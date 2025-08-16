হায়দৰাবাদ : আজি ১৬ আগষ্ট, ২০২৫ত প্ৰতিগৰাকী কৃষ্ণভক্তৰ মন উলাহে নধৰা হৈ আছে ৷ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ভক্তসকলে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উদযাপন কৰিছে, আজিৰ দিনটোতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম হৈছিল ।
ফুল আৰু ভিন্ন লাইটেৰে মন্দিৰ, ঘৰ আৰু কমিউনিটি চেণ্টাৰসমূহ সজাই তোলা হৈছে ৷ আনহাতে দহি হাণ্ডীৰ অনুষ্ঠান আৰু আধ্যাত্মিক সমাৱেশে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী সাৰমৰ্ম ফুটাই তুলিছে । মাজনিশাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানলৈকে জন্মাষ্টমী হৈছে আধ্যাত্মিকতা, পৰম্পৰা আৰু যোগাত্মক শক্তিক একত্ৰিত কৰা এক উদযাপন ।
কোনো ভাৰতীয় উদযাপন সংগীত অবিহনে সম্পূৰ্ণ নহয় । জন্মাষ্টমীক সামৰি বলীউডে বহু কেইটামান স্মৰণীয় গীত আগবঢ়াইছে যিবোৰে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশত যথেষ্ট অৰিহণা যোগায় । ৰাধা আৰু কৃষ্ণৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত আত্মাক আলোড়িত কৰা সুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দহী হাণ্ডী উৎসৱত এই ট্ৰেকসমূহে নিশ্চয় আপোনাসৱক আনন্দিত কৰিব ।
এতিয়া চাওঁ বলীউডৰ পাঁচটা গীত যিয়ে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ ভাবাৰ্থ বৰ্ণনা কৰে -
1. ৰাধা কেছে না জলে - লগান (২০০১)
ৰাধা আৰু কৃষ্ণৰ মাজৰ চিৰন্তন প্ৰেমক উপযুক্তভাৱে চিত্ৰিত কৰা এই চিৰসেউজ গীতটো জন্মাষ্টমী উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয় গীতৰ ভিতৰত অন্যতম । আমিৰ খান আৰু গ্ৰেচি সিঙে অভিনয় কৰা এই গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছে আশা ভোছলে আৰু উদিত নাৰায়ণে, গীতৰ কথা ৰচনা কৰিছে জাভেদ আখতাৰে । দুটা দশকৰ পাছতো ইয়াৰ সুৰ মানুহৰ মাজত জনপ্ৰিয় আৰু প্ৰতিটো মন্দিৰ আৰু উৎসৱমুখৰ অনুষ্ঠানত এই গীতটো শুনিবলৈ পোৱা যায় ৷
2. ৱ’ কৃষ্ণা হে - কৃষ্ণা: দ্য ৱাৰিয়ৰ পয়েট (২০০৪)
ৱ’ কৃষ্ণা হে দৰে খুব কম গীতেহে ভক্তিমূলক গীত হিচাপে ইমান জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে ৷ সুখৱিন্দৰ সিঙৰ কণ্ঠত সুভাষ ঘাই পৰিচালিত ছবিৰ এই গীতটিত অভিনয় কৰিছে বিবেক অবেৰয় আৰু ঈশা শৰবাণীয়ে । গীতটো প্ৰায় দুটা দশক ধৰি জন্মাষ্টমীৰ যিকোনো অনুষ্ঠানৰ বাবে সকলোৰে পছন্দৰ । মন্দিৰৰ শোভাযাত্ৰা হওক, মাজনিশাৰ আৰতি হওক বা মঞ্চ অনুষ্ঠান হওক, ৱ’ কৃষ্ণা হে সুখৰ ভক্তিমূলক গীতলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে । সুখৱিন্দৰ সিঙে সাক্ষাৎকাৰত কোৱাৰ দৰে গীতটোৰ যাদুটো হ’ল ই মানুহক আৱেগিকভাৱে আকৰ্ষণ কৰে, কেৱল চলচ্চিত্ৰৰ গীত হিচাপে নহয়, তেওঁলোকৰ উৎসৱমুখৰ জীৱনৰ অংশ হিচাপে ।
3. মাইয়া যশোদা - হম সাথ সাথ হে (১৯৯৯)
সূৰজ বৰজাত্যৰ ব্লকবাষ্টাৰ ছবিখনৰ এই ট্ৰেকটোৱে জন্মাষ্টমী উদযাপনত স্কুল-কলেজত বিশেষ স্থান লাভ কৰিছে । কৰিশ্মা কাপুৰ, সোণালী বেন্দ্ৰে আৰু টাবুৱে পৰ্দাত পৰিবেশন কৰা এই গীতটো কৃষ্ণৰ শৈশৱৰ দুষ্টামিৰ চিত্ৰণ । অল্কা য়াগনিক, অনুৰাধা পৌডৱাল আৰু কবিতা কৃষ্ণমূৰ্তিৰ দ্বাৰা গোৱা এই ট্ৰেকটো এতিয়াও জনপ্ৰিয় । ইয়াৰ মনোমোহাতা আৰু ভংগীমাই ইয়াক গ্ৰুপ ডান্স আৰু মঞ্চত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এক নিখুঁত পছন্দ কৰি তোলে ।
4. ৰাধে ৰাধে - ড্ৰিম গাৰ্ল (২০১৯)
আয়ুষ্মান খুৰানা অভিনীত ড্ৰিম গাৰ্লৰ গীত ৰাধে ৰাধেই জন্মাষ্টমীৰ প্লেলিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ সতেজতা কঢ়িয়াই আনিছে । হাই-বিট ছন্দ, কুমাৰৰ আকৰ্ষণীয় গীত, মিট ব্ৰাদাৰ্ছ আৰু অমিত গুপ্তাৰ গায়কীৰ গীতটোৱে কৃষ্ণ আৰু ৰাধাৰ মাজৰ চঞ্চল ৰসায়ন বিজ্ঞানক আধুনিক ধৰণেৰে স্মৰণ কৰে । ইয়াক বিশেষভাৱে নৱ প্ৰজন্মৰ মাজত জনপ্ৰিয় ।
5. মচ গয়া শ্বোৰ - খুদ্দাৰ (১৯৮২)
দহি হাণ্ডী উৎসৱত প্ৰতিধ্বনিত হৈ থকা এটা ক্লাছিক গান হ’ল মচ গয়া শ্বোৰ, যিটো উৎসৱৰ বাস্তৱিক চিত্ৰণৰ বাবে জনাজাত । অমিতাভ বচ্চনক লৈ চিত্ৰিত এই গীতটোত অভিনেতাজনে উৎসৱমুখৰ ভিৰৰ মাজত যোগদান কৰি মানৱ পিৰামিডত উঠিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু কলহ ভাঙি পেলোৱা দেখা গৈছে । কিশোৰ কুমাৰ আৰু লতা মংগেশকাৰে কণ্ঠদান কৰা এই ট্ৰেকটো শক্তি আৰু উৎসৱমুখৰ উত্তেজনাৰে ভৰা ।
