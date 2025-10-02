ETV Bharat / entertainment

আই এম ডি বিৰ ২৫ বছৰীয়া হেডলাইনাৰৰ তালিকাত শীৰ্ষস্থান শ্বাহৰুখ খানৰ, দশকৰ জনপ্ৰিয়তাৰ তালিকাত দীপিকা পাডুকন

আই এম ডি বিৰ প্ৰতিবেদনত শ্বাহৰুখ খানক ভাৰতীয় চিনেমাৰ আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট হেডলাইনাৰ, দীপিকা পাডুকনক দশকৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় তাৰকা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে ।

Shah Rukh Khan Tops IMDb's 25-Year Headliners List, Deepika Padukone Leads Decade's Popularity Charts
শ্বাহৰুখ খান-দীপিকা পাডুকন (Photo: ANI/IANS)
হায়দৰাবাদ : চিনেমা, টিভি আৰু চেলেব্ৰিটী কণ্টেণ্টৰ বাবে বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় আৰু প্ৰামাণিক গন্তব্যস্থান আই এম ডি বিয়ে ২৫ বছৰীয়া পূৰ্বদৃষ্টিসম্পন্ন প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে, য’ত ভাৰতীয় চিনেমাৰ সৰ্ববৃহৎ তাৰকাসকলৰ বিষয়ে কেতবোৰ শেহতীয়া তথ্য সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ৷ আই এম ডি বিত ইয়াৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ কাৰ্যকলাপ আৰু পেজভিউৰ জৰিয়তে ইয়াক নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ।

"ইণ্ডিয়ান চিনেমাজ মষ্ট প্ৰলিফিক হেডলাইনাৰ" নামৰ প্ৰতিবেদনখনত যোৱা চতুৰ্থাংশ শতিকাত আই এম ডি বিৰ ৰেংকিঙত দৰ্শকৰ মনোযোগেৰে শীৰ্ষস্থান দখল কৰা অভিনেতাসকলক চিনাক্ত কৰা হৈছে ।

"বলীউডৰ বাদশ্বাহ" বুলি খ্যাত শ্বাহৰুখ খানে এই তালিকাত বৃহৎ ব্যৱধানত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে । ইফালে দীপিকা পাডুকনে বিগত দশকৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ভাৰতীয় চেলেব্ৰিটী হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ বিপৰীতে আমিৰ খানে এতিয়াও বিশ্বব্যাপী ক্ৰছ অভাৰ জনপ্ৰিয়তাৰ ক্ষেত্ৰত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে ৷ তেওঁৰ চিনেমাসমূহে কেইবাখনো মহাদেশৰ জনপ্ৰিয়তাৰ তালিকাত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে ।

প্ৰতিবেদন অনুসৰি শ্বাহৰুখ খানৰ ২০খন ছবিয়ে আই এম ডি বিৰ শীৰ্ষ ১৩০ টা টাইটেলৰ ভিতৰত বিগত ২৫ বছৰত স্থান লাভ কৰিছে । ২০০০ চনৰ পৰা ২০০৪ চনৰ ভিতৰত তেওঁৰ ছবিয়ে প্ৰতি বছৰে ১ নম্বৰ স্থান দখল কৰিছিল । আমোদজনক কথাটো হ’ল যে ছবি মুক্তি নোহোৱা বছৰবোৰতো শ্বাহৰুখৰ অনুসৰণকাৰীয়ে তেওঁক আই এম ডি বিৰ জনপ্ৰিয় ভাৰতীয় চেলেব্ৰিটীৰ তালিকাত থকাটো নিশ্চিত কৰিছিল ।

কেৱল ২০২৪ চনত শ্বাহৰুখ খানে IMDb ৰ Top 10 weekly ত স্থান লাভ কৰিছিল । তালিকাত তেওঁৰ আধিপত্যই কেৱল তেওঁৰ বক্স অফিচ জনপ্ৰিয়তাৰে ইংগিত নিদিয়ে, তেওঁৰ চলি থকা প্ৰসাৰতাৰ কথাও কয় ।

ৰেংকিঙত এছ আৰ কেৰ পিছতে আমিৰ খান আৰু হৃত্বিক ৰোশনে ১১খনকৈ ছবিৰে দ্বিতীয় স্থানত সমতা স্থাপন কৰি শীৰ্ষ ১৩০ ৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰে । দীপিকা পাডুকনে ১০খন ছবিৰে সামগ্ৰিকভাৱে তৃতীয় স্থান দখল কৰাৰ বিপৰীতে অজয় ​​দেৱগণ ৭খন ছবিৰে জিলিকি আছে ।

অমিতাভ বচ্চন, প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা আৰু ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে প্ৰত্যেকেই ৬খন ছবিৰে অৰিহণা যোগোৱাৰ বিপৰীতে ছলমান খান, কৰীণা কাপুৰ, ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চন, ৰণবীৰ কাপুৰ, অভিষেক বচ্চন আৰু অক্ষয় কুমাৰ প্ৰত্যেকেই ৫খন ছবিৰে তালিকাত আছে ।

শক্তিশালী প্ৰতিনিধিত্ব থকা আন তাৰকাসকলৰ ভিতৰত ৰশ্মিকা মান্দান্না, কমল হাছান, প্ৰভাস, ৰাজকুমাৰ ৰাও, বিজয় সেঠুপতি, শ্ৰদ্ধা কাপুৰ, ৰণবীৰ সিং, কাজল, ছৈফ আলী খান, শ্বাহিদ কাপুৰ, টাবু, অনুষ্কা শৰ্মা আৰু প্ৰীতি জিণ্টাৰ নামত আছে চাৰিখনকৈ ছবি ।

২০২৪ চনৰ জুন মাহত প্ৰকাশ পোৱা আই এম ডি বিৰ পৃথক জনপ্ৰিয়তা ৰেংকিঙত যোৱা দহ বছৰ (২০১৪ চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা ২০২৪ চনৰ এপ্ৰিললৈকে) পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছিল । সাপ্তাহিক আই এম ডি বিৰ ৰেংকিঙৰ ভিত্তিত এই তালিকাখনে এক উল্লেখনীয় পৰিৱৰ্তন দেখুৱাইছিল: জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীসকলে অভিনেতাসকলক পিছ পেলাইছিল ।

এই শাখাত শ্বাহৰুখ খান, ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চন, আৰু আলিয়া ভাটক অতিক্ৰম কৰি দীপিকা পাডুকনে শীৰ্ষ স্থান দখল কৰে । প্ৰয়াত ইৰফান খানে শীৰ্ষ পাঁচটাত স্থান দখল কৰে ।

চেন্নাই এক্সপ্ৰেছ (২০১৩)ৰ পৰা পদ্মাৱত (২০১৮) আৰু পাথান (২০২৩)লৈকে, দীপিকাই ব্যৱসায়িক ব্লকবাষ্টাৰ ছবিত সমালোচকৰ প্ৰশংসিত অভিনয়ৰ সৈতে ধাৰাবাহিকভাৱে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি আহিছে ।

শ্বাহৰুখ খান জনপ্ৰিয় তাৰকা হিচাপে আগবাঢ়ি থকাৰ বিপৰীতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰসাৰ লাভ কৰিছে আমিৰ খানে । আই এম ডি বিৰ মতে, ২০০৯ চনৰ তেওঁৰ ক্লাছিক ৩ ইডিয়টছ বিশ্বজুৰি আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ভাৰতীয় ছবি হৈয়েই আছে । আমোদজনক কথাটো হ’ল, ৩ ইডিয়টছ হৈছে ব্ৰিটেইন, ইউৰোপৰ বহু অংশ আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ শীৰ্ষ ভাৰতীয় ছবি ।

ইফালে, ইউ এ ই আৰু চীনত ডংগলে নেতৃত্ব অব্যাহত ৰখাৰ বিপৰীতে তাৰে জামিন পাৰ ব্ৰাজিলৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ভাৰতীয় ছবি হৈ আছে । আমেৰিকাত অৱশ্যে এছ এছ ৰাজামৌলীৰ আৰ আৰ আৰ এ সকলোকে অতিক্ৰম কৰি সৰ্বকালৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ভাৰতীয় চিনেমা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধনী অভিনেতা হিচাপে পৰিগণিত শ্বাহৰুখ খান

