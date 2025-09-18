সাক্ষাৎকাৰ: বলীউডে খুৱাইছে জ্বলা-কলা, ভাল পাই নতুন প্ৰতিভাৰ সৈতে কাম কৰি, অনুৰাগ কাশ্যপৰ মনৰ ভাব
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত অনুৰাগ কাশ্যপে জনালে নম্বৰৰ খেল, চিনেমাত নাৰী আৰু পুৰণি তাৰকাৰ তুলনাত কিয় নৱাগতৰ সৈতে কাম কৰাটো বেছিকৈ পছন্দ কৰে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2025 at 6:18 PM IST
মুম্বাই : অনুৰাগ কাশ্যপ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বহুমুখী পৰিচালক, লেখক আৰু প্ৰযোজক । ‘গেংছ অফ ৱাছেইপুৰ’, ‘দেৱ ডি’ আৰু ‘ৰমন ৰাঘৱ’ আদি ছবিৰে তেওঁ নিজৰ নাম অৰ্জন কৰিছে । তেওঁৰ ছবিসমূহত বাস্তৱিক কাহিনী, কঠিন চৰিত্ৰ আৰু উত্তৰ ভাৰতৰ বাস্তৱসন্মত জীৱনশৈলীৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
অভিজিৎ কোকাটেৰ সৈতে ‘কুইন’ৰ বাবে তেওঁ ফিল্মফেয়াৰৰ শ্ৰেষ্ঠ সম্পাদনাৰ বঁটা লাভ কৰে । অনুৰাগে নতুন শিল্পীক সদায় সুযোগ দিয়ে আৰু তেওঁৰ ছবিৰ ফৰ্মেট সদায় উদ্ভাৱনীমূলক আৰু পৃথক, যাৰ বাবে তেওঁ সদায় বাতৰিৰ শিৰোনামত থাকে ।
অনুৰাগ কাশ্যপ কেৱল এজন পৰিচালক নহয়, ভাৰতীয় চিনেমাক এক নতুন দৃষ্টিভংগী দিয়া এজন সৃষ্টিকৰ্তা । কিন্তু কাশ্যপৰ কেৰিয়াৰ কেতিয়াও সুচল নাছিল । তেওঁৰ যাত্ৰা অকোৱা-পকোৱা, পুনৰ উদ্ভাৱনৰ কাহিনীৰে ভৰি আছে । বিভিন্ন সময়ত তেওঁক সমস্যা সৃষ্টিকাৰী, জিনিয়াছ, বিফল, আনকি ৰাম গোপাল বৰ্মাৰ কপি বুলিও অভিহিত কৰা হৈছে । এই সকলোবোৰৰ মাজেৰে তেওঁ নিজৰ ধৰণেৰে, জোৰেৰে, নিৰৱে ছবি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে ।
তেওঁৰ নতুন ছবি 'Nishaanchi' মুক্তি পাবলৈ ওলাইছে আৰু সেই সন্দৰ্ভত কিছু কথা তেওঁ ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক কীৰ্তিকুমাৰ কদমৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰে...
ইটিভি ভাৰত : আপোনাক ফিট দেখা গৈছে । আঁৰৰ কাৰণ কি ?
অনুৰাগ কাশ্যপ : সকলো আৰম্ভ হৈছিল গেংছ অফ ৱাছেইপুৰৰ পৰা । মই সকলোকে কৈছিলো যে প্ৰকৃত অপৰাধী ছিক্স পেকড বডি থকা নহয় । অপৰাধীবোৰ ইমানেই সাধাৰণ যে পলায়ন কৰা, ছাদলৈ উঠি যোৱা, দ্ৰুতগতিত খোজ দিয়াটো তেওঁলোকৰ বাবে সহজ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ । হিন্দী ছবিত দেখুওৱা শক্তিশালী ছেটসমূহ অপৰাধীবোৰৰ বাস্তৱ জীৱনৰ পৰা বহু দূৰত । গতিকে মোৰ অভিনেতাসকলক ওজন কমাবলৈ কৈছিলো যাতে তেওঁলোকক অধিক বাস্তৱসন্মত দেখা যায় ।
মনোজ বাজপেয়ীয়ে ৱাছেইপুৰৰ বাবে নিজৰ সমগ্ৰ শৰীৰ সলনি কৰি অপৰাধীৰ ভাবমূৰ্তি গ্ৰহণ কৰিছিল । তেওঁৰ লগতে আন অভিনেতাসকলেও এই পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিছিল । মই বিচাৰিছিলো ‘গাঁৱলীয়া’ অপৰাধী, যিবোৰে দ্ৰুতগতিত দৌৰে, যিকোনো ফালে সোনকালে বগাই যাব পাৰে । মইও তেওঁলোকৰ লগত তেতিয়া ডায়েট কৰি আছিলো ।
ইটিভি ভাৰত: ‘Nishaanchi’ ছবিখনত গেংছ অফ ৱাছেইপুৰৰ দৰে চৰিত্ৰ আছে নেকি ?
অনুৰাগ কাশ্যপ : হয়, মোৰ ছবিখনত যমজ ভাতৃৰ চৰিত্ৰ আছে । এজন ভাতৃ অপৰাধৰ লগত জড়িত হৈ কাৰাগাৰত সময় কটাবলগীয়া হোৱাৰ বাবে পিছত কঠোৰ আৰু শক্তিশালী হৈ পৰে, আনজন ভাতৃয়ে সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰি অভিযন্তা হয় । এজন ভাতৃৰ দৃশ্য দুমাহ ধৰি শ্বুট কৰা হৈছিল, তাৰ পিছত একেজন অভিনেতাক দুমাহৰ বাবে ওজন কমাবলৈ কোৱা হৈছিল আৰু আনজন ভাতৃৰ বাবে সম্পূৰ্ণ বেলেগ পন্থা ল’বলৈ কোৱা হৈছিল ।
এনে পৰীক্ষা হিন্দী চিনেমাত হোৱা নাই । গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা ঐশ্বৰ্য থাকৰে নাজানিছিল যে এইটো যমজ ভাতৃৰ কাহিনী আৰু তেওঁ যে দ্বৈত চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ।
ইটিভি ভাৰত: পৰিচালক হিচাপে নিজা ছবি মুক্তি পালে কেনে লাগে ?
অনুৰাগ কাশ্যপ : প্ৰতিখন ছবি বেলেগ বেলেগ । দৰ্শকে কেনেদৰে সঁহাৰি জনাই, কাহিনীটোৱে তেওঁলোকৰ মাজত কিমান অনুৰণন ঘটাই আৰু তেওঁলোকে উদ্দেশ্য বুজি পাইছেনে নে নাই পোৱা, সেইটোৱেই গুৰুত্বপূৰ্ণ । হেঁচা নাই যদিও আশা আছে ।
ইটিভি ভাৰত : শেহতীয়াকৈ ছবি ‘বান্দৰ’, ‘Nishaanchi’ আৰু বাৰ্লিন চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱতো আপোনাৰ বিষয়ে বহু কথাই চৰ্চা হৈছিল । এই বিষয়ে আপুনি কি ক’ব ?
অনুৰাগ কাশ্যপ : মানুহে সদায় কথা পাতে । কিন্তু মই সঁচাকৈয়ে এইবোৰলৈ কাণ নিদিও । কিছুমানে ভাবে মই সদায় কিবা কিবি কৈ থাকো, মই ফিল্টাৰ নোহোৱাকৈ কথা কওঁ । কিন্তু সঁচা কথাটো হ’ল মই মনে মনে কাম কৰো । মোৰ ছবিবোৰ ওলালে মানুহ আচৰিত হয় যে মই কথা নোকোৱাকৈয়ে নতুন কিবা এটা সৃষ্টি কৰিছো । বহু আগতেই শিকিছিলো মনে মনে কাম কৰিবলৈ ।
ইটিভি ভাৰত : আপুনি কিয় বেংগালুৰুলৈ গুচি গ’ল ?
অনুৰাগ কাশ্যপ : মুম্বাইত আজিকালি ভাল নালাগে । কাৰণ পৃথিৱীখন ইমান দ্ৰুতগতিত সলনি হৈ আছে আৰু মই ইয়াৰ লগত খাপ খাব পৰা নাছিলো । সাক্ষাৎকাৰত মই স্পষ্টকৈ কথা কওঁ, ফিল্টাৰ নকৰা উত্তৰ দিওঁ, কিন্তু মানুহে ইয়াৰ কিছু অংশ কাটি বিভ্ৰান্তিকৰ শিৰোনাম সৃষ্টি কৰে । লাহে লাহে চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগে মোক ‘বিপজ্জনক’ বুলি গণ্য কৰি বিচ্ছিন্ন কৰি ৰাখিলে ।
ইটিভি ভাৰত : বেংগালুৰুলৈ স্থানান্তৰিত হোৱাৰ পিছত কি পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰিলে ?
অনুৰাগ কাশ্যপ : তিনি বছৰৰ তুলনাত যোৱা আঠ মাহত বেংগালুৰুত মই লিখাতকৈ বেছি লিখিছো । কোনো হেঁচা নোহোৱাকৈ লিখিব পাৰো । মোৰ মনটো শান্ত, গতিকে লিখাৰ গতি বাঢ়িছে । মোৰ বহু নতুন ছবি আহি আছে, আৰু মোৰ কিছুমান ছবি ভেনিচ আৰু টৰণ্ট’ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈও গৈছে । মোৰ উৎপাদনশীলতা বহুত বৃদ্ধি পাইছে ।
ইটিভি ভাৰত: আপোনাৰ ছবিবোৰ কিয় বেলেগ ? সেইসমূহ বনাবলৈ কিমান কষ্ট হয় ?
অনুৰাগ কাশ্যপ : বহুত কষ্টৰ প্ৰয়োজন । কিন্তু সত্যটো হ’ল এখন ছবিয়ে নিজৰ পথ নিজেই বাছি লয় । সততাৰে কাম কৰিলে স্বাভাৱিকতে ইয়াৰ নিজৰ পৃথিৱীখন গঠন হয় । মই জোৰকৈ কাম নকৰো ।
যুৱক-যুৱতীসকলক কাম দিওঁ, কেমেৰাৰ পৰা কৌশললৈকে সিদ্ধান্ত তেওঁলোকৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰো । মানুহক যেতিয়া দায়িত্ব দিয়া হয় তেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ শ্ৰেষ্ঠখিনি দিয়ে । সেইবাবেই মোৰ প্ৰতিখন ছবিৰ ৰূপ বেলেগ বেলেগ ।
ইটিভি ভাৰত: আপুনি নতুন শিল্পীক সুযোগ দিয়ে । তাৰ আঁৰত কিবা বিশেষ কাৰণ আছে নেকি ?
অনুৰাগ কাশ্যপ : বিশেষ কাৰণ বা ডাঙৰ চিন্তা নাই । যিসকলে সময় দিব পাৰে, তেওঁলোকক বাছি লওঁ । মই অভিনেতাসকলক লৈ বহুত প্ৰস্তুতি চলাওঁ, যাতে তেওঁলোকে ভাল আউটপুট দিব পাৰে । পুৰণি তাৰকাৰ সৈতে কাম কৰাটো কঠিন, কাৰণ তেওঁলোকৰ অনুৰাগীৰ আশা বেলেগ বেলেগ ।
যদি সেইবোৰ পূৰণ নহয় তেন্তে দোষ পৰিচালকৰ ওপৰত পৰে । এই বৃত্তিটো বৰ নিৰ্দয়, তলত পৰিবলৈ বেছি সময় নালাগে । গতিকে নতুন মানুহৰ লগত কাম কৰি ভাল পাওঁ ।
এই ব্যৱসায়টো বৰ কঠিন । ‘অনুৰাগ কাশ্যপ শেষ’ বুলি বহুবাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে । মোক ‘ৰাম গোপাল বৰ্মা ২.০’ৰ সৈতে তুলনা কৰা হৈছে । কিন্তু মই এতিয়াও ৰাম গোপাল বৰ্মাৰ লগত কথা পাতো, তেওঁ এতিয়া নিজৰ বাবে ছবি নিৰ্মাণ কৰে আৰু আনক সন্তুষ্ট কৰা বন্ধ কৰি দিছে । মইও সেই পথ অনুসৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ।
ইটিভি ভাৰত : প্ৰযোজকসকলে কেতিয়াবা আপোনাৰ সৃষ্টিশীল স্বাধীনতা কাঢ়ি নিবলৈ চেষ্টা কৰেনে ?
অনুৰাগ কাশ্যপ : হয়, সঘনাই তেনেকুৱা ঘটনা ঘটে । কিন্তু ফাইনেল কাটটো মই নিজৰ মাজতে ৰাখো । আমাৰ যুঁজ শ্বুটিঙৰ আগত চুক্তি কৰালৈকে থাকে । প্ৰথম অৱস্থাত মই বাবলুক ‘Nishaanchi’ৰ একক ভূমিকা দিছিলোঁ । মই তেওঁক লৈ দুবছৰৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই দিলো ।
তাৰ ছমাহ পাছতহে মই তেওঁক দ্বৈত চৰিত্ৰৰ কথা কৈছিলো । তেওঁৰ অভিনয় শৈলী আচৰিত আৰু মই নিশ্চিতভাৱে ক’ব পাৰো, এইটো মোৰ এতিয়ালৈকে দেখা অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ অভিষেক ।
ইটিভি ভাৰত : ‘Nishaanchi’ ছবিখনৰ প্ৰেৰণা ক’ৰ পৰা আহিল ?
অনুৰাগ কাশ্যপ : মই বিশেষ একো ক’ব নোৱাৰো । প্ৰেৰণা বুলি ক’লে, শৈশৱত চোৱা হিন্দী চিনেমাৰ পৰাই আহিছে বুলি ক’ব লাগিব । ৱাছেইপুৰৰ পিছত মানুহে সদায় সুধিছিল যে পৰৱৰ্তী অংশ কেতিয়া ওলাব । মই ভাগৰি পৰিলোঁ । তাৰ পিছত আহিল ‘বম্বে ভেলভেট’, ‘মুক্কাবাজ’ । উত্তৰ ভাৰতৰ সঁচা কাহিনীবোৰ ক’ব বিচাৰিছিলো, কাৰণ বেছিভাগ ছবিত দেখুওৱা উত্তৰ ভাৰত বাস্তৱৰ পৰা পৃথক ।
ইটিভি ভাৰত : ছবিখনৰ শিৰোনামৰ বিষয়ে কিছু ক’ব পাৰিবনে ?
অনুৰাগ কাশ্যপ : মূল শিৰোনামটো আছিল বহুত দীঘল, বাবলু Nishaanchi ৰংগিলী ৰিংকু আৰু ডাবলু । শেষত ইয়াক চুটি কৰি ‘Nishaanchi’ কৰা হ’ল । এই ছবিখন ৭০ৰ দশকৰ চিনেমালৈ এক প্ৰণাম । কাহিনীটোত ১৯৮৬ চনৰ পৰা ২০১৬ চনলৈকে ত্ৰিশ বছৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ আছে ।
ইটিভি ভাৰত : অভিনয় কিমান ভাল লাগে ?
অনুৰাগ কাশ্যপ : অভিনয় এক কঠিন কাম । চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ আৰু লিখাটো স্বাভাৱিকতে আহে, কিন্তু অভিনয় মোৰ বাবে আছিল এক প্ৰয়োজনীয়তা । বাজেট কম হ’লে ডাঙৰ ছবি এখন দেখুৱাবলৈ বহুত কষ্টৰ প্ৰয়োজন হয় । ছবি এখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বছৰ বছৰ লাগে, কিন্তু মাত্ৰ ত্ৰিশ দিনৰ বাবে অভিনয় কৰি বহুখিনি ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰি ।
আগতে অভিনয়ৰ প্ৰতি মোৰ কোনো আগ্ৰহ নাছিল, ঋণৰ ‘ইএমআই’ত কেতিয়াও আবদ্ধ হৈ থকা নাছিলো । ৰাম গোপাল বাৰ্মাই মোক শিকাইছিল যে ঋণ ল’লে ঋণৰ নিয়ম মানি চলিব লাগিব । সেইবাবেই মই ঋণ পৰিহাৰ কৰো । এবাৰ মই হতাশ আৰু অসুস্থ হৈ পৰিছিলো আৰু মোৰ ছোৱালীজনীয়ে তেনেকুৱাতে ‘বোমা’ এটা পেলাই দিলে, ক’লে যে তাইৰ বিয়া হ’বলৈ মন গৈছে ।
তেতিয়া মই দায়িত্ব ল’ব লগা হৈছিল । গতিকে মই এটা ৰিমেক প্ৰজেক্টত অভিনয় কৰিবলৈ বাছি লৈছিলো, কাৰণ মই লগে লগে টকা পাম । মই দক্ষিণৰ এখন ছবিত অভিনয় কৰিছিলো, কাৰণ মই হিন্দীত বিফলতাৰ আশংকা ল’ব বিচৰা নাছিলো । বিজয় সেঠুপটীয়ে নিজেই মোক এটা চৰিত্ৰ ল’বলৈ ক’লে ।
অভিনেতা আৰু পৰিচালক ভাল হ’লেহে ভাল কাম কৰিব পাৰি । দক্ষিণ ভাৰতত মোৰ ভাল অভিনয়ৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লোৱা পৰিচালকৰ সৈতে কাম কৰিছিলো ।
ইটিভি ভাৰত : আপুনি এই উদ্যোগত থকা প্ৰায় ২৫ বছৰ হ’ল । হঠাৎ উদ্যোগটোৰ প্ৰতি কিয় তিক্ততা ?
অনুৰাগ কাশ্যপ : আচলতে মই চলচ্চিত্ৰ জগতত থকা ৩২ বছৰ হ’ল । মই তিক্ত অনুভৱ কৰা নাই, মই হতাশহে । সম্প্ৰতি চিনেমা সন্দৰ্ভত চৰ্চা সম্পূৰ্ণ সলনি হৈছে । এতিয়া কেৱল বক্স অফিচহে চৰ্চাত থাকে । ‘গজিনী’ৰ পিছতে এই খেল আৰম্ভ হ’ল যে প্ৰতিখন ছবিয়েই অমুক কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিব লাগিব । গতিকে সকলোৱেই ডাঙৰ বাজেটৰ ছবিৰ পিছত লাগিবলৈ ধৰিলে । এই দৌৰত বহু কোম্পানী বন্ধ হৈ গ’ল ।
এখন ছবি কেৱল যাদুৰ দ্বাৰাহে হিট হয় আৰু সেই যাদুটো কি সেইটো তেতিয়াহে গম পোৱা যায় যেতিয়া ই ব্লকবাষ্টাৰ হয় । ছবি এখন সফল হ’লেও ইয়াৰ কাৰণবোৰ সকলোৱে জানে; ফ্লপ হ’লেও সকলোৱে জানে ৷ কিন্তু মুক্তিৰ পূৰ্বে কোনেও একো নাজানে । আজি সকলোৰে হাতত এটা সূত্ৰ আছে, যিখন ছবি সফল হয়, সেইখন ছবি কপি কৰা হয় ।
এতিয়া আলোচনা কেৱল কোনটো বেনাৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ অফিচ আছে, কোনজন প্ৰযোজক ডাঙৰ ! চিনেমাৰ কথা কম, ব্যৱসায়ৰ কথাহে বেছি ।
ইটিভি ভাৰত: আপোনাক উদ্যোগটোৰ আগশাৰীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী যেন লাগে…
অনুৰাগ কাশ্যপ : আগতে মই কাজিয়া কৰিছিলোঁ, যেতিয়া আনসকল শুনিবলৈ সাজু আছিল । এতিয়া সকলোৱে নিজৰ নিজৰ সংগ্ৰামত আবদ্ধ হৈ পৰিছে । আজিৰ পৃথিৱী, ছ’চিয়েল মিডিয়া আদি মই বুজি পোৱাৰ বাহিৰত । ৰামুজী হায়দৰাবাদলৈ গ’ল, মই বেংগালুৰুত, ৰাজদ্বীপ কলকাতাত, দিৱাকাৰ বেনাৰ্জী হিমাচলত । সকলোৱে আঁতৰি গৈছে । সম্পূৰ্ণ সলনি হৈছে চিনেমাৰ বজাৰ । এতিয়া আমাৰ হাতত একো নাই ।
ইটিভি ভাৰত : আপোনাৰ ছবিৰ নাৰী চৰিত্ৰবোৰ প্ৰায়ে পৰম্পৰাগত ছবিৰ সাধাৰণ ৰূপতকৈ পৃথক । কিয় ?
অনুৰাগ কাশ্যপ : হয়, মোৰ ছবিৰ নাৰীসকল পুৰুষৰ হিংসাৰ পৰম্পৰাগত বলি নহয় । সেইটো ভুল । মই সঁচাকৈয়ে সেইসকল নাৰীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত যিসকলক সাধাৰণ নাৰী হিচাপে চোৱা নহয় । উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ অভিনেত্ৰী বেদিকা, এইখন তেওঁৰ প্ৰথম ছবি নহয়, তেওঁ দুখন ছবি কৰিছে ।
কিন্তু তেওঁক লগ পাওঁতে ক’লো, “তোমাৰ লুকটো পাৰফেক্ট । মই কানপুৰৰ মাধুৰী দীক্ষিতৰ দৰে চেহেৰাৰ ছোৱালী বিচাৰিছিলো ।” তেওঁৰ লুকটো নিখুঁত আছিল যদিও মই তেওঁক এইটোও ক’লো যে যিহেতু তেওঁ মুম্বাইৰ, গতিকে তেওঁ নিজৰ ভাষাৰ কাম কৰিব লাগিব ।
তেওঁ সঁচাকৈয়ে বিচাৰিছিল অন্য কিবা কৰাৰ, কাৰণ তেওঁৰ আগৰ ছবিবোৰত তেওঁৰ ভূমিকা নায়কৰ প্ৰেমিকা হোৱাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ আছিল, ইয়াতকৈ বেছি একো নাছিল । কিন্তু অভিনয় কৰিবলৈ আৰু শক্তিশালী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলৈ তেওঁৰ মন আছিল । কিন্তু আমাৰ উদ্যোগত বেছিভাগ নায়িকাই কেৱল দ্বিতীয় স্থানত থাকে, কেৱল ভাল দেখাবলৈ, কিন্তু ভূমিকাটো অৰ্থপূৰ্ণ নহয় ।
জটিল আৰু শক্তিশালী নাৰী চৰিত্ৰ ভাল পাওঁ । জীৱনৰ জটিলতা মোৰ বৰ ভাল লাগে । মহিলাসকল পুৰুষতকৈ ভিতৰি-বাহিৰে বেছি সাহসী আৰু মই সেই সাহস তেতিয়াই দেখা পাওঁ, যেতিয়া তেওঁলোকে সমাজত নিজৰ পক্ষত থিয় দিয়ে । মোৰ কাহিনীবোৰ মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাই আহিছে । মায়ে সৰুতেই খেতি কৰি ঘৰ চলাইছিল । সেই শক্তি মোৰ চৰিত্ৰবোৰৰ মাজেৰেই আহে ।
ইটিভি ভাৰত: নতুন পৰিচালকক কি পৰামৰ্শ দিব ?
অনুৰাগ কাশ্যপ : মাত্ৰ চিনেমা নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰক । সেইটোৱেই !
ইটিভি ভাৰত: ছবিৰ ওপৰত দিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু সমালোচনাৰ প্ৰতি আপোনাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া ?
অনুৰাগ কাশ্যপ : মই এই বিষয়ে বেছি চিন্তা নকৰোঁ । সেই সকলোবোৰৰ পৰা আঁতৰি থাকোঁ আৰু মোৰ প্ৰযোজকৰ পৰা পোৱা মতামতৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিওঁ ।