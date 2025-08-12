ETV Bharat / entertainment

ইশ্বৰৰ কৃপাত তেওঁ হেনো পাইছে ব্ৰয়লাৰৰ চেহেৰা -মানে ভাল চেহেৰা  ! চিনি পাইছেনে কোন তেওঁ ? - SERIAL KHISIRI ACTOR KAMAL SINGH

বিভিন্ন ধৰণে কান্দিব পৰাৰ লগতে সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা, বলীউডৰ অভিনেতা জগদ্বীপ, ৰাজেশ খান্না, আশ্রনি আদিকে ধৰি বহুতৰ হুবহু নকল কৰিব পাৰে তেওঁ ৷

কৌতুক অভিনয়ৰে জনপ্ৰিয় কমল সিং (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী : অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতৰ এখন পৰিচিত মুখ কমল সিং । কৌতুক অভিনয়ৰে কেইবাদশক জুৰি দৰ্শকক হাস্যৰস যোগাই আহিছে অভিনেতাগৰাকীয়ে । কেৱল সেয়াই নহয় মিমিক্ৰী শিল্পী হিচাপেও আছে তেওঁৰ এক সুকীয়া পৰিচয় ৷

সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা, বলীউডৰ অভিনেতা জগদ্বীপ, ৰাজেশ খান্না, আছৰানী আদিকে ধৰি বহু অভিনেতাৰ হুবহু নকল কৰিব পাৰে সিঙে । কেৱল এয়াই নহয় বিভিন্ন ধৰণে কান্দিবও জানে তেওঁ । অভিনেতাগৰাকীৰ অভিনয়ৰ জীৱনৰ আৰম্ভণি হৈছিল মঞ্চ অভিনয়ৰ জৰিয়তে ।

অভিনেতা কমল সিঙৰ সৈতে এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ (ETV Bharat Assam)

বহু বছৰ তেওঁ ভ্ৰাম্যমাণৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল কমল সিং । কেইবাখনো ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিছে তেওঁ । জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক 'খিছিৰি' ত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ আপোন হৈ পৰে কমল সিং ।

সদায় আনক হঁহুৱাই ভালপোৱা এইগৰাকী শিল্পীৰ জীৱনটো কিন্তু বহু সংগ্ৰামেৰে ভৰা । আজিৰ পৰা কেইবছৰমান পূৰ্বে এটা দুৰ্ঘটনাত দুয়োখন ভৰিয়ে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় তেওঁৰ । যাৰ বাবে বহুদিন 'পেং-লাখুটি' লৈয়ো খোজকাঢ়িবলগীয়া হৈছিল অভিনেতাগৰাকীয়ে ।

Kamal singh
ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ চেহেৰাত অভিনেতা কমল সিং (Photo : ETV Bharat Assam)

শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হ’লেও কিন্তু এৰি দিয়া নাছিল অভিনয় । পেং লৈয়ে কৰি গৈছিল 'খিছিৰি'ৰ অভিনয় । বৰ্তমানেও ভালদৰে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে কমল সিঙে । ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত অভিনেতাগৰাকীয়ে জনাই তেওঁৰ জীৱন সংগ্ৰামকে ধৰি অভিনয় জীৱনৰ বহু কথা ।

Kamal singh
অভিনেতা কমল সিং (ETV Bharat Assam)

অভিনয় জীৱনৰ আৰম্ভণি কেনেদৰে হৈছিল ?

অভিনয় যাত্ৰাৰ লগতে শৈশৱ সন্দৰ্ভত অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, “মোৰ জন্ম বহুতে কাৰ্বিআংলংৰ ডিফুত বুলি ভাৱে যদিও মোৰ জন্ম হৈছিল শিৱসাগৰ জিলাত । প্ৰথম বহাগৰ ঢলপুৱাতে মোৰ জন্ম । দেউতাই কৰ্মসূত্ৰে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ যাবলগীয়া হৈছিল, সেই গতিকে দেউতাৰ লগত আমিও যাবলগীয়া হৈছিল । সৰুতে বৰপেটা কলেজত 'মেঘমল্লাৰ' নাটকখন চাইছিলো, সেই নাটকখন চাই মোহিত হৈ পৰিছিলোঁ । তাৰ পাছত ডিফুলৈ আহোঁ । বিদ্যালয়ত পঢ়ি থকাৰ সময়ত ঘৰৰে দাদা-বাইদেউৰ লগতে অন্য কিছুমান লোকৰ সৈতে মিলি 'সতীৰ তেজ' নাটকখন কৰো । তেতিয়াই অভিনয়ৰ পোকটো মোৰ মাজত সোমালে । তাৰ পাছত দুৰ্গাপূজাৰ সময়ত ‘টেঘেলা-ঘেটেলা’ৰ কৌতুক অভিনয় কৰো । সেই সময়ত দর্শকে বহুত মৰম দিলে । তেনেদৰে অভিনয় জীৱনৰ পাতনি ঘটে ।”

Kamal singhPhoto : ETV Bharat Assam
কন্দাৰ অভিনয়ৰে মানুহক হহুওৱা অভিনেতাগৰাকী (Photo : ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটীলৈ আহি কেনেদৰে অভিনয় যাত্ৰাটো অব্যাহত ৰাখে ?

অভিনেতাগৰাকীৰ ককায়েকে ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত চাকৰি কৰিছিল । ককায়েকৰ লগতে আছিল কমল সিং । সেই সময়ত আনন্দ মোহন ভাগৱতী, দুলাল ৰয়কে ধৰি বহু বিশিষ্ট লোকৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল তেওঁ । গুৱাহাটীলৈ আহি কেনেদৰে অভিনয় যাত্ৰাটো অব্যাহত ৰাখিছিল, সেই সন্দৰ্ভত কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, “দাদাৰ লগত গুৱাহাটীলৈ ময়ো আহিছিলোঁ । সেই সময়ত বহু ভাল ভাল মানুহক লগ পোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিলোঁ । ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত দুই-তিনিখন মান নাটকত মই অতিথি শিল্পী হিচাপে অভিনয় কৰো । তেনেদৰে অভিনয় শিকাৰ সুযোগ লাভ কৰিলোঁ । তাৰ পাছত মই থিয়েটাৰলৈ গুচি যাওঁ । প্ৰায় ৬ বছৰ মান মই ভ্ৰাম্যমাণত থাকোঁ । আৰম্ভণিৰে পৰা মই কৌতুক অভিনয় ভাল পাইছিলোঁ । কিন্তু ভ্ৰাম্যমাণত মোক প্ৰযোজকে কমেডী কৰিবলৈ নিদিয়া হ'ল । তাত মই গহীন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলগীয়া হৈছিল ।”

Kamal singh
পিন্ধি লৈছে ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই পিন্ধা টুপীটো (Photo : ETV Bharat Assam)

জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক 'খিছিৰি' সন্দৰ্ভত অভিনেতাগৰাকীৰ মন্তব্য

'খিছিৰি'লৈ আনিছিল মোক জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰাজীৱ ক্ৰ'ই । সেই সময়ত মোৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া আছিল ৷ দুটা পেং লৈ দুই-তিনিমহলীয়া ষ্টুডিঅ’লৈ গৈ মই শ্বুটিং কৰোঁ । প্ৰথমে ভিন্ন ঘোষকৰ কাম কৰিলোঁ । দর্শকে খুব ভাল পালে, লগতে সহযোগিতাও সকলোৰে আছিলে । তাৰ পাছত লাহে লাহে ড্ৰামাত সোমালো । তেনেদৰে 'খিছিৰি'ত প্ৰায় 14-15 বছৰ অভিনয় কৰিলোঁ । ৰাইজে খুব মৰম দিছিল । তাত মই বিভিন্নজনৰ মিমিক্ৰীও কৰিছিলোঁ”, কমল সিঙৰ ভাষ্য ৷

Kamal singh
অভিনেতা কমল সিং (Photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, 'খিছিৰি' হয়তো পুনৰ দৰ্শকৰ মাজলৈ আহিব পাৰে ৷ তাৰ বাবে পৰিকল্পনা চলি আছে বুলি খোদ কমল সিঙে জানিবলৈ দিয়ে ।

