প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি নিবিড় ভালপোৱা নৱ-প্ৰজন্মৰ এইগৰাকী অভিনেতাৰ - ARGHADEEP BARUAH INTERVIEW

কম সময়ৰ ভিতৰতে দৰ্শকৰ মনত স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অভিনেতা অৰ্ঘদ্বীপ বৰুৱাৰ প্ৰথম পৰিচয় এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী হিচাপে । তেওঁৰ বিষয়ে কিছু নজনা কথা-

Arghadeep Baruah
অৰ্ঘদ্বীপ বৰুৱাৰ সাক্ষাৎকাৰ (Photo : ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2025 at 5:55 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 6:01 PM IST

গুৱাহাটী : অসমীয়া ছবিজগতত নৱ প্ৰজন্মৰ অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলৰ ভিতৰত এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা হৈছে অৰ্ঘদ্বীপ বৰুৱা । ২০১৯ চনত মুক্তি লাভ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা বিজয়ী ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ পৰিচালনাৰে নিৰ্মিত ছবি আমিষৰ জৰিয়তে অভিনয়ৰ পাতনি মেলে বৰুৱাই ৷

অভিনয় জগতত কম সময়ৰ ভিতৰতে দৰ্শকৰ মনত স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অভিনেতাগৰাকীৰ কিন্তু প্ৰথম পৰিচয় এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী হিচাপে । ''bottle rockets'' নামেৰে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ আছে এটা মিউজিক বেণ্ড । ইতিমধ্যে কেইবাটাও গীতে মুক্তি লাভ কৰিছে কণ্ঠশিল্পী অৰ্ঘদ্বীপৰ কণ্ঠেৰে ।

অৰ্ঘদ্বীপ বৰুৱাৰ সৈতে বাৰ্তালাপ (ETV Bharat Assam)

আমিষৰ উপৰিও ''গুৱাহাটী ডায়েৰীজ'', ''মোৰ শেষ গান'', ''নেলীৰ কথা''ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সদ্য মুক্তিপ্ৰাপ্ত ছবি ''ভাইমন দা''লৈকে ধৰি বহুকেইখন ছবিত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৰুৱাই । তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ আৰু সম্পাদনাৰ লগতো জড়িত অৰ্ঘদীপ ।

আমিষৰ জৰিয়তে অভিনয়ৰ পাতনি মেলা অৰ্ঘদ্বীপ বৰুৱা এই জগতখনৰ সৈতে কেনেদৰে জড়িত হৈ পৰে ? প্ৰকৃতিৰ সৈতে কেনেদৰে গঢ়ি উঠে তেওঁৰ এই নিবিড় সম্পৰ্ক ? ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত অভিনেতাগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে বহু কথা ।

অৰ্ঘদ্বীপ বৰুৱাৰ শৈশৱ

নিজৰ শৈশৱ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি বৰুৱাই কয়, “মোৰ জন্ম হৈছিল গৌৰীপুৰত । শৈশৱটো মোৰ বহুত ধুনীয়া আছিল । মোৰ প্ৰিয়কালৰ কথা যদি সোধা হয় তেন্তে সেয়া হৈছে মোৰ শৈশৱ কালটো । তৃতীয় শ্ৰেণীলৈ মই আইতাৰ লগতে গৌৰীপুৰতে আছিলো । দেউতাৰ চাকৰিৰ বাবে বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈ থাকিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে শৈশৱৰ প্ৰায়ভাগ সময় তাতেই আইতাৰ লগত অতিবাহিত কৰিছোঁ । পৰৱৰ্তী সময়ত গুৱাহাটীলৈ আহোঁ আৰু গুৱাহাটীতে মই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰো ।''

Arghadeep Baruah
অভিনেতা অৰ্ঘদ্বীপ বৰুৱাৰ প্ৰথম পৰিচয় এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী হিচাপে (Photo : ETV Bharat Assam)

অৰ্ঘদ্বীপ বৰুৱাৰ সংগীত যাত্ৰা

কেইবাখনো ছবিৰ জৰিয়তে দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অভিনেতা অৰ্ঘদ্বীপ বৰুৱাৰ প্ৰথম পৰিচয় এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী হিচাপে । সংগীতৰ এই যাত্ৰা সন্দৰ্ভত বৰুৱাই কয়, “সংগীতৰ লগত মোৰ যিটো সম্পর্ক সেইটো চাগৈ মোৰ শেষ নিশ্বাসলৈ থাকি যাব । এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি গৌৰীপুৰৰ পৰাই । ঘৰত এটা সংগীতৰ পৰিৱেশ আছিল । সংগীত আমাৰ পৰিয়ালৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । কিন্তু মঞ্চত উঠি গীত গোৱাৰ সেই সাহসটো আহিল বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰাৰ শেষৰফালে । সংগীতক লৈ যে আগবাঢ়িব পাৰি, সেই বিশ্বাস আৰু যাত্ৰাটো মোৰ তেতিয়াই আৰম্ভ হ'ল ।”

অভিনয় জগতখনৰ সৈতে কেনেদৰে জড়িত হৈ পৰিল অৰ্ঘদ্বীপ বৰুৱা ?

“সঁচা ক’বলৈ গ’লে অভিনয় কৰিম বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলো । যেতিয়া গণসংযোগ (mass communication) ত অধ্যয়ন কৰি আছিলো, তেতিয়া ছবিৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বৃদ্ধি হ'ল । ছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ এটা হেঁপাহ আছে । পেচা হিচাপে ক’বলৈ গ’লে এতিয়াও মই কিছু তথ্যচিত্ৰ নির্মাণৰ কাম কৰি আছো । আমিষৰ প্ৰস্তাৱ অহাৰ সময়ত মই গুৰগাঁৱত আছিলো । সেই সময়ত প্ৰথম স্ক্ৰীপ্টখন পঢ়িলোঁ, পঢ়ি ভাল পালো । কিন্তু প্রথম অৱস্থাত মই ছবিখনত অভিনয় কৰাৰ প্ৰস্তাৱটো নাকচ কৰিছিলো যদিও পৰিচালকৰ হেঁচাত ছবিখনত অভিনয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলো । কিন্তু তাৰ পূৰ্বে শংকুৰাজ কোঁৱৰৰ 'কি বেদনাতে' গীতটোত অভিনয় কৰিছিলো । সেয়াই আছিল মোৰ অভিনয় যাত্ৰাৰ প্ৰথম খোজ ।”

Arghadeep Baruah
অভিনেতা অৰ্ঘদ্বীপ বৰুৱাৰ সৈতে ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক দিপাঞ্জলি শৰ্মা (Photo : ETV Bharat Assam)

প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি বিশেষ আকৰ্ষণ আছে অৰ্ঘদ্বীপ বৰুৱাৰ

শৈশৱৰ পৰাই প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি বিশেষ আকৰ্ষণ আছে অৰ্ঘদ্বীপ বৰুৱাৰ । আছে এক নিবিড় সম্পৰ্ক ৷ বেছিভাগ সময় প্ৰকৃতিৰ মাজতে অতিবাহিত কৰি ভাল পাই তেওঁ । যাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ যান্ত্ৰিকতাইয়ো আমনি কৰে অভিনেতাগৰাকীক ।

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “গৌৰীপুৰত এক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজতে ডাঙৰ হৈছিলো । যাৰ বাবে প্ৰকৃতিক ভালপোৱা বা শ্ৰদ্ধা কৰা যিটো চিন্তা সেইটো সৰুৰে পৰা আছিল । লগতে মই মোৰ দুগৰাকী আইতাৰ লগত ডাঙৰ হৈছো । তেওঁলোকৰো প্ৰকৃতিৰ লগত সামঞ্জস্য ৰখা এক ব্যক্তিত্ব আছিল । গতিকে তেওঁলোকৰ সান্নিধ্য পাই প্ৰকৃতিৰ গুৰুত্ব বুজি পাবলৈ শিকিলো । পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্চশিক্ষা গ্ৰহণৰ পাছত গ্ৰীণহাব বুলি এটা অনুষ্ঠানত ফে'ল'শ্বীপ কৰিছলো । তাৰ পাছত প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি ভালপোৱাটো আৰু বেছি গাঢ় হ’ল ।”

