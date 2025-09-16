নীলপৱন বৰুৱাই ৰোপণ কৰা গজালি আজি বটবৃক্ষ ! কেনেদৰে হৈছিল অসম চাৰু কাৰু কলা পৰিষদৰ আৰম্ভণি ?
জজ খেলপথাৰৰ দক্ষিণ-পূব কোণত থকা অসম আৰ্হিৰ সেই সৰু ঘৰটোৰ ইতিহাস জানো আহক ৷
গুৱাহাটী: অসমৰ শিল্পকলা জগতৰ এটি পুৰণি অনুষ্ঠান অসম চাৰু-কাৰু কলা পৰিষদ । 1971 চনত প্রতিষ্ঠিত অসম চাৰু-কাৰু কলা পৰিষদৰ অসমৰ শিল্পকলাৰ জগতখনত এক বিশেষ অৰিহণা আছে ।
বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী প্ৰয়াত নীলপৱন বৰুৱা, ৰাজেন হাজৰিকা আৰু সোণাৰাম নাথৰ প্ৰচেষ্টাত জজ খেলপথাৰৰ দক্ষিণ-পূব কোণত থকা অসম আৰ্হিৰ সৰু ঘৰটোৰ পৰাই আৰম্ভণি হৈছিল পৰিষদৰ ।
সেই ঘৰটো প্ৰথম অৱস্থাত ফেৰোছ নামৰ কোম্পানী এটাই বাণিজ্যিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে সাজিছিল । প্ৰদৰ্শনীৰ শেষত ঘৰটো খালী হৈ আছিল । সেই খালী ঘৰটোতে থাকিবলৈ লৈছিল নীলপৱন বৰুৱা । সেই সময়ত তেখেতক সংগ দিছিল বিভিন্নজনে ।
সেইসকলৰ ভিতৰত আছিল শিল্পী সোণাৰাম নাথ, ৰাজেশ্বৰ শৰ্মা, ৰাজেন হাজৰিকা, সাহিত্যক ড৹ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচার্য, কবি নীলমণি ফুকনৰ লগতে বহুতো গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তি ।
পৰৱৰ্তী সময়ত অৰ্থাৎ 1974 চনত চাৰু-কাৰু কলা পৰিষদ পঞ্জীয়ন কৰা হয় আৰু পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে প্ৰথম অসমীয়া জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী সাহিত্যক ড৹ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই ।
পৰিষদৰ আৰম্ভণি সন্দৰ্ভত পৰিষদৰ সম্পাদক শোভাকৰ লস্কৰৰ মন্তব্য
পৰিষদৰ আৰম্ভণি সন্দৰ্ভত কিছু কথাৰ লগতে তেওঁ কয়, “পৰিষদৰ আৰম্ভণিৰ পাছতে সেই সময়ত নীলপৱন বৰুৱাৰ ওচৰলৈ আগমন ঘটিছিল বহু শিল্পীৰ । আনহাতে উৎপল বৰুৱা, দিলীপ তামুলীকে ধৰি বহু শিল্পীয়ে পৰিষদৰ পৰা শিক্ষাগ্ৰহণ কৰি বাহিৰলৈ পঢ়িবলৈও গৈছিল । লগতে পৰিষদৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কামৰ লগতে প্ৰদৰ্শনীও অনুষ্ঠিত হৈছিল ।”
লস্কৰে লগতে কয়, “পৰিষদৰ মজিয়ালৈ সেই সময়ত যে কেৱল চিত্ৰশিল্পীৰে সমাগম হৈছিল তেনে নহয় । চিত্ৰশিল্পীৰ লগতে সাহিত্যিক, কবি, চিনেমাৰ লগত জড়িত বহুব্যক্তিৰো সমাগম ঘটিছিল পৰিষদৰ মজিয়ালৈ । তাৰে ভিতৰত আছিল নৱকান্ত বৰুৱা, নীলমণি ফুকন, অৱনী চক্ৰৱৰ্তী আদিকে ধৰি বহু ব্যক্তি ৷ তেওঁলোকৰ আড্ডাস্থলীত পৰিণত হৈছিল পৰিষদৰ মজিয়া ।”
চিত্ৰশিল্পী বৈকুণ্ঠ প্ৰসাদ গোস্বামীয়ে পৰিষদৰ আৰম্ভণি সন্দৰ্ভত কি ক'লে:
“শান্তিনিকেতনৰ পৰা অহাৰ পাছত নীলপৱন বৰুৱা উজান বজাৰৰ এটা ভাড়াঘৰত আছিল । সেই সময়ত চাকৰি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ ৰাজেন হাজৰিকা আৰু সোণাৰাম নাথে লগ হৈ একেলগে চিত্ৰকলাৰ কাম কৰাৰ পৰিকল্পনাৰে আৰম্ভ কৰিছিল অসম চাৰু-কাৰু কলা পৰিষদৰ ।”
তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে, “সেই সময়ত জজ খেলপথাৰত ফেৰোছ নামৰ কোম্পানী এটাই কম খৰচত কেনেদৰে ঘৰ বনাই, তাকে দেখুৱাবলৈ তাত সেই অসম আৰ্হিৰ সৰু ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিল । সেই ঘৰটো 100 টকাত ভাৰাত লৈ পৰিষদৰ আৰম্ভণি কৰিছিল । তেনেদৰে কেইবাবছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত এসময়ত ভাৰা নিদিয়াকৈয়ে সেই ঘৰটো পৰিষদৰ হৈ পৰিল । ননী পূজাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ বহু চিত্ৰশিল্পীয়ে সেই ঘৰটোতে এখন মঞ্চ পাইছিল । সেই সময়ত যদি নীলপৱন বৰুৱাই এই প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ নকৰিলেহেঁতেন, তেন্তে অসমৰ চিত্ৰকলাৰ মঞ্চখন 20-25 বছৰ আৰু পিছুৱাই থাকিলহেঁতেন । পৰিষদ গঠন হোৱাৰ পাছতে কেৱল অসমতে নহয় সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰাৰ এটা পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছিল ।”
চিত্ৰশিল্পী অৰূপ বৰঠাকুৰৰ স্মৃতি ৰোমন্থন:
চাৰু-কাৰু কলা পৰিষদৰ আৰম্ভণিৰ লগতে সেই সময়ৰ স্মৃতি সুঁৱৰি চিত্ৰশিল্পী অৰূপ বৰঠাকুৰে কয়, “1973-74 চনত আমি সেই সময়ৰ কটন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ । তেনেদৰে এদিন জজ খেলপথাৰত ভুমুকি মাৰোতে দেখিলো এটা পৰিত্যক্ত ঘৰত এজন মানুহে ছবি আঁকি আছে । তেওঁৰ ওচৰলৈ যাওঁতে তেওঁৰ যি ব্যৱহাৰ, সেইটোৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিলোঁ । তাৰ পাছৰে পৰা অৰ্থাৎ 1973 চনৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত পৰিষদৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ । সেই সময়ত তাত কেৱল চিত্ৰকলাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিয়ে নহয়, বিভিন্ন শিল্পী-সাহিত্যিকৰো সমাহাৰ ঘটিছিল । আমি যিহেতু কলেজীয়া ছাত্ৰ আছিলোঁ, সদায় সন্ধিয়া গোট খাই তালৈ আহোঁ আৰু তেওঁলোকৰ কথাবোৰ শুনো । তাৰ পৰা চিত্ৰকলা সম্বন্ধীয় শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলো ।”
উল্লেখ্য যে, আজিৰ পৰা প্ৰায় 15 বছৰ পূৰ্বে অসম চাৰু-কাৰু কলা পৰিষদ জজ খেলপথাৰৰ পৰা দীঘলীপুখুৰীৰ সমীপৰ বৰ্তমানৰ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয় ।
আনহাতে শিশুসকলৰ মানসিক আৰু বৌদ্ধিক উৎকর্ষ সাধন কৰি তুলিবলৈ 1998 চনত পৰিষদে গঠন কৰে 'শৈক্ষিক সংসদ'(Academic Council) ৷ শিল্পকলাৰ জৰিয়তে পদ্ধতিগত আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ ই এক প্ৰচেষ্টা আছিল ।
শিশুসকলৰ মানসিক দর্শন আৰু বিদ্যায়তনিক দিশটোৰ প্ৰতি চকু ৰাখি প্রয়াত শিল্পী শোভা ব্রহ্ম, বিশিষ্ট কলা সমালোচক-কবি নীলমণি ফুকন আদিকে ধৰি গুণগ্রাহী ব্যক্তিসকলৰ পৃষ্ঠপোষকতা আৰু পৰামৰ্শ মর্মে এখন বিজ্ঞানসন্মত শিশু শিল্পকলাৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হয় ।
পাঠ্যক্ৰমখন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ শিল্পকলা শিক্ষাৰ কেইবাখনো পাঠ্যক্ৰমৰ সহায় লোৱা হয়, যাতে শিশুসকলৰ মানসিক আৰু বৌদ্ধিক বিকাশত কোনো কাৰণতে যতি নপৰে । পাঠ্যক্ৰমৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল সমগ্র শিল্পকলা শিক্ষাক সমমাত্ৰা প্ৰদান কৰি শিল্পকলাৰ এক বিজ্ঞানসন্মত বিকাশ উত্তৰ পুৰুষৰ মাজত প্ৰদান কৰা ।
ইফালে বৰ্তমান শৈক্ষিক পাঠ্যক্ৰমৰ আধাৰত অসমৰ চুকে-কোণে সিঁচৰতি হৈ থকা প্রায় 500খন চিত্রকলা বিদ্যালয় পৰিষদত অন্তর্ভুক্ত হৈছে ।
সংসদৰ পাঠ্যক্ৰম অনুসৰি শ্ৰেণীসমূহ প্ৰাৰম্ভিক প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বর্ষ হিচাপে অন্তর্ভুক্ত কৰাৰ লগতে ডিপ্লোমা বৰ্ষসমূহ প্ৰথমৰ পৰা পঞ্চম বর্ষলৈ অন্তর্ভুক্ত হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰিও জ্যেষ্ঠ পৰ্যায়ৰ কলা অনুৰাগীৰ বাবে এটা দুবছৰীয়া পৰিপূৰক (Condense) পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰি কলা শিক্ষাৰ বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি জনমানসত জনপ্ৰিয় কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচলন কৰা হৈছে ।
এককথাত ক’বলৈ গ’লে নীলপৱন বৰুৱাৰ বহু ত্যাগ স্বীকাৰৰ ফলতে আজি অসম চাৰু-কাৰু কলা পৰিষদ জীয়াই আছে ।
নীলপৱন বৰুৱাই ৰোপণ কৰা গজালিয়েই আজি এজোপা বটবৃক্ষৰ ৰূপ লৈ অসমত চাৰু-কাৰু কলাৰ বিকাশত অগ্রণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে ।
