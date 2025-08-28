হায়দৰাবাদ : অসমীয়া চিনেমাৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখি পুনৰ এবাৰ অসমবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিলে অসমকন্যা ড৹ ববী শৰ্মা বৰুৱাই ৷ একেধাৰে এগৰাকী চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক, প্ৰযোজক তথা চিত্ৰনাট্যকাৰ ড৹ বৰুৱাৰ পঞ্চমখন চিনেমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰিমিয়াৰ হ’ল দ্য ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেল অফ মেলবৰ্ণ 2025 ত, নাম ৰ’দৰ পাখি (Morning Sunshine) ৷
এই সফলতাৰ পাছত ই টিভি ভাৰত অসমে ছবিখন সন্দৰ্ভত জানিবলৈ ড৹ ববী শৰ্মা বৰুৱাৰ কাষ চাপে ৷ সাংবাদিক উপাসনা নাথৰ সৈতে হোৱা এক আন্তৰিক বাৰ্তালাপত বহু কথা মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰে নিৰ্মাতাগৰাকীয়ে ৷
প্ৰথমবাৰৰ বাবে শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতম সম্পৰ্কে জনাৰ পাছত কোনটো কথাই মন চুই গৈছিল যে এই কাহিনীক চিনেমাৰ ৰূপ দিয়াৰ কথা ভাবিলে ?
সকলো থকাৰ পাছতো, সম্পূৰ্ণ শাৰীৰিক সক্ষমতাৰে জন্ম লোৱাৰ পাছতো বহু সময়ত মানুহ হতাশ হৈ পৰে ৷ জীৱনটোত অৱশ্যে সকলোধৰণৰ অনুভূতি অনুভৱ কৰাটো একেবাৰেই স্বাভাৱিক কথা, কিন্তু কেতিয়াবা জীৱনৰ কঠিন সময়ত শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতমৰ দৰে ব্যক্তি আমাৰ বাবে সাহস হৈ থিয় দিয়ে ৷
শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতম যি সৰুৰে পৰাই "স্পাইনেল মাছ্কুলাৰ এট্ৰ'ফী" (Spinal muscular Atrophy) ৰ দৰে ৰোগত আক্ৰান্ত, তৎসত্বেও জীৱন জীয়াই থকাৰ তেওঁৰ যি দুৰ্বাৰ হেঁপাহ, সেই কথাই ড৹ ববী শৰ্মা বৰুৱাক অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল ৷
প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত ববী শৰ্মা বৰুৱাই কয়, “জীৱনটো আচলতে খুব সুন্দৰ ৷ শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতমক লগ পোৱাৰ পাছত অনুভৱ হ’ল জীৱনটো সঁচাই সুন্দৰ ৷ তেওঁ জীৱনটোক যোগাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে জীয়াই থকাটো পছন্দ কৰে ৷ দেখি অনুভৱ হ’ল যে হাজাৰ যন্ত্ৰণা থাকিলেও আচলতে জীৱনটোক সামৰি ল’ব পাৰি মানুহে যদি ইচ্ছা কৰে ৷ সেইটোৱেও মোৰ বাবে এটা ডাঙৰ পইণ্ট আছিল চিনেমাখন নিৰ্মাণ কৰাৰ ৷”
ব্যক্তিগতভাৱে শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতমৰ কাষ চাপিছিলনে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাগৰাকী ? চিনেমা নিৰ্মাণৰ পূৰ্বে তেওঁৰ অনুমতি লোৱা হৈছিলনে ?
এই সন্দৰ্ভত ড৹ ববী শৰ্মা বৰুৱাই কয়, “চিনেমাখন বনোৱাৰ আগতে তেওঁক লগ কৰিবলৈ গৈছিলো ৷ এবাৰ নহয় বহুবাৰ তেওঁক লগ কৰিলো ৷ তাৰ পাছত তেওঁৰ জীৱনক লৈ চিনেমা এখন বনোৱাৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলো ৷ আমাৰ কামটোত নীতি-নিয়মৰ লগতে বহুত ক্ষেত্ৰত ভিন্ন ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কথাও থাকে ৷ সকলোবোৰ কথা সামৰি তেওঁৰ অনুমতি লৈহে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চিনেমাখন নিৰ্মাণৰ কামত লাগো ৷
এইখিনিতে ববী শৰ্মা বৰুৱাই উল্লেখ কৰে যে চিনেমা এখনৰ কাহিনীত নিৰ্মাতাৰ কল্পনা জগতখনো সোমাই থাকে ৷ চিনেমা এনেকুৱা এটা মাধ্যম য’ত সঁচা কাহিনীৰ লগতে নিৰ্মাতাই বহুখিনি নিজৰ মতেও যোগ কৰিব পাৰে ৷ চিনেমা এখনৰ নিৰ্মাণত বহু সময়ত ইল্যিউজন আৰু ইমাজিনেশ্যনক মুখ্য উপাদান হিচাপে গণ্য কৰা হয় ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত সমাদৃত তেওঁৰ ছবি ‘ৰ’দৰ পাখি’ত সেইসমূহ উপাদান যোগ দিওঁতেও শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতমৰ অনুমতি লোৱা হৈছিল ৷ ছবিখনত মূল চৰিত্ৰটোৰ নাম ‘জ্যোতি’ ৰখা হৈছে ৷
পুৱা শুই উঠাৰ পৰা নিশা টোপনি যোৱালৈকে দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰতিটো সৰু-বৰ কামৰ বাবে শৰ্মিষ্ঠাই নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয় আনৰ ওপৰত ৷ হুইল চেয়াৰখনেই যেন শৰ্মিষ্ঠাৰ সাৰথি ৷ নিজে পানী এগিলাচো লৈ খাব নোৱৰা শৰ্মিষ্ঠাই কিন্তু এৰি দিয়া নাই তেওঁৰ প্ৰিয় কামবোৰ-ছবি অঁকা, ৰং কৰা, লিখা পূৰ্ণোদ্যমে কৰি গৈছে ৷ কিন্তু বহু সময়ত চাগৈ এই বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলে মুখত হাঁহি এটা লৈ থাকিও সময় পাৰ কৰে ৷ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেলেগ এখন দুনীয়াত বিচৰণ কৰি ফুৰে ৷ এই সকলোবোৰ কথাই ৰ’দৰ পাখি ছবিখনত উপস্থাপন কৰা হৈছে ৷
এনে এটা সংবেদনশীল বিষয় লৈ ছবি নিৰ্মাণৰ কথা কওতে শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতমৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা আছিল ?
“বা আপুনি এনেকৈ ভাবিছে, খুব ভাল লাগিছে ৷ মোৰ জীৱনটোৰ কথা ইমান পজিটিভভাৱে আপুনি ভাবিছে, মানুহক দেখুৱাব বিচাৰিছে ৷” এয়া পৰিচালকগৰাকীৰ ভাষ্য ৷ ছবিখনৰ নিৰ্মাণত আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতমে পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াই বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ৷
নাৰী লেখিকা তথা বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ প্ৰতি সমাজৰ যি সাধাৰণ দৃষ্টিভংগী, সেই দৃষ্টিভংগী এনেধৰণৰ চিনেমাই সলনি কৰিব পাৰেনে ?
“নিশ্চয়কৈ পাৰে ৷ এটা পজিটিভ কাহিনী যেতিয়া দৰ্শকক আমি কওঁ, ই অৱশ্যেই মানুহক প্ৰভাৱিত কৰে ৷ প্ৰতিটো কামৰ বাবে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হোৱা শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতমৰ দৰে ব্যক্তিক আমি বিশেষ বুলি ভাবিবই লাগিব ৷ এনে ব্যক্তিসকলৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলো মানসিকভাৱে যথেষ্ট শক্তিশালী লগতে সহনশীল হয় ৷ তেওঁলোকেই মৰমেৰে আৱৰি ৰাখে এওঁলোকক আমনি নোপোৱাকৈ ৷ পৃথিৱীত এনে বহু লোক আছে আৰু আমি সকলোকে বিশেষ বুলি ভবা উচিত ৷ এইখন চিনেমাই বহুতক অনুপ্ৰেৰণা যোগাব ৷ নিজকে অক্ষম বুলি ভবাসকলৰো মন যাব কিবা এটা কৰিবলৈ ৷”
এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ৰ’দৰ পাখি ছবিখনত শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতমৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ড৹ ববী শৰ্মা বৰুৱাৰ সুকন্যা সুলক্ষণা বৰুৱাই ৷ কেবাটাও অডিশ্যনৰ পাছত সুলক্ষণাক এই চৰিত্ৰটোত কাষ্ট কৰে ববী শৰ্মা বৰুৱাই ৷ সুলক্ষণাও গৈছিল মাতৃৰ সৈতে শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতমক লগ কৰিবলৈ ৷ বহু আলোচনা-বিলোচনাৰ অন্তত মাতৃয়ে কন্যাক সোধে চৰিত্ৰটোৰ কথা আৰু কন্যাও একেষাৰে মান্তি হয় এই প্ৰত্যাহ্বানমূলক চৰিত্ৰটো ৰূপায়ন কৰিবলৈ ৷
কেৱল পৰিচালক হিচাপে নহয়, এগৰাকী মাতৃ হিচাপেও মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰে ড৹ ববী শৰ্মা বৰুৱাই ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজ কন্যাক হুইল চেয়াৰত দেখি ক’ৰবাত কিন্তু বুকুখন সেমেকি উঠিছিল তেওঁৰ ৷ শ্বুটিঙৰ সময়তে কিনা হুইল চেয়াৰখন শ্বুটিং শেষ হোৱাৰ পাছত ঘৰলৈ লৈ আহে নিৰ্মাতাই ৷ আজিও সেইখন দেখিলে কিবা এটা অনুভৱ হয় বুলি মত দিয়ে চিত্ৰনাট্যকাৰগৰাকীয়ে ৷
সুলক্ষণাই বহু কষ্ট কৰি এই চৰিত্ৰটো ৰূপায়ন কৰিছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে নিৰ্মাতাই ৷ শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতমৰ জীৱনৰ যেন সমগ্ৰ দুখ অনুভৱ কৰি সুলক্ষণাই এই চৰিত্ৰটোত সোমাই গৈছিল, তেনে অনুভৱ হয় বুলি ড৹ ববী শৰ্মা বৰুৱাই কৈছে ৷
ছবিখনৰ কেবাটাও দৃশ্যৰ বিষয়ে নিৰ্মাতাই আমাক কয় ৷ প্ৰতিটো দৃশ্যই বিশেষ, কিন্তু সকলোবোৰৰ মাজত ছবিখনত “জ্যোতি” ৰ প্ৰেম কাহিনীটো কিমান নিস্বাৰ্থ, সেয়া দৰ্শকে ছবিখনে চালেহে অনুভৱ কৰিব পাৰিব ৷ কোনো কৃত্ৰিমতা নথকা এনে প্ৰেম কাহিনী ৷ পিছে সেই প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱেও হতাশ কৰিছিল জ্যোতিক ৷ আঁৰৰ কাহিনী জানিবলৈ আপোনালোকে চিনেমাহলত ছবিখন চাব লাগিব ৷ প্ৰেম জীৱনৰ লগতে আনবোৰ সংবেদনশীল দৃশ্য যেনে এগৰাকী বৃদ্ধ পিতৃয়ে কন্যাক বোকোচাত লৈ অনা-নিয়া কৰা, মাতৃৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কাম-দুখ সকলোবোৰৰ সোৱাদ আপোনালোকে ছবিখনৰ জৰিয়তে ল’ব পাৰিব ৷
এই বছৰৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ছবিখন মুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে নিৰ্মাতাই ৷ উল্লেখ্য যে, বিগত বছৰত গোৱাৰ ৫৫ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ভাৰতীয় পেনোৰামা শাখাত ছবিখনৰ বিশ্ব প্ৰিমিয়াৰ হৈছিল । এই বছৰ ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেল অফ মেলবৰ্ণ (আই এফ এফ এম) ২০২৫ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰিমিয়াৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয় ৰ’দৰ পাখি ।
