আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন হস্ত-ভাস্কৰ্য শিল্পী সপোন নেওগৰ দেহাৱসান
শিল্পী সপোন নেওগৰ বিয়োগত শোকস্তব্ধ ৰাজ্যবাসী ৷ অগণন গুণমুগ্ধৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2025 at 2:12 PM IST
Updated : September 18, 2025 at 2:29 PM IST
তেজপুৰ : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন হস্ত-ভাস্কৰ্য শিল্পী সপোন নেওগৰ বিয়োগ তেজপুৰ চহৰৰ বাবে এটা অপূৰণীয় ক্ষতি । প্ৰায় এটা বছৰ ধৰি গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ নিৰন্তৰ চিকিৎসা চলাই গৈছিল তেওঁ ৷ শেহতীয়াকৈ অতি সংকটজনক অৱস্থাত জীৱন যুদ্ধত হাৰ মানি নিজ বাসগৃহতে 17 তাৰিখৰ পুৱা প্ৰায় ১০-৩০ বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে তেওঁ ।
এগৰাকী সু নিপুন কলাকাৰ নেওগে হাতৰ যাদুকৰী কাৰুকাৰ্যৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্য্যায়ত নিজৰ এক পৰিচয় গঢ়ি তুলিছিল ৷ লগতে এদল যুৱক-যুৱতীক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ দিশত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল ।
অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰচাৰ উপ সমিতিৰ উপ সভাপতি তথা লেখক পংকজ বৰুৱাই কয়, "এক বৰ্ণিল-বিচিত্ৰ শিল্প পৰিক্ৰমা আৰু বিৰল বৃক্ষ প্ৰীতিৰ দৃষ্টান্তৰে জীৱন নাট সামৰিলে তেজপুৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন হস্ত আৰু স্থাপত্য শিল্পী সপোন নেওগে । ১৯৭৭ চনৰ পৰা জগৎ পোহৰোৱাৰ কৃচ্ছ্ৰ সাধনাৰে ৪৫ বছৰীয়া আলোকসন্ধানী যাত্ৰা আৰু ৬৭ বছৰীয়া বৰ্ণাঢ্য জীৱন পৰিক্ৰমা সামৰি অকালতে কায়িকভাৱে আঁতৰি যোৱা সপোন নেওগৰ কায়িক বৰ্তমান অসমৰ শিল্পকলা ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি বুলি মই আজি মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছোঁ ৷"
“অপূৰ্ব কুন্দতকটা সৃষ্টিৰাজিৰে ৰাজ্য-দেশৰ পৰিধি অতিক্ৰম কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকি উঠাই নহয়, বৃক্ষ প্ৰেমৰ অনন্য নিদৰ্শনেৰে নিজৰ তপোবন সদৃশ বাসগৃহৰ চৌহদ ৰাখি থৈ গ'ল কাললৈ বুলি । বাসগৃহৰ চৌহদত অসমীয়া লুপ্ত হ'বলৈ ধৰা সকলো প্ৰকাৰৰ ফুল আৰু আন তৰু-তৃণকে আদি কৰি মূল্যবান সকলো গছ ৰোপণেৰে যেনেদৰে অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰি গ'ল, একেদৰে বহু বিদেশী ফুল আৰু গছ ৰোপণেৰেও আদৰ্শনীয় বৃক্ষ প্ৰীতিৰে এগৰাকী বৃক্ষ বন্ধু হিচাপে নিজৰ চিনাকি চিৰকাললৈ ৰাখি থৈ গৈছে সপোন নেওগে”, বৰুৱাই কয় ।
১৯৯৪ চনত ভাৰত চৰকাৰে "মাষ্টাৰ ক্ৰাফ্টমেন" উপাধিৰে বিভূষিত কৰা, কাঠত খোদিত কৰা মায়া সভ্যতাৰ ৰজাৰ ভাস্কৰ্য দেখি ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামৰ কিউৰেটৰ অভিভূত হৈ প্ৰশংসা কৰি যোৱা প্ৰসিদ্ধ হস্তশিল্পীগৰাকী দীৰ্ঘদিন ধৰি শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ আছিল ।
১৯৫৮ চনৰ ২১ নৱেম্বৰত জন্ম গ্ৰহণ কৰা সপোন নেওগে ১৯৭৭ চনৰ পৰা কাঠশিল্পৰ সৈতে জড়িত হৈ গঁড় নিৰ্মাণেৰে সমগ্ৰ দেশতেই ৰাইন’ মেন হিচাপে পৰিগণিত হৈ পৰিছিল ৷ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ প্ৰতীকপট অৰ্থাৎ মেমেণ্ট’ নিৰ্মাণ কৰাৰ উপৰিও কাঠেৰেই অসমীয়া বিহুৰ সকলো সা-সামগ্ৰী, মহিলাৰ কুন্দতকটা গহনা আদি নিৰ্মাণ কৰি সমগ্ৰ দেশতে পৰিচয় লাভ কৰিছিল তেওঁ ৷
অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰে কাঠশিল্পৰ এগৰাকী প্ৰশিক্ষক হিচাপে নিয়োগ কৰাৰ পাছত ৰাজ্যখনৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যুৱক-যুৱতীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে তেওঁ ৷ ভাৰত চৰকাৰৰ জৰিয়তে ২০০৭ চনত সুদীৰ্ঘ সময় ধৰি দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়সমূহত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিল তেওঁ ।
বৰ্তমান সময়লৈকে প্ৰায় দুহেজাৰ যুৱক-যুৱতীক কাঠশিল্পৰ কামত পাৰদৰ্শী কৰি তুলি আৰ্থিক স্বাৱলম্বীতাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এইগৰাকী শিল্পীয়ে ৷
তেওঁ নিৰ্মাণ কৰা মায়া সভ্যতাৰ এখন মুখা বহুলভাৱে সমাদৃত হৈছিল ৷ ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামতো সংৰক্ষিত হৈ আছিল তেনে এখন মুখা ৷ সংৰক্ষিত মুখাখনতকৈ নেওগৰ সেই মুখাখন অধিক উন্নত হোৱাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি ২০১৬ চনৰ ৮ জুন তাৰিখে ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামৰ কিউৰেটৰ ৰিছাৰ্ড বল্ণ্টন অসমলৈ আহি সপোন নেওগৰ ঘৰত উপস্থিত হয় ৷ স্বচক্ষে মুখা প্ৰত্যক্ষ কৰি অভিভূত হৈ ৰিছাৰ্ডে প্ৰশংসাসূচক বাক্য লিখি বাসগৃহতে উদ্বুদ্ধ কৰি তুলিছিল শিল্পীগৰাকীক ।
উল্লেখ্য যে, শিল্পকৰ্মৰ সমান্তৰালভাৱে এগৰাকী বৃক্ষ বন্ধু হিচাপেও পৰিচিত সপোন নেওগ ৷ বাসগৃহৰ চৌহদৰ প্ৰায় সাতবিঘা মাটিত বিভিন্ন মূল্যবান গছ-গছনিৰ লগতে লুপ্ত হ'বলৈ ধৰা অসমীয়া ফুলৰ উপৰিও বিভিন্ন বিদেশী গছ ৰোপণ কৰি সমগ্ৰ বাসগৃহটো এখন তপোবনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল তেওঁ ।
এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পীগৰাকীৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তিৰ পিছতেই সমগ্ৰ তেজপুৰত শোকৰ ছাঁ পৰিছে । জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ শিল্পী পেন্সন প্ৰাপকগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহত সহকাৰী আয়ুক্ত ৰাজেন আচাৰ্যই শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰাৰ উপৰিও বিভিন্ন ব্যক্তি-অনুষ্ঠানে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
