জুবিনৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ ন্যায় কেতিয়া ?

জুবিনৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ ন্যায় কেতিয়া ?
জুবিন গ’ল, কিন্তু যাওতে সমগ্ৰ বিশ্বক জনাই থৈ গ’ল জীয়াই থকা কালত তেওঁ আৰ্জিলে কি ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 11, 2025 at 6:06 PM IST
হায়দৰাবাদ : যাৰ মৃত্যুত শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে কান্দিছে, জীৱ-জন্তু ; চৰাই-চিৰিকতি আদিয়েও তেওঁৰ ফটোৰ সন্মুখত গোট খাই এপলক চাইছে, স্বয়ং প্ৰকৃতিয়েও বিভিন্ন ৰং সলাইছে, সেইজনা মহান মনিষীৰ অভাৱ কোনেও কেতিয়াও পূৰ কৰিব নোৱাৰে ৷ অতি কম বয়সতে জুবিন গাৰ্গ গ’লগৈ ৷ অসমখনক নিঠৰুৱা কৰি অজান বাটেৰে গুচি গ’ল এক প্ৰকৃত মানৱতাবাদী সত্বা ৷ এই যোৱাই কিন্তু দি গ’ল বহুত কিবাকিবি ৷ জগাই থৈ গ’ল অসমখনক ৷ জুবিনে সপোন দেখা বৰ অসমখনো যেন গঢ় লৈ উঠিল তেনে অনুভৱ হয় ৷
পিছে অসমখন কেৱল শোক আৰু দুখতেই জাগি উঠা নাই, জাগিছে ক্ষোভতো ৷ প্ৰিয় মানুহজনৰ মৃত্যু কোনেও মানি ল’ব খোজা নাই ৷ সকলোৰে মতে এই মৃত্যু অস্বাভাৱিক ৷ জুবিন গাৰ্গ অসমৰ এটা সম্পদ আছিল, এটা আপুৰুগীয়া সম্পদ ৷ এনে এটা সম্পদক চম্ভালি ৰখাটো জানো আমাৰেই দায়িত্ব নাছিল ৷ আজি সেই প্ৰশ্নই উত্থাপন হৈছে সকলোৰে মনত ৷ জুবিনৰ মৃত্যুৰ পাছতেই বাহিৰলৈ ওলাইছে বহু কথা ৷
জুবিন গাৰ্গৰ ঘনিষ্ঠ মানুহৰ উপস্থিতিতে পানীত পৰি তেওঁ মৃত্যুক সাৱটি ল’লে ৷ এই কথাই আচৰিত কৰি তুলিছে জুবিন অনুৰাগীক ৷ ছিংগাপুৰত অসমক উপস্থাপন কৰিবলৈ গৈ কফিনত ঘূৰি আহিল জুবিন ! ছিংগাপুৰৰ পৰা ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ’সমূহত এটাই চাৰ্ট পিন্ধি দিনে-ৰাতিয়ে তেওঁক ঘূৰা-ফুৰা কৰা দেখা গৈছে, যিয়ে সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰিছে যে ফুৰাৰ উন্মদনাত এচামৰ কাৰণে জুবিনে নিশ্চয় প্ৰয়োজনীয় টোপনি পূৰ কৰা নাছিল ৷ মেনেজাৰৰ উপস্থিতিত জুবিনৰ এই অৱস্থা ৷
এতিয়া জুবিনৰ অনুৰাগীৰ লগতে অসমৰ মনোৰঞ্জন উদ্যোগৰ প্ৰতিজনেই বিচাৰিছে সেইদিনা আচলতে হৈছিল কি ? 19 ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰত জুবিনৰ সৈতে আচলতে হৈছিল কি ? জিৰণি লৈ পেলাই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিম বুলি নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেললৈ দুদিন আগতেই যোৱা জুবিনে সময় পাইছিল নে আৰাম কৰিবলৈ ? চিজাৰ এটেক অহাৰ বাবে খাই থকা দৰৱ খাইছিল নে শিল্পীগৰাকীয়ে ? গাতে ছাঁটোৰ দৰে লাগি থকা মেনেজাৰে কৰি কি আছিল ?
#JusticeForZubeenGrag - বৰ্তমান ট্ৰেণ্ডত আছে অসমত ৷ কালি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গেও হাতযোৰ কৰি সকলোকে সামাজিক মাধ্যমত জুবিনৰ বাবে ন্যায় বিচাৰি এনেদৰে লিখিবলৈ কয় ৷ অভিনেতা ৰবি শৰ্মাইও সক্ৰিয়ভাৱে জুবিনৰ মৃত্যুৰ তদন্ত বিচাৰি মাত মাতি আছে ৷ লগতে গায়ক নীলোৎপল বৰা, শংকুৰাজ কোঁৱৰ, অভিনেত্ৰী বৰষা ৰাণী বিষয়া, অমৃতা গগৈ, যতীন বৰা, কমল লোচন ডেকা, পৰিচালক মানস বৰুৱা আদিকে ধৰি প্ৰতিগৰাকীয়েই জুবিন দাৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক : ‘‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’’ৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ব সিদ্ধাৰ্থ-শেখৰজ্যোতি-অমৃতপ্ৰভাৰ ক্লিপ