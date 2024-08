কোটি কোটি মানুহৰে প্ৰিয় হেপ্পী বাৰ্থডে টু ইউৰ ইতিহাস কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে ? - Happy Birthday to You song

ETV Bharat / entertainment

কোটি কোটি মানুহৰে প্ৰিয় হেপ্পী বাৰ্থডে টু ইউৰ ইতিহাস কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে ? - Happy Birthday to You song

পেটি হিল আৰু তাইৰ পৰিয়ালে বিভিন্ন কামত গানটোৰ ব্যৱহাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাই মোকৰ্দমা দাখিল কৰিছিল । অৱশেষত তেওঁলোকে কপিৰাইট সুৰক্ষিত কৰে, কিন্তু মালিকীস্বত্ব কেইবাবাৰো সলনি হয়, ৱাৰ্ণাৰ কমিউনিকেশ্যনে 1988 চনত অধিকাৰ প্ৰাপ্ত কৰে ।

ইয়াৰ ফলত গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুজ্ঞা মাচুল লোৱা হৈছিল, যাৰ ফলত চলচ্চিত্ৰ আৰু টিভি অনুষ্ঠানত জন্মদিনৰ দৃশ্যৰ বাবে সৃষ্টিশীল বিকল্প ৰখা হৈছিল । ৰেস্তোঁৰাবোৰত আনকি ৰয়েলটি পৰিশোধ নকৰিবলৈ তেওঁলোকে নিজৰ সুৰ বিকশিত কৰিছিল ।

2016 চনত চূড়ান্ত আইনী যুদ্ধৰ অন্ত পৰে, য’ত ৱাৰ্ণাৰ মিউজিক গ্ৰুপ গোচৰটোত পৰাস্ত হয় আৰু 14 মিলিয়ন ডলাৰ পৰিশোধ কৰে । আজি অৱশেষত এই গীতটি ৰাজহুৱা ডমেইনত উপলব্ধ ।

ক’ভিড-19 মহামাৰীৰ সময়ত, হাত ধোৱা ৰুটিনৰ অংশ হিচাপে হেপ্পী বাৰ্থডে টু ইউ গানটোৱে নতুনকৈ গুৰুত্ব লাভ কৰে । ইয়াৰ ব্যাপক স্বীকৃতিয়েই ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ ৷ হেপ্পী বাৰ্থডে টু ইউ দুবাৰ গোৱাটোৱে হাত ধোৱাৰ বাবে অনুমোদিত 20 ছেকেণ্ড সামৰি লয়, যিয়ে ভাইৰাছ বিয়পাত নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বুলি প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছিল ।

1962 চনত মেৰিলিন মনৰোৱে ৰাষ্ট্ৰপতি জন এফ কেনেডীৰ 45 সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে হেপ্পী বাৰ্থডে মিষ্টাৰ প্ৰেচিডেণ্ট গাই গীতৰ কথাৰ সামান্য পৰিৱৰ্তন ঘটাইছিল । এই বিশেষ পৰিবেশনটো তেতিয়াৰ পৰাই গীতটোৰ অন্যতম চিনাকি আৰু চিৰস্থায়ী সংস্কৰণত পৰিণত হৈছে ।

বহুতো জন্মদিনৰ গীত আছে যদিও কোনোটোৱেই Happy Birthday to You ৰ সাৰ্বজনীন স্বীকৃতি লাভ কৰা নাই । কিন্তু হেপ্পী, হেপ্পী বাৰ্থডে বেবী, হেপ্পী বাৰ্থডে, ছুইট ছিক্সটিন, বাৰ্থডে, হেপ্পী বাৰ্থডে ডাৰ্লিন, হেপ্পী বাৰ্থডে আদি গীতে প্ৰত্যেকেই নিজৰ স্থান দখল কৰিছে ।

1996 চনৰ এটা অনুষ্ঠানত মৰণোত্তৰভাৱে স্বীকৃতি দিয়া মিল্ড্ৰেড আৰু পেটি স্মিথৰ সৈতে হল অৱ ফেমৰ গীতিকাৰৰ পৰা টাৱাৰিং ছং বঁটা লাভ কৰিছে হেপ্পী বাৰ্থডে টু ইউৱে । কেৱল এটা গীততকৈও অধিক - Happy Birthday to You এটা সাংস্কৃতিক পৰিঘটনা যিয়ে বিশ্বজুৰি কোটি কোটি লোকৰ বাবে আনন্দ কঢ়িয়াই আনে । গতিকে অহাবাৰলৈ Happy Birthday to You বুলি গালে ইয়াৰ চহকী ইতিহাস আৰু সাংস্কৃতিক তাৎপৰ্য্য এবাৰ মনত পেলাব ।

