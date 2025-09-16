বৰ্তমানৰ গীতত থাকে হিংসাত্মক প্ৰেমৰ চিত্ৰণ: ই টিভি ভাৰতৰে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত কুমাৰ ছানু

বৰ্তমানৰ গীতত থাকে হিংসাত্মক প্ৰেমৰ চিত্ৰণ: ই টিভি ভাৰতৰে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত কুমাৰ ছানু
সংগীতৰ পৰিৱৰ্তিত ধাৰাক লৈ মন্তব্য কণ্ঠশিল্পী কুমাৰ ছানুৰ ৷ এ আইৰ প্ৰভাৱ, মধুশ্ৰীৰ সৈতে কাম, কন্যা সন্দৰ্ভত বহু কথাই ক’লে সংগীতশিল্পীগৰাকীয়ে ৷
Published : September 16, 2025 at 5:25 PM IST
নব্বৈৰ দশকৰ সময়ছোৱাত যেতিয়া ভাৰতীয় চিনেমাত ৰোমাণ্টিক গীতৰ পয়োভৰ আছিল, তেতিয়া লাখ লাখ লোকৰ হৃদয়ত ঠাই কৰি লোৱা এটা কণ্ঠ আছিল - কুমাৰ ছানুৰ । অতুলনীয় সুৰ আৰু আৱেগৰ গভীৰতাৰে একেৰাহে পাঁচবাৰকৈ (১৯৯১-১৯৯৫) ফিল্মফেয়াৰ বঁটা লাভ কৰা তেওঁ একমাত্ৰ গায়ক, যিটো অভিলেখ আজিলৈকে কোনেও ভাঙিব পৰা নাই ।
আজিও তেওঁৰ সংগীতে একেই মধুৰতা আৰু তীব্ৰতাৰে হৃদয় জয় কৰি আছে । ধীৰে ধীৰে চে মেৰী জিন্দগী মে আনা, তুঝে দেখা তো, পেহলা নাছা আৰু জব কোই বাত বিগড় জায়েৰ দৰে কালজয়ী গীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি য়ে কালি কালি আখে আৰু চুৰা কে দিল মেৰাৰ দৰে আকৰ্ষণীয় ট্ৰেকলৈকে তেওঁৰ কণ্ঠ মানুহৰ প্লেলিষ্টত সজীৱ হৈ আছে ।
শেহতীয়াকৈ কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে কণ্ঠশিল্পী মধুশ্ৰীৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিছে নতুনকৈ মুক্তি লাভ কৰা বাৰিছে তেৰীত । ই টিভি ভাৰতৰ কীৰ্তিকুমাৰ কদমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত কুমাৰ ছানুৱে সংগীতৰ পৰিৱৰ্তন, পুৰণি সহকৰ্মীসকলৰ সৈতে কাম কৰা, কন্যাৰ কৃতিত্ব, সংগীতৰ এ আইৰ উত্থান আৰু আগলৈ কি হ’ব পাৰে সেই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰে ।
ই টিভি ভাৰত : ছানু দা, আগৰ ৰোমাণ্টিক গীতসমূহ সকলোতে শুনা গৈছিল, কিন্তু এতিয়া কমি যোৱা যেন লাগে । এই পৰিৱৰ্তনক আপুনি কেনেদৰে চায় ?
কুমাৰ ছানু : অৱশ্যেই, সময়ৰ লগে লগে বহু কথা সলনি হৈছে । আগতে গীতবোৰে ৰোমান্স কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিল যি কোমল আৰু মিঠা অনুভৱৰ দৰে আছিল । কিন্তু আজিকালিৰ গীতত কেতিয়াবা প্ৰেমৰ হিংসাত্মক ৰূপকো চিত্ৰিত কৰা হয়, আন কোনো সময়ত অতি সুক্ষ্ম প্ৰেম কাহিনীৰো চিত্ৰণ কৰা হয় । আমি সৌভাগ্যৱান যে এতিয়াও আমি সুন্দৰ গীতৰ কথা আৰু ৰচনা লাভ কৰো । পৰিৱৰ্তন স্বাভাৱিক, কিন্তু কেতিয়াবা কেৱল স্বাৰ্থত পৰিৱৰ্তন হ’লে মধুৰতা হেৰাই যায় । তথাপিও এটা ভাল গীতৰ কথা আৰু এটা ভাল সুৰ কেতিয়াও পুৰণি নহয় ।
ই টিভি ভাৰত : শেহতীয়াকৈ আপুনি মধুশ্ৰীৰ সৈতে বাৰিছে তেৰীত কণ্ঠদান কৰে । ইমান বছৰৰ মূৰত তেওঁৰ লগত পুনৰ কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা আছিল ?
কুমাৰ ছানু : সঁচা কথা ক’বলৈ গ’লে মোৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ’ল এটা ভাল সুৰ আৰু অৰ্থপূৰ্ণ গীত হাতলৈ অহাটো । মধুশ্ৰীয়ে যেতিয়া মোক এই গীতটিৰ বাবে মাতিছিল, সেই মুহূৰ্ততে মই গম পাইছিলোঁ যে এইটো কিবা এটা বিশেষ । তেওঁৰ কণ্ঠত এক চহকী সুৰ আছে, যিটো বহু গায়কৰ নাই । প্ৰায় ৩০ বছৰ আগতে আমি প্ৰথম লগ পাইছিলো ছুৰিনামত । ইমান বছৰৰ পাছত তেওঁৰ লগত আকৌ ৰেকৰ্ডিং কৰাটো এটা আচৰিত অভিজ্ঞতা আছিল ।
ই টিভি ভাৰত : নতুন গীত এটা শুনাৰ পাছত গীতটো গাবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে আপুনি কি কি কথাত মন দিয়ে ?
কুমাৰ ছানু : প্ৰথমে চাওঁ সুৰ আৰু গীতৰ কথাবোৰে মোক চুই গৈছেনে নাই ? যদি এনে অনুভৱ হয়, তেন্তে মই গাই দিওঁ । শক্তিশালী গীতৰ কথা আৰু শক্তিশালী সংগীত মোৰ বাবে আৱশ্যকীয় । মই কেৱল এনেকুৱা গীত গাইছো যিবোৰে মোক ব্যক্তিগতভাৱে আকৰ্ষিত কৰে । মোৰ ইউটিউব চেনেলত (কুমাৰ ছানু অফিচিয়েল) প্ৰতি ১০-১৫ দিনৰ মূৰে মূৰে এটা নতুন গীত মুকলি কৰি দিওঁ, সকলোবোৰ সুৰীয়া গীতৰ কথা আৰু অৰ্থপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ সৈতে । মোৰ মতে হৃদয়ত আঘাত কৰা সুৰ আৰু শব্দহে গোৱাৰ যোগ্য ।
ই টিভি ভাৰত : আপোনাৰ কন্যা শ্বেনন কেয়ে আমেৰিকাৰ সংগীত জগতত ভাল ফলাফল দেখুৱাইছে । তেওঁৰ যাত্ৰাৰ বিষয়ে আপুনি কি ক’ব বিচাৰে ?
কুমাৰ ছানু : হয়, তাইৰ শেহতীয়া একক গীত এণ্টিড’ট আমেৰিকাৰ এটা লেবেলে মুক্তি দিছিল আৰু প্ৰচণ্ড সঁহাৰি লাভ কৰিছে । আমেৰিকাৰ চাৰ্টত ৩ আৰু ভাৰতত ইউটিউবত ১ নম্বৰ স্থান দখল কৰে গানটোৱে । তাইৰ বয়স মাত্ৰ ২২ বছৰ, কিন্তু সকলো কাম তাই নিজেই কৰে । তাইৰ আত্মবিশ্বাস আৰু সমৰ্পণে মোক অতি গৌৰৱান্বিত কৰে । জাষ্টিন বিবাৰৰ দৰে শিল্পীৰ সৈতে কাম কৰা সংগীতজ্ঞৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিছে তাই । কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে তাই নিজৰ নাম উজলাব বুলি মোৰ বিশ্বাস ।
ই টিভি ভাৰত : কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ই প্ৰসাৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে গায়ক-গায়িকাৰ ভূমিকা সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছেনে ?
কুমাৰ ছানু : এ আই ভালো হ’ব পাৰে বা বেয়াও হ’ব পাৰে - ইয়াক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ ওপৰত বহু নিৰ্ভৰ কৰে । যদিহে প্ৰযুক্তিৰ সঠিক ব্যৱহাৰ হয় তেন্তে ই শিল্পীসকলক সহায় কৰিব পাৰে । কিন্তু যদি গায়কক জড়িত নকৰাকৈ গীত ৰচনা কৰিবলৈ এ আই ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তেন্তে সেয়া সঠিক নহয় আৰু শিল্পীৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে । শেহতীয়াকৈ মোৰ এ আই কণ্ঠত পাকিস্তানী গীত এটা গোৱা হৈছিল, যিটো মই গোৱা নাছিলো । সেইবাবেই মোৰ বিশ্বাস প্ৰযুক্তিৰ বিকাশ হ’ব লাগে, কিন্তু সংগীতৰ মানৱীয় উপাদান, আৱেগ, আত্মাক সদায় জীয়াই ৰাখিব লাগিব ।
ই টিভি ভাৰত : অনাগত দিনত শ্ৰোতা-দৰ্শকৰ বাবে কি আছে ?
কুমাৰ ছানু : মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ বাবে সাজু হৈছে এটি নতুন ৰোমাণ্টিক গীত । প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰকাশ কৰিছো । গীতটোত বিশুদ্ধ সুৰ আৰু প্ৰকৃত ৰোমান্স আছে । মোৰ বিশ্বাস ই শ্ৰোতাক সংগীতৰ সোণালী যুগৰ কথা সোঁৱৰাই দিব । সদায়ৰ দৰেই মোৰ অনুৰাগীৰ বাবে নতুন কিবা এটা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছো । এইটোও মধুশ্ৰীৰ সৈতে গোৱা হৈছে ।
ই টিভি ভাৰত : আজিৰ প্ৰজন্মৰ গায়কসকলক কি ক’ব বিচাৰিব ?
কুমাৰ ছানু : বৰ্তমান সময়ত বহু ভাল গায়ক আছে । কিন্তু মোৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল সংগীত । এটা ভাল সুৰ আৰু অৰ্থপূৰ্ণ গীতৰ কথাবোৰ আজীৱন ভিটামিন ডিৰ দৰে - ই শক্তিশালী হোৱাৰ লগতে মনটোক তৰুণ কৰি ৰাখে । মোৰ বিশ্বাস যে বয়স যিয়েই নহওক কিয়, সংগীত ভাল পালে মন সদায় ডেকা হৈ থাকিব । মই সকলোকে কওঁ - কেতিয়াও গান গোৱা বন্ধ নকৰিব, কাৰণ সংগীতে আপোনাৰ আত্মাক জীয়াই ৰাখে ।
