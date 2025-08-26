ETV Bharat / entertainment

বলীউডত বিপুল জনপ্ৰিয় 'ডগেশ ভাই', প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ পৰা জাহ্নৱী কাপুৰলৈকে কুকুৰপ্ৰেমী তাৰকাসকল - INTERNATIONAL DOG DAY 2025

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাজপথৰ কুকুৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ নিৰ্দেশ দিয়া কথাই সমগ্ৰ দেশতে হুলস্থুলৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৷ বহু চেলেব্ৰিটীয়ে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰিছিল ।

International Dog Day 2025 From Priyanka Chopra To Janhvi Kapoor these celebs are Dog Lovers
কুকুৰপ্ৰেমী বলীউড তাৰকা (Photo : ETV Bharat)
Published : August 26, 2025 at 5:09 PM IST

হায়দৰাবাদ : আজি ২৬ আগষ্ট, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কুকুৰ দিৱস ৷ এই চাৰিঠেঙীয়া সংগীয়ে আমাৰ প্ৰতিটো দিন বিশেষ কৰি ৰাখে । কুকুৰৰ অস্তিত্বই আমাক প্ৰতিদিনে সোঁৱৰাই দিয়ে নিঃস্বাৰ্থ ভালপোৱাৰ বাৰ্তা । সিঁহতৰ লগত কেইঘণ্টামান কটালেই পৃথিৱীখন ৰঙীন যেন লাগে আৰু সকলো ভাগৰ নোহোৱা হৈ যায় ।

বলীউডৰ তাৰকাসকলৰো আছে কুকুৰপ্ৰীতি ৷ ছ’চিয়েল মিডিয়াত বহুতেই নিজৰ মৰমলগা পোহনীয়া কুকুৰৰ সৈতে ফটো শ্বেয়াৰ কৰি থাকে ৷ কেতিয়াবা আৱেগিক টোকা লিখিও এই তাৰকাসকলে তেওঁলোকৰ পোহনীয়া কুকুৰবোৰৰ পিতৃ-মাতৃ হোৱাক লৈ গৌৰৱ কৰে ।

প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা

গ্ল'বেল আইকন তথা দেশী গাৰ্ল প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা প্ৰকৃততে এগৰাকী কুকুৰপ্ৰেমী ব্যক্তি । তেওঁৰ পোহনীয়া কুকুৰ ডায়েনা আৰু পাণ্ডাক প্ৰায়ে তেওঁৰ ছ’চিয়েল মিডিয়াত দেখা যায় । আনকি তেওঁলোকৰ নিজৰ একাউণ্টো আছে ! সিঁহতৰ প্ৰতি প্ৰিয়ংকাৰ প্ৰেম প্ৰতিখন ফটো আৰু পোষ্টতে স্পষ্টকৈ অনুভৱ কৰিব পাৰি ৷

জাহ্নৱী কাপুৰ

জাহ্নৱী কাপুৰ এগৰাকী প্ৰকৃত পশুপ্ৰেমী । শেহতীয়াকৈ আদালতে ৰাজপথৰ পৰা কুকুৰ আঁতৰাই নিয়াৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ সময়ত তেওঁ কুকুৰৰ সমৰ্থনত মাত মাতিছিল ।

কাৰ্তিক আৰিয়ান

কাৰ্তিক আৰিয়ানৰ কাট’ৰী ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰিয় চেলেব্ৰিটী কুকুৰ ! ছ’চিয়েল মিডিয়াত হিট হৈ পৰিছে কাৰ্তিক আৰু কাট’ৰীৰ যুটি । কাট’ৰীক সদায় কাৰ্তিকৰ লগত দেখা যায় ।

শালিনী পাণ্ডে

অভিনেত্ৰী শালিনী পাণ্ডেও এগৰাকী কুকুৰপ্ৰেমী আৰু পশু অধিকাৰৰ সমৰ্থক । তেওঁৰ কুকুৰ বীৰ তেওঁৰ অন্তৰৰ বহু কাষৰ । শালিনীৰ মতে জীৱ-জন্তুৰ প্ৰতি দয়া কেৱল প্ৰেমৰ বিষয় নহয় বৰঞ্চ ন্যায় আৰু মমতাৰো কথা ।

ঈশা গুপ্তা

ঈশা গুপ্তাই সদায় নিজৰ কুকুৰৰ প্ৰতি মৰম প্ৰকাশ কৰি আহিছে । তেওঁৰ প্ৰয়াত পোহনীয়া জন্তু নবাবৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমানৰ পিহুলৈকে, তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম প্ৰফাইলটো মৰমলগা মুহূৰ্তৰে ভৰি আছে । অঘৰী কুকুৰক তুলি লোৱা আৰু যত্ন লোৱাৰ বাবেও ঈশাই প্ৰায়ে মাত মাতে ।

বৰুণ ধৱন

বৰুণ ধৱন আৰু তেওঁৰ কুকুৰ জয়ৰ বন্ধুত্ব বৰ মৰমলগা । তেওঁলোকৰ ফটো আৰু ভিডিঅ’ চাই অনুৰাগীসকল আৱেগিক হৈ পৰে । বৰুণৰ বাবে জয় কেৱল পোহনীয়া জন্তু নহয় বৰঞ্চ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ এটা অংশ ।

পুলকিত সম্ৰাট

পুলকিত সম্ৰাট আৰু তেওঁৰ ষ্টাইলিছ পোহনীয়া জন্তু ড্ৰগ’ বলীউডৰ অন্যতম প্ৰিয় যুটি । পুলকিতৰ ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰায়ে তেওঁলোকৰ ফটো আৰু হৃদয়স্পৰ্শী মুহূৰ্ত দেখা যায় ।

কৃতি খৰবন্দা

কৃতি খৰবন্দাও এগৰাকী কুকুৰপ্ৰেমী । বিশেষকৈ পুলকিত সম্ৰাটৰ হাস্কি ড্ৰগোৰ প্ৰতি তেওঁৰ প্ৰেম ছ’চিয়েল মিডিয়াত স্পষ্টকৈ দেখা যায় ।

প্ৰিয় কুকুৰবোৰৰ নিঃস্বাৰ্থ মৰম আৰু বন্ধুত্ব প্ৰতিগৰাকী কুকুৰপ্ৰেমীয়েই উদযাপন কৰে । তেওঁলোকৰ দুষ্টামিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ নিৰীহ আলিংগনলৈকে, এই সকলোবোৰে শিকাই যে প্ৰকৃত সুখ এনে সম্পৰ্কতে নিহিত হৈ থাকে ৷

