মনোজ কুমাৰৰ পৰা অক্ষয় কুমাৰলৈকে দেশপ্ৰেমমূলক ছবিৰে জনাজাত অভিনেতাসকল - INDEPENDENCE DAY 2025

স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা আমি আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম চলচ্চিত্ৰ জগতৰ আটাইতকৈ বেছি দেশপ্ৰেমমূলক ছবিত কাম কৰা তাৰকাসকলৰ সৈতে ।

INDEPENDENCE DAY 2025
বলীউড তাৰকা (Photo : IANS)
Published : August 15, 2025 at 2:54 PM IST

হায়দৰাবাদ : চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বহু অভিনেতাই দেশপ্ৰেমমূলক ছবিৰ জৰিয়তে দেশবাসীৰ মাজত স্বদেশ প্ৰেমৰ অনুভৱ জগাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে । ভাৰতে স্বাধীনতাৰ ৭৮ বছৰ উদযাপন কৰাৰ সময়ত আহকচোন চকু ফুৰাওঁ বলীউডৰ সেইসকল তাৰকাৰ ওপৰত যিয়ে আটাইতকৈ বেছি দেশপ্ৰেমমূলক ছবিত কাম কৰিছে ।

মনোজ কুমাৰ

এই তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে প্ৰবীণ অভিনেতা মনোজ কুমাৰ । ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদ আৰু ত্যাগৰ আধাৰত নিৰ্মিত ছবিত মনোজ কুমাৰে বহুকেইটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি ‘ভাৰত কুমাৰ’ উপাধি লাভ কৰিছিল । দেশপ্ৰেম আৰু মনোজ কুমাৰ এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি বুলি ক’লেই ভুল কোৱা নহ’ব ।

‘উপকাৰ’, ‘পূৰব ঔৰ পশ্চিম’, ‘শ্বহীদ’ আদি দেশপ্ৰেমমূলক ছবিৰ বাবে তেওঁ পৰিচিত । ১৯৬৫ চনত ভাৰত-পাকিস্তান যুদ্ধৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীয়ে তেওঁক জনপ্ৰিয় শ্লোগান ‘জয় জৱান জয় কিষাণ’ৰ আধাৰত এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কৈছিল, যাৰ নাম পিছলৈ ‘উপকাৰ’ ৰখা হৈছিল, য’ত এটা অতি বিখ্যাত গীত আছিল ‘মেৰে দেশ কি ধৰতী’।

অক্ষয় কুমাৰ

দেশপ্ৰেমমূলক ছবি নিৰ্মাণ কৰা তাৰকাৰ তালিকাত অক্ষয় কুমাৰৰ নামো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে । বলীউডৰ বহু ছবিৰ জৰিয়তে তেওঁ নিজৰ দেশপ্ৰেমৰ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰিছে । জাতীয়তাবাদ আৰু দেশপ্ৰেমেৰে ভৰা ছবিত প্ৰায়ে অক্ষয় কুমাৰ থাকেই । ‘স্কাই ফৰ্চ’, ‘কেশৰী ২’, ‘এয়াৰলিফ্ট’, ‘বেবী’, ‘হলিডে’, ‘ৰুষ্টম’ আৰু ‘গল্ড’ আদি ছবিৰে অক্ষয়ে দৰ্শকক আপ্লুত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

জন আব্ৰাহাম

বলীউডৰ অভিনেতা জন আব্ৰাহামে বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা বহু দেশপ্ৰেমমূলক ছবিত অভিনয় কৰা দেখা গৈছে । তেওঁ দ্য ডিপ্ল'মেট, পৰমাণু: দ্য ষ্ট’ৰী অফ পোখৰাণ, মাদ্ৰাজ কেফে, ৰোমিঅ’ আকবৰ ৱালটাৰ, বাটলা হাউচ, সত্যমেভ জয়তে, জৱান আদি ছবিত অভিনয় কৰিছে । এই ছবিসমূহ জাতীয় গৌৰৱ, সামৰিক শক্তি আৰু ভাৰতৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ গোপন অভিযান আদি বিষয়ৰ ওপৰত আধাৰিত ।

ছানী দেওল

পৰ্দাত বলিষ্ঠ উপস্থিতি, শক্তিশালী কণ্ঠ আৰু শক্তিশালী সংলাপৰ সৈতে ছানী দেওল বলীউডৰ দেশপ্ৰেমমূলক ছবিসমূহৰ জনপ্ৰিয় মুখ । সেনাবাহিনীৰ পোছাক পিন্ধি হওক বা যুদ্ধক্ষেত্ৰতেই হওক, তেওঁ অদম্য সাহসেৰে এজন ভাৰতীয় নায়কক উপস্থাপন কৰে । তেওঁ এই চৰিত্ৰসমূহে সীমান্তত দেশৰ বাবে যুঁজি থকা, জাতিৰ মূল্যবোধ, সন্মান আৰু সাৰমৰ্মক ৰক্ষা কৰিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰাসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।

ছানী দেউলৰ ‘বৰ্ডাৰ’ বলীউডৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ছবি । ‘বৰ্ডাৰ’ৰ পিছত ‘গদৰ এক প্ৰেম কথা’, ‘গদাৰ ২’, ‘জাত’, ‘ইণ্ডিয়ান’, ‘মা তুঝে চালাম’, ‘হিৰ’জ’ৰ দৰে ছবিত ছানী দেউলক বহুত পছন্দ কৰে দৰ্শকে ।

আমিৰ খান

বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ আমিৰ খানৰ বহু ছবিও দেশপ্ৰেমৰ মনোভাৱেৰে ভৰপূৰ । তেওঁৰ ‘সৰ্ফৰোছ’, ‘মংগল পাণ্ডে’, ‘ৰং দে বসন্তী’, ‘লগান’ আদি ছবিয়ে এক গভীৰ দেশপ্ৰেমৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে । ‘দ্য আৰ্থ’ আৰু ‘ৰাখ’ৰ দৰে ছবিও তেওঁ কৰিছে ।

