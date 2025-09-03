গুৱাহাটী: অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ চিত্ৰকলা জগতৰ এটি পৰিচিত নাম শোভাকৰ লস্কৰ । শৈশৱৰ পৰা ছবিৰ প্ৰতি এক বিশেষ ধাউতি আছিল শিল্পীগৰাকীৰ । প্ৰথম অৱস্থাত বিবেকানন্দ আদিকে ধৰি বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ ছবি অংকন কৰিছিল শিল্পীগৰাকীয়ে ।
সম্পূৰ্ণ বিমূৰ্ত শৈলীৰে কাম কৰি ভালপোৱা এইগৰাকী চিত্ৰশিল্পী বৰ্তমান অসম চাৰু কাৰু কলা পৰিষদৰ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছে । গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ চৰকাৰী আৰ্ট কলেজৰ পৰা বি এফ এ (পেইণ্টিং) ডিগ্ৰী লাভ কৰা লস্কৰে দীর্ঘদিন ধৰি দেশ-বিদেশৰ বিভিন্ন শিল্পমঞ্চত নিজৰ সৃষ্টিৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আহিছে ।
ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত শিল্পীগৰাকীয়ে জনাই তেওঁৰ এই যাত্ৰা সন্দৰ্ভত বহু কথা ।
কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল তেওঁৰ এই শৈল্পিক যাত্ৰা ?
নগাঁও জিলাৰ লাহৰীঘাটত জন্ম হৈছিল শিল্পী শোভাকৰ লস্কৰৰ । কিন্তু পিতৃৰ চাকৰিৰ সূত্ৰে শৈশৱৰ সময়ছোৱাত অসমৰ ভিন্ন ঠাইলৈ যাবলগীয়া হৈছিল তেওঁ । পিতৃৰ চাকৰি সূত্ৰে যাবলগীয়া হৈছিল নেলীলৈ । নেলীৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল তেওঁৰ এই শৈল্পিক যাত্ৰাৰ ।
এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি সন্দৰ্ভত শোভাকৰ লস্কৰে কয়, “নেলীতে মোৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ আৰম্ভণি হৈছিল । নেলীৰ লগতে লাগি আছিল কাৰ্বি আংলং জিলা । সেই সময়ত আমি দল বান্ধি বান্ধি কাৰ্বি আংলঙৰ পাহাৰলৈ সোমাই যাওঁ । সেইবোৰে মোক আকৰ্ষিত কৰিছিল ৷ আনহাতে মোৰ খুৰা এজনে ছবি আঁকিছিল । এবাৰ তেওঁ আমাৰ ঘৰলৈ থকাকৈ আহিছিল । তেতিয়া মোৰ মায়ে তেওঁক এখন শিৱৰ ছবি আঁকিবলৈ কৈছিল । তেওঁ সদায় অকণমান অকণমান আঁকিছিল অৰ্থাৎ এদিন যদি চকুটো আঁকে আন এদিন অন্য অংশ আঁকে, যিটো দেখি দেখি মোৰ ধৈৰ্য হেৰাই গৈছিল । আৰু সেইটোৱেই মোক ছবিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিলে । প্ৰথম অৱস্থাত মই মানুহৰ ছবি আঁকিছিলো । দোকানবোৰত দিয়া বাকীৰ খাটা-বহীৰ দৰে এখন বহি মই বনাই লৈছিলো, য’ত বিবেকানন্দকে ধৰি বিভিন্ন ব্যক্তিৰ ছবি আঁকিছিলো । সেয়াই আছিল আৰম্ভণি ।”
প্ৰথম ছবিখন কোনখন আছিল ?
জীৱনৰ প্ৰথম ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত শিল্পীগৰাকীয়ে কয়, “প্ৰথম অৱস্থাত বিবেকানন্দ, কনকলতাকে ধৰি বিভিন্ন ছবি আঁকিছিলো । কিন্তু প্ৰথম ছবি বুলি যদি কও তেন্তে মই শিক্ষাগ্ৰহণ কৰাৰ পাছত যিখিনি আঁকিছিলো সেইখিনি ছবিৰ কথাই ক’ব লাগিব । কাৰণ তাৰ আগৰ ছবিবোৰ অধ্যয়নৰত সময়ৰ আছিল । বিভিন্ন শিক্ষাগুৰুৰ শৈলীবোৰ সেই সময়ত আয়ত্ব কৰাৰ যত্ন কৰিছিলোঁ । প্ৰায় 1997-98 চনৰ পৰাহে ভালদৰে মই কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলো ।”
শিল্পীগৰাকীৰ প্রিয় ছবিখন কি আছিল ?
নিজে অংকন কৰা প্রিয় ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত শিল্পীগৰাকীয়ে কয়, “জীৱনত বহু ছবি আঁকিলো । কেতিয়াবা কিছুমান ছবি এনেকুৱা হয় ছবিখন ফালি দিলেহে সম্পূৰ্ণ যেন লাগে । কেতিয়াবা কিছুমান ছবি কাটি দিয়াৰো ৰেকৰ্ড আছে । এইটো অৱশ্যে বহুত শিল্পীৰে হয় । মোৰ প্ৰিয় সেই ছবিখন 5 ফুট মানৰ আছিল । ছবিখন বগা, কলা আৰু মটীয়া এই তিনিটা ৰঙেৰে কৰি আছিলো । মাজে মাজে অকণমান অকণমান ৰঙা আছিল । মোৰ কাম কৰা ধৰণটো অকণমান বেলেগ, কাম কৰি কৰি মই কেতিয়াবা দূৰলৈ গুচি যাওঁ । সেই ছবিখনৰ কাম কৰি থাকোতে হঠাৎ মোৰ এনেকুৱা লাগিল যে ছবিখন সম্পূৰ্ণ হৈছে ।”
তেওঁ কৈ যায়, “২০০৮ চনৰ কথা এইটো, তেতিয়া মই কামপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ ৰেলেৰে অহা-যোৱা কৰো । ৰেলেৰে অহা-যোৱা কৰোতে পানীখাইটিৰ সেই পৰিবেশটো খুব উপভোগ কৰিছিলো, তাত নেপালী গাঁও কিছুমান আছে । সেই তেনেকুৱা এটা অৱয়ব মই সেই ছবিখনত বিচাৰি পাইছিলো । সেই ছবিখন মই তেনেদৰেই ৰাখি দিছিলো । পৰৱৰ্তী সময়ত এখন প্ৰদৰ্শনীত সেই ছবিখন 2 লাখ 80 হাজাৰ টকাত বিক্ৰী হৈছিল ।”
শোভাকৰ লস্কৰৰ প্ৰথম ছবিখন কিমান টকাত বিক্ৰী গৈছিল ?
এই সন্দৰ্ভত শিল্পীগৰাকীয়ে কয়, “জাহাংগীৰ আৰ্ট গেলাৰীত মোৰ দুখন ছবি একেলগে বিক্ৰী হৈছিল । তেতিয়া সেই ছবি দুখন 1 লাখ 40 হাজাৰ টকাত বিক্ৰী হৈছিল ৷”
চিত্ৰকলাকে পেচা হিচাপে লৈ আগবাঢ়ি যোৱাটো সম্ভৱনে ?
প্ৰথমে নিজৰ চিত্ৰকলাৰ এই যাত্ৰা সন্দৰ্ভত শিল্পীগৰাকীয়ে কয়, “২০০৯ চনৰ আগতে মই ভাৰতৰবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত দলীয় প্ৰদৰ্শনীসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলো । পৰৱৰ্তী সময়ত মই চৰকাৰী চাকৰিত যোগদান কৰো । সেই সময়ত দৰমহাৰ যিখিনি পইচা পাওঁ তাৰে আধা টকাৰে প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো । তেনেকৈ আমি অসমৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰিছিলো । সেই সময়ত বহু ছবি বিক্ৰীও গৈছিল । তাৰ পূৰ্বে মই চাকৰি এৰি দিল্লী-মুম্বাইত থাকি ছবি আঁকিম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰে কৰৰ কিছু নিয়ম সলনি কৰাৰ ফলত ২০০৯-১০চন মানৰ পৰা ছবিৰ বিক্ৰী সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে কম হৈ গৈছিল ।”
আনহাতে অসমত চিত্ৰকলাক পেচা হিচাপে লৈ আগবাঢ়ি যোৱা সন্দৰ্ভত শিল্পীগৰাকীয়ে কয়, “বহুতে কমিচন কাম কৰি চলি আছে । কিন্তু মোৰ মতে কেৱল ছবি আঁকিয়ে চলাটো অসমত এতিয়াও সম্ভৱ হৈ পৰা নাই ।”
উল্লেখ্য যে, ২০০২ চনত ভাৰত চৰকাৰৰ মানৱ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে আগবঢ়োৱা ছাত্ৰ বৃত্তি লাভ কৰিছিল লস্কৰে । ইয়াৰোপৰি বহু আঞ্চলিক তথা ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতা আৰু প্ৰদৰ্শনীত সাফল্য অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ ।
২০০৫ আৰু ২০১২ চনত ললিত কলা একাডেমী আয়োজিত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল শিল্প প্ৰদৰ্শনত তেওঁ বিশেষ সন্মান লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হয় । গুৱাহাটী, মুম্বাই, দিল্লী, কলকাতা আদিৰ লগতে নেপাল আৰু শ্ৰীলংকা আদিকে ধৰি বহু ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত একক আৰু দলীয় প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁ ।
২০২৩ চনত নেপাল আৰ্ট কাউন্সিলত আয়োজিত "ইণ্ডো-নেপাল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এক্সিবিশ্যন" আৰু কলম্বোত অনুষ্ঠিত "ইণ্ডো-শ্ৰীলংকা কনটেম্পৰেৰিয়াচ আৰ্ট এক্সিবিশ্যন"ত অংশগ্ৰহণে তেওঁৰ শিল্পযাত্ৰাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিসৰত সমৃদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
