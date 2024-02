উদ্যোগপতিৰ দাবী; লণ্ডনত জন্ম হ’ব বিৰাট-অনুষ্কাৰ দ্বিতীয় সন্তান

আজিকালি বলীউডৰ অভিনেত্ৰী অনুষ্কা শৰ্মাৰ দ্বিতীয় গৰ্ভধাৰণক লৈ অহৰহ নেটিজেনৰ মাজত চৰ্চা অব্যাহত আছে ৷ যদিও এইবোৰ বিষয়ত বিৰাট কোহলী আৰু অনুষ্কা শৰ্মাই মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে যদিও অনুষ্কা শৰ্মা এইকেইদিন গৰ্ভৱতী হোৱা আৰু দ্বিতীয় সন্তানক আদৰিবলৈ লোৱাৰ খবৰ অহৰহ আহি আছে ৷ উল্লেখ্য যে, অনুষ্কা শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলীৰ সম্প্ৰতি এগৰাকী কন্যা সন্তান আছে যাৰ নাম বামিকা ৷ সম্প্ৰতি এগৰাকী উদ্যোগপতি কৰা এক দাবীয়ে যেন এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত এক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷

উদ্যোগপতি বিৰাট-অনুষ্কাৰ সন্দৰ্ভত দাবী কৰিছে যে, অনুষ্কা অতি সোনকালে আন এটি সন্তানৰ মাতৃ হ’বলৈ গৈ আছে ৷ তেওঁলোকৰ সন্তানটো লণ্ডনৰ এখন চিকিৎসালয়ত জন্ম ল’ব পাৰে ৷ বৰ্তমান দম্পতীটোৰ সন্দৰ্ভত কি কি আপডেট আহিছে জানো আহক-

হয়, উদ্যোগপতি হৰ্ষ গোৱেংকাই সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ জৰিয়তে এটি পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে ৷ এই পোষ্টটোত অনুষ্কা-বিৰাটৰ নাম নিলিখাকৈ তেওঁ দাবী কৰে যে, তেওঁলোকে অতি সোনকালে দ্বিতীয় সন্তানক আদৰিবলৈ ওলাইছে ৷ অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ ডেলিভাৰী ভাৰতত নহয় লণ্ডনত হ’ব পাৰে বুলি তেওঁ উমান দিয়ে ৷ লগতে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰসৱৰ আশা কৰা সময়ো তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ৷

উদ্যোগপতিৰ দাবী, অনুষ্কাৰ ডেলিভাৰী লণ্ডনত হ’ব

উদ্যোগপতি হৰ্ষ গোৱেংকাৰ টুইটত লিখা আছে, ‘মাত্ৰ কেইদিনমানৰ ভিতৰতে এটি নতুন কণমানি আহি আছে । প্ৰশ্ন হয় এতিয়া তেওঁ ক্ৰিকেটাৰ পিতৃৰ দৰে দেশখনক এক নতুন উচ্চতালৈ লৈ যাব নে তেওঁ নিজৰ চলচ্চিত্ৰ তাৰকা মাতৃৰ পদাংক অনুসৰণ কৰিব । #Made in India #To be born in London'