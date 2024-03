IPL 2024ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত তাৰকাৰ যাদু: অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব বলীউডৰ চেলিব্ৰিটিয়ে - IPL opening ceremony

চিটাৰা ডেস্ক, 22 মাৰ্চ: পুনৰ আহিল ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ ৷ ২২ মাৰ্চ অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ’ব ক্ৰিকেটৰ এই মহাযুদ্ধ ৷ আজি আইপিএলৰ এই খেলত প্ৰথমখন মেচ চেম্পিয়ন চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ মাজত ৷ এই উদ্বোধনী খেলৰ পূৰ্বে একেদিনাই অনুষ্ঠিত হ’ব আই পি এলৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ৷ বলীউডৰ বহু জনপ্ৰিয় তাৰকাৰে ভৰি পৰিব আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান ৷ এতিয়া সকলোৰে মনত প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত কোন কোন চেলিব্ৰিটিয়ে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব ৷ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বলীউডৰ তাৰকা অক্ষয় কুমাৰ আৰু টাইগাৰ শ্ৰফে নিজৰ অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰিব ৷ ইয়াৰ উপৰিও সংগীত শিল্পী এ আৰ ৰহমান আৰু জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী চনু নিগমেও কণ্ঠদান কৰিব ৷

উল্লেখ্য় যে, আই পি এলে নিজৰ অফিচিয়েল ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট এক্সত তথ্য দি লিখিছে যে, The stage is set, the lights are bright, and the stars are ready to shine at the #TATAIPL 2024 Opening Ceremony!