকে শৈশৱৰ পৰাই লোকনাথ গোস্বামীয়ে লগ পাইছিল বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “মোৰ তেজপুৰত জন্ম, সেই গতিকে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক ওচৰৰ পৰা পোৱা মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল । আনহাতে বাণ থিয়েটাৰ আছিল আধুনিক সাংস্কৃতিক জগতৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰ । সেই সময়ত বাণ থিয়েটাৰৰ জৰিয়তে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, ফণী শৰ্মা, চন্দ্ৰধৰ গোস্বামীকে ধৰি অসমৰ বহুকেইগৰাকী প্ৰখ্যাত শিল্পীক দেখাৰ সৌভাগ্য হৈছিল । আনহাতে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা গীতৰ লগত জড়িত আছিল, কিন্তু আমাৰ সময়ত তেখেতক আমি নাটকৰ লগত জড়িত এগৰাকী ব্যক্তি হিচাপে পাইছিলো ।” আজিৰ প্ৰজন্মই বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক কেনেদৰে জনা উচিত :- বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা গীত, নাট, নৃত্য আদিৰ লগত জড়িত আছিল যদিও তেওঁৰ বাবে সকলোৰে উৰ্ধত আছিল আমাৰ সমাজখন । এই সন্দৰ্ভত লোকনাথ গোস্বামীয়ে কয়, “বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ গান, নাটক বা কবিতা যিয়েই নহওক কিয় সেই সকলোবোৰৰ মূল লক্ষ্য আছিল সমাজৰ গৰিষ্ঠসংখ্যক লোক অৰ্থাৎ খাটি খোৱা লোকসকলৰ জীৱন পৰিৱৰ্তন । সমাজৰ ভিন্ন শ্ৰেণীক লৈ তেওঁ বিভিন্ন সৃষ্টি কৰিছে । নাৰীৰ সমমৰ্যাদা তেওঁ সদায় বিচাৰিছিল, যাৰ বাবে ৰচনা কৰিছিল- "নিচলা আইৰে আমি খাটি অসমীয়া অসমী আইৰে আমি ছোৱালী ধুনীয়া ধৰণী শুৱাই থকা অতি মোহনীয়া" বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা কলা- সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত থকাৰ লগতে তেওঁৰ ভিতৰত এটা বৈপ্লৱিক সত্তাও আছিল । এসময়ত বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট দলৰ সংস্পৰ্শলৈও আহিছিল তেওঁ । সমাজ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত সৃষ্টি কৰিছিল বহু গীত-কবিতা । "ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ লোহাৰ শিকলি ভাঙ্, ছিঙ্ ছিঙ্ ছিঙ্ ছিঙ্ দাসৰ বান্ধোন ছিঙ্ । খোল খোল খোল খোল কাৰাৰ ফাটক খোল, ভাঙ্ ভাঙ্ দুৱাৰৰ দাং..."এয়া মাত্ৰ এক উদাহৰণ ।” ইয়াৰোপৰি ৰঙ তুলিকাৰে অংকন কৰিছিল বিভিন্ন চিত্ৰও । ১৯৪৫ চনৰ শেষৰ ফালে বিষ্ণু ৰাভা ভাৰতৰ বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট দলৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে । ১৯৪৬ চনত 'ছিৰাজ' বোলছবিৰ কামত কলিকতালৈ যোৱাৰ সময়তে কমিউনিষ্ট দলৰেই নেতা সৌমেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰক লগ পাই আৰু দলৰ সক্ৰিয় সদস্য হৈ পৰে । ১৯৪৮ চনত বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট দলক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হয় আৰু ১৯৪৮ চনৰ পৰা ১৯৫২ চনলৈ ৰাভাই আত্মগোপন কৰি থাকে । এই সম্পর্কে গোস্বামীয়ে কয়, “সেই সময়ৰ বিষ্ণুৰাম মেধিৰ চৰকাৰে তেখেতৰ মূৰৰ দাম দহ হেজাৰ টকা ঘোষণা কৰিছিল ।”

ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পাছত সমাজৰ এচাম লোকৰ ওপৰত পুঁজিবাদী লোকৰ শোষণ দেখিয়ে ‘‘আজাদি ঝুঠা হে’’ বুলি কৈছিল । এই সন্দৰ্ভত গোস্বামীয়ে কয়, “তেওঁৰ এটা বিপ্লৱী সত্তা আছিল । তেওঁ এগৰাকী বিদ্ৰোহী আছিল, কিন্তু সন্ত্ৰাসবাদী নাছিল । অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ সদায় মাত মাতিছিল, সকলোৱে সমমৰ্যাদা লাভ কৰাটো তেওঁ বিচাৰিছিল ।” বিধায়ক হিচাপে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা :- এই সন্দৰ্ভত লোকনাথ গোস্বামীয়ে কয়, “বৰ্তমান সময়ত বিধায়ক মানে এটা পেচা হৈ পৰিছে । বিধায়ক হ'লে টকা-পইচা আদি হ'ব । কিন্তু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত আছিল বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা । ৰাভাই ক্ষমতা নিজৰ বাবে বিচৰা নাছিল । তেখেতে ক্ষমতা বিচাৰিছিল সমাজৰ বাবে । সমাজৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ বাবে তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিছিল । সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেনে আৰ্ট গেলেৰী, ছবিগৃহ আদি নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছিল । বিধায়ক হৈ থাকোতে তেওঁ কেতিয়াও নিজৰ বাবে চিন্তা কৰা নাছিল । বহুত সংগ্ৰামৰো সন্মুখীন হৈছিল তেওঁ । আনকি বিধায়ক হৈ থকা সময়তে তেওঁ থকা ঘৰটোও এবাৰ নিলামত গৈছিল ।” গোস্বামীয়ে কয়, “বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই পৌৰসভাৰ পৰা টকা ধাৰ লৈ ঘৰ বনাইছিল । পিছত ধাৰ মাৰিব নোৱাৰাৰ বাবে ঘৰটো নিলামত গৈছিল । সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল বিমলা প্ৰসাদ চলিহা । তেওঁ তেতিয়া কথাটো গম পাই কিবা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল ।” যুদ্ধ নকৰাকৈয়ে কাৰাবাস খাটিব লগা হৈছিল বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই :- চীন-ভাৰতৰ যুদ্ধৰ সময়ত ঘৰত দুই সন্তানক অকলে এৰি কেইবামাহো কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই । ভাৰত-চীন যুদ্ধৰ সময়ত চীনাপন্থী বুলি ৰাভাক জেললৈ পঠোৱা হৈছিল । এই সন্দৰ্ভত লোকনাথ গোস্বামীয়ে কয়, “১৯৬২ চনৰ চীন-ভাৰতৰ যুদ্ধৰ সময়ত তেওঁৰ দ্বিতীয়া পত্নী কনকলতা মেধি ঢুকাইছিল । সেই সময়ত তেওঁৰ সন্তান দুটাও সৰু সৰু আছিল । সীমান্তত ভাৰতীয় সৈন্যৰ লগত চীনৰ যুদ্ধ চলি আছিল । আৰু সেই যুদ্ধৰ সময়তে ইমান সৰু সন্তান দুটা ঘৰত থৈ কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই ।’’ ‘‘প্ৰথমে নগাঁও জেল, তাৰ পাছত গুৱাহাটী জেল, তাৰ পাছত ওড়িশ্যাৰ বঢ়মপুৰ জেললৈ পঠিওৱা হৈছিল তেওঁক ৷ ৬মাহ কৰাবাস খটাৰ পাছত তেওঁ উভতি আহিছিল । আচৰিত কথা যে তেওঁ কোনো বিদ্ৰোহ কৰা নাছিল । এই ঘটনাবোৰৰ সন্দৰ্ভত মানুহে অধ্যয়ন কৰাটো দৰকাৰ ।” গোস্বামীয়ে কয় ৷ বিবাহৰ এমাহ নৌহওতেই প্রথমা পত্নীক হেৰুৱাইছিল ৰাভাই :- এই সম্পৰ্কে লোকনাথ গোস্বামীয়ে কয়, “বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই ১৯৩৭ চনত তেজপুৰৰ পৰা এটা সাংস্কৃতিক দল লৈ গৈ চেনোলা কোম্পানীত ৰৈ ৰৈ কেতেকী বিনালে, গুৰু মোৰ শংকৰ আদিকে ধৰি কেইবাটাও গীত বাণীবদ্ধ কৰিছিল । সেই সময়ত প্ৰিয়বালা দত্ত নামৰ এগৰাকী মহিলাক তেওঁৰ লগত গান গাবলৈ লৈ গৈছিল । একে সময়তে প্ৰিয়বালা দত্তৰ লগত প্ৰেমপ্ৰণয় হয় আৰু তাতেই প্ৰিয়বালা দত্তৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । কিন্তু বিবাহৰ এমাহ নৌহওতেই অৰ্থাৎ ২৮ দিনতে টাইফ‌ইডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয় পত্নীৰ । এইটো বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ জীৱনৰ এটা ডাঙৰ দুখ । প্ৰথমা পত্নী যাৰ লগত তেওঁ প্ৰেমবিবাহত আবদ্ধ হৈছিল, তেতিয়াই তেওঁ লিখিছিল- "পৰজনমৰ শুভ লগনত যদিহে আমাৰ হয় দেখা, পূৰাবানে প্ৰিয়ে এই জনমত মোৰ হিয়াৰ অপূৰ্ণ আশা, পৰজনমৰ শুভ লগনত যদিহে আমাৰ হয় দেখা, পূৰাবানে প্ৰিয়ে এই জনমত মোৰ হিয়াৰ অপূৰ্ণ আশা... লগতে ৰচনা কৰিছিল- লগন উকলি গ'ল তেও যে নহ'ল কোৱা মনৰ কথাটি মোৰ হিয়াত গুপুতে থোৱা..." আদি গীত । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ কনকলতা মেধিক বিয়া কৰায় । বিবাহৰ কেইবছৰমান পাছত কনকলতা মেধিও ঢুকাইছিল । শেষত মোহিনীবালা বসুমতাৰীক জীৱনসংগী কৰিছিল বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই । ‘‘বিষ্ণুৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি’’ কবিতাটো কেতিয়া ৰচনা কৰা হৈছিল ? "বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি ? তুমি সাৰে আছা সাৰে আছো আমি আৰু সাৰে আছে প্ৰীতি..." সাহিত্যিক ড° বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ দ্বাৰা ৰচিত “বিষ্ণু ৰাভা, এতিয়া কিমান ৰাতি” এই কবিতাটো কেতিয়া ৰচনা কৰা হৈছিল বুলি সোধা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত লোকনাথ গোস্বামীয়ে কয়, “ড° বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ দ্বাৰা ৰচিত “বিষ্ণু ৰাভা, এতিয়া কিমান ৰাতি” কবিতাটো কেতিয়া ৰচনা কৰা হৈছিল বহুতে সঠিকভাৱে নাজানে । বহুতে এই কবিতাটো চীন-ভাৰতৰ যুদ্ধৰ সময়ত যেতিয়া বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক জেললৈ নিয়া হৈছিল সেই সময়ত ৰচনা কৰা হৈছিল বুলি ভাবে । কিন্তু এয়া শুদ্ধ নহয় । ১৯৪৮ চনত বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট দলক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু ১৯৪৮ চনৰ পৰা ১৯৫২ চনলৈ ৰাভাই আত্মগোপন কৰি আছিল । ১৯৫২ চনত পূৰ্বৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ বৰ্তমানে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ দোতমা ৰাজহ চক্ৰৰ ঘিলাগুৰি গাঁৱত সপত্নীক গ্ৰেপ্তাৰ হয় ৰাভা আৰু এবছৰৰ বাবে জেললৈ যায় । আৰু এই কবিতাটো ১৯৫৩ চনত অৰ্থাৎ ৰাভা জেলত থকাৰ সময়ত ৰচনা কৰা হৈছিল ।” বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা সন্দৰ্ভত লোকনাথ গোস্বামীৰ মন্তব্য :- “বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা মানে কেইটামান গীত নহয় । তেওঁ যাৰ বাবে গান গাইছে, যাৰ বাবে জীৱন ত্যাগ কৰিছে এই কাৰণবোৰ নজনাৰ কাৰণে আজি আমি সুখৰ পাছত দৌৰিছো, কিন্তু আমাৰ সন্তুষ্টি নাই । বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই কেতিয়াও জাত-পাত বিচৰা কৰা নাছিল । সকলো মানুহকে সমদৃষ্টিৰে চাইছিল ।” বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা গীত চর্চা কৰিবলৈ হ'লে জানিব লাগিব গীতৰ আঁৰৰ কথা :- বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ গীত চর্চা কৰিবলৈ হ'লে লাগিব সাধনা । এই সন্দৰ্ভত গণশিল্পীগৰাকীয়ে কয়, “বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ গীত চর্চা কৰিবলৈ হ'লে গানটো কিয় লিখিছিল, কেতিয়া লিখিছিল জানিব লাগিব । এনেই গালে নহ'ব । এতিয়া ভুলে-শুদ্ধই বহুতে গাই গৈছে । কিন্তু চর্চাৰ অভাৱত বহুতে ইয়াৰ অৰ্থও বুজি নাপায় ।” উল্লেখ্য যে, জনসাংস্কৃতিক পৰিষদৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ গীতৰ একমাত্ৰ লংপ্লেয়িং ৰেকৰ্ড ‘‘বিশ্বৰে ছন্দে ছন্দে’’ৰ অন্যতম উদ্যোক্তা আছিল লোকনাথ গোস্বামী । লগতে পঢ়ক : কি পৰিস্থিতিত কলাগুৰুৱে ৰচনা কৰিছিল জীৱনৰ অন্তিমটো গীত ?

Last Updated : June 20, 2025 at 10:28 AM IST