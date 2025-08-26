হায়দৰাবাদ : আজি ২৬ আগষ্ট, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কুকুৰ দিৱস ৷ এই চাৰিঠেঙীয়া সংগীয়ে আমাৰ প্ৰতিটো দিন বিশেষ কৰি ৰাখে । কুকুৰৰ অস্তিত্বই আমাক প্ৰতিদিনে সোঁৱৰাই দিয়ে নিঃস্বাৰ্থ ভালপোৱাৰ বাৰ্তা । সিঁহতৰ লগত কেইঘণ্টামান কটালেই পৃথিৱীখন ৰঙীন যেন লাগে আৰু সকলো ভাগৰ নোহোৱা হৈ যায় ।
বলীউডৰ তাৰকাসকলৰো আছে কুকুৰপ্ৰীতি ৷ ছ’চিয়েল মিডিয়াত বহুতেই নিজৰ মৰমলগা পোহনীয়া কুকুৰৰ সৈতে ফটো শ্বেয়াৰ কৰি থাকে ৷ কেতিয়াবা আৱেগিক টোকা লিখিও এই তাৰকাসকলে তেওঁলোকৰ পোহনীয়া কুকুৰবোৰৰ পিতৃ-মাতৃ হোৱাক লৈ গৌৰৱ কৰে ।
প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা
গ্ল'বেল আইকন তথা দেশী গাৰ্ল প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা প্ৰকৃততে এগৰাকী কুকুৰপ্ৰেমী ব্যক্তি । তেওঁৰ পোহনীয়া কুকুৰ ডায়েনা আৰু পাণ্ডাক প্ৰায়ে তেওঁৰ ছ’চিয়েল মিডিয়াত দেখা যায় । আনকি তেওঁলোকৰ নিজৰ একাউণ্টো আছে ! সিঁহতৰ প্ৰতি প্ৰিয়ংকাৰ প্ৰেম প্ৰতিখন ফটো আৰু পোষ্টতে স্পষ্টকৈ অনুভৱ কৰিব পাৰি ৷
জাহ্নৱী কাপুৰ
জাহ্নৱী কাপুৰ এগৰাকী প্ৰকৃত পশুপ্ৰেমী । শেহতীয়াকৈ আদালতে ৰাজপথৰ পৰা কুকুৰ আঁতৰাই নিয়াৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ সময়ত তেওঁ কুকুৰৰ সমৰ্থনত মাত মাতিছিল ।
কাৰ্তিক আৰিয়ান
কাৰ্তিক আৰিয়ানৰ কাট’ৰী ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰিয় চেলেব্ৰিটী কুকুৰ ! ছ’চিয়েল মিডিয়াত হিট হৈ পৰিছে কাৰ্তিক আৰু কাট’ৰীৰ যুটি । কাট’ৰীক সদায় কাৰ্তিকৰ লগত দেখা যায় ।
শালিনী পাণ্ডে
অভিনেত্ৰী শালিনী পাণ্ডেও এগৰাকী কুকুৰপ্ৰেমী আৰু পশু অধিকাৰৰ সমৰ্থক । তেওঁৰ কুকুৰ বীৰ তেওঁৰ অন্তৰৰ বহু কাষৰ । শালিনীৰ মতে জীৱ-জন্তুৰ প্ৰতি দয়া কেৱল প্ৰেমৰ বিষয় নহয় বৰঞ্চ ন্যায় আৰু মমতাৰো কথা ।
ঈশা গুপ্তা
ঈশা গুপ্তাই সদায় নিজৰ কুকুৰৰ প্ৰতি মৰম প্ৰকাশ কৰি আহিছে । তেওঁৰ প্ৰয়াত পোহনীয়া জন্তু নবাবৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমানৰ পিহুলৈকে, তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম প্ৰফাইলটো মৰমলগা মুহূৰ্তৰে ভৰি আছে । অঘৰী কুকুৰক তুলি লোৱা আৰু যত্ন লোৱাৰ বাবেও ঈশাই প্ৰায়ে মাত মাতে ।
বৰুণ ধৱন
বৰুণ ধৱন আৰু তেওঁৰ কুকুৰ জয়ৰ বন্ধুত্ব বৰ মৰমলগা । তেওঁলোকৰ ফটো আৰু ভিডিঅ’ চাই অনুৰাগীসকল আৱেগিক হৈ পৰে । বৰুণৰ বাবে জয় কেৱল পোহনীয়া জন্তু নহয় বৰঞ্চ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ এটা অংশ ।
পুলকিত সম্ৰাট
পুলকিত সম্ৰাট আৰু তেওঁৰ ষ্টাইলিছ পোহনীয়া জন্তু ড্ৰগ’ বলীউডৰ অন্যতম প্ৰিয় যুটি । পুলকিতৰ ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰায়ে তেওঁলোকৰ ফটো আৰু হৃদয়স্পৰ্শী মুহূৰ্ত দেখা যায় ।
কৃতি খৰবন্দা
কৃতি খৰবন্দাও এগৰাকী কুকুৰপ্ৰেমী । বিশেষকৈ পুলকিত সম্ৰাটৰ হাস্কি ড্ৰগোৰ প্ৰতি তেওঁৰ প্ৰেম ছ’চিয়েল মিডিয়াত স্পষ্টকৈ দেখা যায় ।
প্ৰিয় কুকুৰবোৰৰ নিঃস্বাৰ্থ মৰম আৰু বন্ধুত্ব প্ৰতিগৰাকী কুকুৰপ্ৰেমীয়েই উদযাপন কৰে । তেওঁলোকৰ দুষ্টামিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ নিৰীহ আলিংগনলৈকে, এই সকলোবোৰে শিকাই যে প্ৰকৃত সুখ এনে সম্পৰ্কতে নিহিত হৈ থাকে ৷
