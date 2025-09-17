ETV Bharat / entertainment

গীটাৰ বাদকৰ পৰা অভিনয় জগতলৈ এগৰাকী অভিনেতাৰ সোণালী যাত্ৰা

সংগীতৰ পৰা অভিনয় জগতৰ সৈতে কেনেদৰে জড়িত হৈ পৰিল অভিনেতা দেৱজিৎ মজুমদাৰ ? ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ-

debajit mazumdar
অভিনেতা দেৱজিৎ মজুমদাৰ (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2025 at 4:33 PM IST

Updated : September 17, 2025 at 4:39 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: আমাৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত এনে একাংশ ব্যক্তি আছে যিসকলে নিজৰ বলিষ্ঠ কণ্ঠ বা অভিনয়ৰ জৰিয়তে সকলোৰে হৃদয়ত এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেনে এগৰাকী ব্যক্তি হৈছে অভিনেতা দেৱজিৎ মজুমদাৰ । এইগৰাকী অভিনেতাই নাটক, ছবি, ধাৰাবাহিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো মাধ্যমতে নিজৰ বলিষ্ঠ অভিনয়ৰে সকলোৰে হৃদয়ত এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

১৯৯৫ চনত 'ধোঁৱা' ছবিখনৰ জৰিয়তে ছবিজগতত খোজ পেলোৱা এইগৰাকী অভিনেতাই বৰ্তমানলৈ 'স্নেহবন্ধন', 'জোন জ্বলে কপালত', 'জীৱন নদীৰ দুটি পাৰ' আদিকে ধৰি ৩০ খনৰো অধিক ছবিত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ এইগৰাকী অভিনেতাই গীটাৰত আঙুলি বুলাই আৰম্ভ কৰিছিল সাংস্কৃতিক সপোন । 'ৰূপালীম' নাটৰ আখৰা চাই থাকোতেই সপোন জাগিছিল অভিনয়ৰ, সেয়াই আছিল আৰম্ভণি ।

পিছে কেৱল অভিনয়েই নহয়, কবিতা আৰু সংগীতৰ অভিজ্ঞতাৰেও পুষ্ট এইগৰাকী অভিনেতা ৷ চাওক ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা তেওঁৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ-

অভিনেতা দেৱজিৎ মজুমদাৰ সাক্ষাৎকাৰ (ETV Bharat Assam)

গীটাৰিষ্টৰ পৰা অভিনয় জগতলৈ যাত্ৰা

অভিনয় জগতৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ পূৰ্বে গীটাৰ বাদক হিচাপে দেৱজিৎ মজুমদাৰে আৰম্ভণি কৰিছিল সাংস্কৃতিক যাত্ৰা । গীটাৰিষ্টৰ পৰা অভিনয় জগত কেনেকৈ পালেহি বুলি কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মজুমদাৰে কয়, “মই আগতে গীটাৰ বজাইছিলোঁ । তাৰ পাছত মই নগাঁৱত চাকৰি পালোঁ । ইফালে স্কুলীয়া জীৱনো মই পাৰ কৰিছিলোঁ নগাঁৱত । মোৰ স্কুলীয়া বন্ধুবোৰে নাটক কৰিছিল । তেওঁলোকে এবাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ৰূপালীম নাটকখন কৰিছিল ৷ সেই নাটকখনত সংগীতৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছিল । নাটকখনৰ সংগীতৰ দায়িত্ব দিছিল মোক । এদিন আখৰালৈ যাওঁতে এনেই চৰিত্ৰ এটা প্ৰক্সি মাৰিছিলোঁ । ইফালে নাটকখনত সেই চৰিত্ৰটোৰ বিশেষ গুৰুত্ব আছিল । চৰিত্ৰটোত কান্দিব লাগে, মই প্ৰক্সি মাৰোঁতে চৰিত্ৰটোৰ ভিতৰত সোমাই ইমানেই কান্দিলো যে মোৰ কান্দোন বন্ধ নোহোৱা হ'ল । তাৰ পাছত সকলোৱে মোক জোৰ দি ধৰিলে সেই চৰিত্ৰটো কৰিবলৈ । তেনেদৰেই লাহে লাহে নাটক কৰিবলৈ ললোঁ । এনেদৰেই আৰম্ভণি হৈছিল এই যাত্ৰাৰ ।”

debajit mazumdar
এসময়ত গীটাৰ বজাইছিল দেৱজিৎ মজুমদাৰে (Photo : ETV Bharat Assam)

চৰিত্ৰ এটা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত কি কি কথা মনত ৰাখে অভিনেতাগৰাকীয়ে ?

অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলক প্ৰায়ে একেধৰণৰ অৰ্থাৎ একে বয়সৰ ভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় । কিন্তু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ পৃথক দেৱজিৎ মজুমদাৰ । দেৱজিৎ মজুমদাৰক দর্শকে কেতিয়াবা যদি মুখ্য চৰিত্ৰ অভিনয় কৰা দেখিবলৈ পাইছে, কেতিয়াবা আকৌ খলনায়কৰ চৰিত্ৰ দেখিবলৈ পাইছে । আনহাতে শীঘ্ৰেই আহিবলগীয়া নতুন অসমীয়া ছবি "হোমৱৰ্ক" ত এগৰাকী বৃদ্ধৰ চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব অভিনেতাগৰাকীক ।

চৰিত্ৰসমূহ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত কি কি কথা তেওঁ ভাৱে বুলি কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, “এইটো মোৰ ভাগ্য বুলিয়ে ক’ব লাগিব । দর্শকে মোক বিভিন্ন ৰূপত দেখা পায় । অভিনয়টো আচলতে তেনেকুৱাই । বেলেগ বেলগ ধৰণৰ চৰিত্ৰ দিলে মই ভাল পাওঁ । হোমৱৰ্কত প্ৰথমবাৰৰ দর্শকে মোক ৭০ৰ উৰ্দ্ধৰ এটা চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পাব । আনহাতে নায়কৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি খলনায়কৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ বাবে দর্শকৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হোৱাৰো অভিজ্ঞতা আছে । এইবোৰ আচলতে মৰম ।”

debajit mazumdar
পৰিচালক অচিন্ত শংকৰৰ সৈতে অভিনেতা দেৱজিৎ মজুমদাৰ (Photo : ETV Bharat Assam)

প্রিয় পৰিচালক কোন ?

নবীন-প্ৰবীণ প্ৰায়ভাগ পৰিচালকৰ সৈতেই কাম কৰিছে দেৱজিৎ মজুমদাৰে । সকলোৰে ভিতৰত কোনগৰাকী পৰিচালকৰ লগত কাম কৰি বেছি ভাল লাগে বুলি কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, “প্ৰতিগৰাকী পৰিচালকৰে কাম উলিওৱা ধৰণটো বেলেগ বেলেগ হয় । এজন অভিনেতাক কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে সেয়া পৰিচালকসকলে জানে । গতিকে সকলোৰে লগতেই কাম কৰি ভাল লাগে । বিশেষ এজনৰ নাম লোৱাটো সম্ভৱ নহয় ।”

ভ্ৰাম্যমাণৰ যাত্ৰা সন্দৰ্ভত অভিনেতাগৰাকীৰ মন্তব্য

ভ্ৰাম্যমাণ যাত্ৰা সন্দৰ্ভত অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, “১৯৯৬-৯৭ চনত মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভ্ৰাম্যমাণলৈ গৈছিলো । ধোঁৱা ছবিখনত অভিনয় কৰাৰ পাছত মোৰ ফটো বিভিন্ন আলোচনী, বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাইছিল । তেতিয়া মোৰ ফটো ৰতন লহকৰে দেখিছিল । মই ‘ধোঁৱা’ৰ শ্বুটিং কৰি ঘৰলৈ আহিছিলোঁ । তেখেতে মোৰ ঘৰলৈ আহি ভ্ৰাম্যমাণলৈ যোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল । মই তেতিয়া বেংকত চাকৰি কৰি আছিলো । মেনেজমেণ্টৰ লগত কথা-বতৰা পাতি লগতে অকণমান ফাঁকি-ফুঁকা মাৰি সেইবাৰ ভ্ৰাম্যমাণলৈ গলো । তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে মোক বহুবাৰ ভ্ৰাম্যমাণলৈ যোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল, কিন্তু মই যোৱা নাছিলোঁ । পৰৱৰ্তী সময়ত মই ২০১৯-২০ চনত পুনৰ এবছৰৰ বাবে ভ্ৰাম্যমাণলৈ যাওঁ । ভ্ৰাম্যমাণ ভাল লাগে । তাৰ পৰা এক ধুনীয়া অভিজ্ঞতা অর্জন কৰিব পাৰি ।”

Interview actor debajit mazumdar opens up about his acting journey wants to be a singer
অভিনেতা দেৱজিৎ মজুমদাৰৰ সৈতে ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক দিপাঞ্জলি শৰ্মা (Photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, পৰিচালক হিচাপেও এক সুকীয়া পৰিচয় আছে অভিনেতাগৰাকীৰ । এখন ভিচিডিৰ লগতে সপোন নামৰ এখন ধাৰাবাহিকো পৰিচালনা কৰিছে অভিনেতাগৰাকীয়ে । ২৬ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে মুক্তি লাভ কৰিবলগীয়া নতুন অসমীয়া ছবি হোমৱ’ৰ্কত এটা অন্য ৰূপত দেখা যাব অভিনেতাগৰাকীক ।

লগতে পঢ়ক : অভিনয়ৰ খাতিৰতে হুইল চেয়াৰত বহিছিল কন্যা, পৰিচালক মাতৃৰ কি অনুভৱ হৈছিল বাৰু ?

Last Updated : September 17, 2025 at 4:39 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DEBAJIT MAZUMDAR ACTING JOURNEYঅভিনেতা দেৱজিৎ মজুমদাৰACTOR DEBAJIT MAZUMDAR INTERVIEWইটিভি ভাৰত অসমDEBAJIT MAZUMDAR INTERVIEW

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.