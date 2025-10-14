ETV Bharat / entertainment

প্ৰথমে টকলা, তাৰ পাছত দীঘল চুলি, শেষত মূৰত কৰ্ণেলৰ টুপী-গোস্বামীৰ লগতে গাৰ্গেও মূৰ ঘমাইছিল বহুত

"মানুহ মৰাৰ পাছত প্ৰতিমূৰ্তি বনাই কি লাভ...জীয়াই থাকোতে বনাব লাগে", জুবিনে কৈছিল আৰু তেওঁ কোৱা মতেই কাম ৷

interview artist diganta madhav goswami pays tribute to zubeen garg by preserving his footprints
ভাস্কৰ্য শিল্পী দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীৰ দৃষ্টিৰে জুবিন (Photo : ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী: জীয়াই থকা কালতে নিজৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰোৱাৰ খুব ইচ্ছা আছিল সংগীত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ । সেই বাবে তেওঁ মৃত্যুৰ পূৰ্বে নিজৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব দিছিল ভাস্কৰ্য শিল্পী দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীক ।

জোতাৰ ফিটাপাতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মূৰৰ টুপীটো পৰ্যন্ত সকলোবোৰ হাৰ্টথ্ৰৱে বিচৰা ধৰণে নিৰ্মাণ কৰিছিল ভাস্কৰ্য শিল্পী দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে । জুবিন গাৰ্গৰ ইচ্ছাসমূহ পূৰণৰ বাবে কেইবাবাৰো সলনি কৰিবলগীয়া হৈছিল মূৰ্তিটোৰ আৰ্হি ।

এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে সেই প্ৰতিমূৰ্তিটো নিজে উন্মোচনো কৰিছিল হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গে । ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত শিল্পী দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে জনাই জুবিন গাৰ্গ সন্দৰ্ভত বহু নজনা কথা ।

কেনেদৰে চিনাকী হৈছিল জুবিন গাৰ্গৰ লগত ?

এই সন্দৰ্ভত শিল্পীগৰাকীয়ে জনাই, “জুবিন দাৰ লগত এনেই চিনাকী আছিল যদিও তেখেতৰ লগত কাম কৰাৰ সুযোগ হৈছিল ‘মোৰ মিনতি’ শীৰ্ষক এলবামটোৰ পৰা । জয়ন্ত হাজৰিকা দেৱৰ কেইটামান বিশেষ গীত লৈ জয়ন্ত হাজৰিকাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এটা এলবাম উলিওৱা হৈছিল । তাৰে এটা বিশেষ গীতক লৈ এটা ভিডিঅ’ কৰা হৈছিল, তাৰে এটা গীতৰ কাৰিকৰী দিশৰ বাবে মোক যোগাযোগ কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত জুবিন গাৰ্গৰ ছবি মিছন চাইনা, কাঞ্চনজংঘাত মই কাম কৰাৰ সুযোগ পালো । সমান্তৰালভাৱে অন্যান্য কিছু কামৰ বাবেও তেওঁ মোক বিচাৰিছিল ।”

Diganta Madhav goswami
ভাস্কৰ্য শিল্পী দিগন্ত মাধৱ গোস্বামী (Photo : ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গে নিজস্ব প্ৰতিমূৰ্তি বনোৱাৰ দায়িত্ব দিছিল দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীক

"মানুহৰ মৰাৰ পাছত প্ৰতিমূৰ্তি বনাই কি লাভ ! জীয়াই থাকোতে বনাব লাগে"- এনেদৰে কৈ জুবিন গাৰ্গে তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব দিছিল দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীক । এই সন্দৰ্ভত গোস্বামীয়ে কয়, “মোৰ মিনতি শীৰ্ষক এলবামটোৰ বাবে তিনি ঘণ্টামান সময়ৰ ভিতৰতে খুব লৰা-লৰিকৈ এটা প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হৈছিল । শ্বুটিং শেষ হোৱাৰ পাছত সেই প্ৰতিমূৰ্তিটো চাই জুবিন দাই কৈছিল ‘মানুহৰ মৰাৰ পাছত প্ৰতিমূৰ্তি বনাই কি লাভ...জীয়াই থাকোতে বনাব লাগে ।’ গতিকে মই জীয়াই থাকোতে তই এটা মূৰ্তি বনাব লাগিব । সেয়াই আছিল আৰম্ভণি । তাৰ পাছত তেওঁ মোক য’তেই লগ পাই মূৰ্তিটো বনাইছো নে নাই প্ৰশ্ন কৰিছিল ।”

Diganta Madhav goswami
ভাস্কৰ্য শিল্পী দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিল জুবিনৰ হাতৰ চাপ (Photo : ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে আৰু কয়, “এবাৰ তেওঁৰ চিজাৰ এটেক আহোঁতে হাস্পতালৰ পৰাই মোক ফোন কৰি প্ৰতিমূৰ্তিটো বনোৱাৰ কথা মনত আছে নে নাই সুধিছিল জুবিন দাই । লগতে পাছদিনা তেওঁৰ ভাল বন্ধু সুৰেন ফুকন মোৰ ওচৰলৈ সেই সম্পৰ্কত কথা পাতিবলৈ আহিব বুলি জনাইছিল । সুৰেন ফুকনে মোৰ ওচৰলৈ আহি মূৰ্তিটো জুবিন গাৰ্গে বিচৰা ধৰণে বনাবলৈ দিলে, লগতে সমস্ত ব্যয় তেওঁ কৰিম বুলি জনালে । তেনেদৰে মই মূৰ্তিটোৰ কাম আৰম্ভ কৰিলো ।”

বহুবাৰ সলনি কৰিবলগীয়া হৈছিল মূৰ্তিটোৰ আৰ্হি

এই সন্দৰ্ভত শিল্পীগৰাকীয়ে কয়, “জুবিন দাই চকুৰ অভিব্যক্তিটোৰ সন্দৰ্ভত খুব কৈছিল । চকুৰ জৰিয়তে মানুহ এজনক বুজিব পাৰি, সেয়ে তেওঁ চকু খুব ভাল পায় । লগতে ময়ো চকু আঁকি খুব ভাল পাওঁ, সেয়ে প্ৰথমে চকুৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিলো । তেনেকৈ ছবি এখন কৰি মই দাদালৈ পঠিয়ালো । দাদাই খুব ভাল পাইছিল । লগতে পাছদিনা আহিম বুলি মোক তেওঁ জনাইছিল । তেওঁ কোৱা ধৰণে পাছদিনা মোৰ ওচৰলৈ আহিল । তেওঁৰ জোখ-মাখসমূহ ভালদৰে লৈ কাম আৰম্ভ কৰিলো । তেওঁ মাজে মাজে আহে কামসমূহ চাবলৈ । ঠাণ্ডাৰ দিনত মূৰ্তিটো উন্মোচন হ'ব বাবে তেওঁ মূৰ্তিটোত জেকেট এটা পিন্ধাই দিবলৈও কৈছিল । তেনেদৰে হাতত কি পিন্ধিব, ডিঙিত কি পিন্ধিব সকলোবোৰ তেওঁ কৈ গৈছিল । প্ৰথমতে তেওঁ মূৰটো টকলা কৰি দিবলৈ কৈছিল । কাঞ্চনজংঘাৰ গেট আপটোৰ দৰে । তেনেদৰে বনালো । তাৰ পাছত তেওঁ চাই আকৌ চুলিখিনি দীঘল কৰি দিবলৈ ক’লে, অৰ্থাৎ মুখখন এতিয়াৰ দৰে ৰাখি চুলিখিনি আগৰ দৰে দীঘল কৰি দিবলৈ ক’লে । তেনেদৰেও কৰিলো, সেইবাৰ চাই আকৌ সেইটো সলনি কৰি কৰ্ণেলৰ দৰে সেই টুপীটো পিন্ধাবলৈ ক’লে । তেনেদৰে তেওঁ প্ৰতিটো বস্তু নিজৰ পচন্দ মতে কৰাইছিল । যোৱা দুবছৰ পূৰ্বে তেওঁ ডিগবৈলৈ গৈ নিজ হাতেৰে সেই মূৰ্তিটো উন্মোচন কৰি আহিছে ।”

Diganta Madhav goswami
জুবিনৰ হাচৰ চাপ (Photo : ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গৰ লগত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা

অসমীয়াৰ প্ৰাণ জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা সন্দৰ্ভত গোস্বামীয়ে কয়, “তেওঁ একেবাৰে ৰসিক মানুহ আছিল । মিছন চাইনাৰ পূৰ্বে এদিন হঠাৎ মোক ফোন কৰি কৈছিল- ‘তই মূৰ এটা কাটিব লাগিব আৰু হাত ভৰি কেইটামান কাটিব লাগিব ।’ লগতে পাছদিনা তেওঁ মোক খাৰঘুলিলৈ মাতি পঠিয়াইছিল । এনেদৰে হঠাৎ ফোন কৰাত মই অকণমান আচৰিত হৈছিলো । মই খাৰঘূলিলৈ যাওঁতে তেওঁ মোক ক’লে- ‘পবিত্ৰ ৰাভাৰ মূৰটো কাটিব লাগিব, তই মূৰটো বনাব পৰিবি নে নাই ?’ এনেদৰেই তেওঁ ৰসালকৈ কথাবোৰ কৈছিল । ছবিখনত তেওঁৰ লগত কাম কৰিলো । সেই মূৰটো বহু দিনলৈ তেওঁ ৰাখি থৈছিল, হয়তো এতিয়াও কৰবাত আছে চাগৈ ।”

interview artist diganta madhav goswami pays tribute to zubeen garg by preserving his footprints
জুবিন গাৰ্গৰ পদযুগল (Photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগী বা উত্তৰ প্ৰজন্মই স্পৰ্শ সুখ লাভ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে ইতিমধ্যে গোস্বামীয়ে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে শিল্পীগৰাকীৰ পদযুগল । ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম বা তেখেতৰ অনুৰাগীসকল যিয়ে তেখেতৰ শেষ দৰ্শনটোৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিছে এই পদযুগল । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ হাতৰ চাপো নিৰ্মাণ কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক : জুবিন গাৰ্গে নিজ হাতেৰে উন্মোচন কৰা তেওঁৰ প্ৰথমটো প্ৰতিমূৰ্তি ক’ত আছে জানেনে ?

