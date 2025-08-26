হায়দৰাবাদ: যৌৱনে আমনি কৰে, 90 দশকৰ প্ৰতিগৰাকী চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমী দৰ্শকৰে চাগৈ মনত আছে এই ছবিখনৰ নামটো ৷ এখন পাৰিবাৰিক চিনেমা যিয়ে মনোৰঞ্জন যোগাইছিল 25 সপ্তাহ ধৰি ৷ 1998 চনৰ 19 মে’ত ছবিখনে মুক্তি লাভ কৰিছিল ৷ ছবিখন পৰিচালনা আৰু প্ৰযোজনা কৰিছিল অশোক কুমাৰ বিষয়াই ৷
অসমীয়া ছবিৰ দুৰৱস্থাৰ সময়ত এই ৰঙীন ৰোমাণ্টিক অসমীয়া ছবিখন যেন আশীৰ্বাদ হৈ আহিছিল ৷ দৰ্শকক আপ্লুত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ছবিখনে ৷ অসমীয়া ছবিৰ প্ৰতি দৰ্শক অধিক আগ্ৰহী হৈ পৰা দেখা গৈছিল ৷
বৰষা ৰাণী বিষয়াই তেওঁৰ ছ’চিয়েল একাউণ্টৰ জৰিয়তে এতিয়া যৌৱনে আমনি কৰে 2 ঘোষণা কৰিছে ৷ অনুৰাগীসকল উৎসাহী হৈ আছে ছবিখনক লৈ ৷ এই বছৰৰে 10 অক্টোবৰত ছবিখনে মুক্তি লাভ কৰাৰ কথা ৷
ইতিমধ্যে ফাৰ্ষ্ট লুক আৰু এখন পোষ্টাৰ শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে ৷ মন্তব্য শাখাত অনুৰাগীৰ পৰা যথেষ্ট যোগাত্মক বাৰ্তা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷
উল্লেখ্য যে, যৌৱনে আমনি কৰে ছবিখনত অভিনয় কৰিছিল প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, নিকুমণি বৰুৱা, অংকুৰ বিষয়া, বৰ্ণালী পূজাৰী, শিৱ প্ৰসাদ ঠাকুৰ, হিৰণ্য দাস, বৰষা ৰাণী বিষয়াকে আদি কৰি আৰু বহু শিল্পীয়ে ৷
ছবিখনত মুঠ সাতটা গীত আছিল ৷ জিতুল সোণোৱাল, জুবিন গাৰ্গ, শান্তা উজীৰ, মনচুমী ৰাজখোৱা, মিতালী চৌধুৰীয়ে কণ্ঠদান কৰাৰ উপৰিও সেই সময়ৰ বলীউডৰ শীৰ্ষস্থানৰ গায়ক কুমাৰ চানু আৰু উদিত নাৰায়ণেও নিজৰ কণ্ঠৰ যাদুৰে মোহিছিল শ্ৰোতাক । এই ছবিখনৰ জৰিয়তেই জুবিন গাৰ্গ আৰু বলীউডৰ গায়িকা সাগৰিকা মুখাৰ্জীয়ে নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল ।
যৌৱনে আমনি কৰেৰ এক উল্লেখনীয় কৃতিত্ব হ’ল যে ই ছবিগৃহত ৰূপালী জয়ন্তী সপ্তাহ পালন কৰিছিল । সেই সময়ৰ হিচাপত ছবিখনে ২.২৫ কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰিছিল; যি সময়ত টিকটৰ দাম ৭ টকা আৰু ১৫টকা আছিল ।
লগতে পঢ়ক : বাপেকৰ ফটোকপি আদিত্ৰী বৰুৱা, ক’লে বৰষা ৰাণী বিষয়াই