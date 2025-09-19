ETV Bharat / entertainment

কি ক’ম.. দুখৰ...ক‘বলগীয়া একো শব্দই নাই, শব্দই বিচাৰি পোৱা নাই: মুখ্যমন্ত্ৰী

বিজনীত বি টি চি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাই থকা অৱস্থাতে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ খবৰটো পাই তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰচাৰ সামৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

ZUBEEN GARG PASSES AWAY
সাগৰৰ পাৰত জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিমখন ফটো (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 19, 2025 at 4:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: সমূহ অসমবাসীৰ বাবে এক অবিশ্বাস্য খবৰ । যি যাদুকৰী কণ্ঠই সকলোকে বান্ধি ৰাখিছিল, যাৰ কণ্ঠই মচিছিল চকুলো, যাৰ সুৰে বঢ়াইছিল আনন্দ, সেই কণ্ঠ আজি ৰুদ্ধ । হিয়াৰ আমঠু, হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গ আৰু আমাৰ মাজত নাই । এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে যেন বৰভূঁইকপেহে জোকাৰি গ'ল সমগ্ৰ অসমক ।

লাখ লাখ অনুৰাগীক শোকৰ সাগৰত পেলাই, সাগৰতে জীৱন নাটৰ মেলানি মাগিলে মৰমৰ জুবিন গাৰ্গে । শোকস্তব্ধ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । আধাতে সামৰিলে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শোকত ভাগি পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমাধ্যমৰ আগতে কৰিলে শোকপ্ৰকাশ ।

তেওঁ সংবাদমাধ্যমৰ আগত কয়, "এইমাত্ৰ ফোনত মোক পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ফোনযোগে কথাটো জনাইছে যে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া বা আমাৰ মৰমৰ জুবিন এই সংসাৰত নাই ৷ তেখেত এই সংসাৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে ৷ খুব মৰ্মান্তিক ঘটনা... দুখদায়ক ঘটনা ৷ আজি আমি বিজেপি দলে গধূলি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নকৰোঁ ৷ মই এতিয়া খালী গোমাত গৈ মানুহখিনিক নমস্কাৰ কৰি গুৱাহাটীলৈ উভতি যাম ৷ তেখেতৰ সৎকাৰ বা কি ধৰণে তেখেতক আমি আনো গোটেই কথাবিলাক আমি গুৱাহাটীত গৈ আলোচনা কৰিম ৷ অসমবাসীৰ ৰাইজৰ হৈ... কি ক’ম.. দুখৰ...ক‘বলগীয়া একো শব্দই নাই, শব্দই বিচাৰি পোৱা নাই ৷ এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা... জাতিৰ অপূৰণীয় ক্ষতি... জাতিৰ এটা অমূল্য সম্পদ আমি হেৰুৱাই পেলালোঁ ৷"

আনহাতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়- "আমাৰ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ হিয়াৰ আপোন আৰু গৌৰৱৰ প্ৰতীক জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ ছিংগাপুৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ অকাল মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰি মই বাকহীন হৈ পৰিছো । শোক প্ৰকাশ কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত মই কোনো ভাষা বিচাৰি পোৱা নাই । তেওঁৰ এই অকাল বিয়োগত আমি সংগীত জগতৰ এটুকুৰা অমূল্য সম্পদ হেৰুৱালো । আমি এজন স্বাভিমানী অসমীয়া হেৰুৱালো ।"

জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যুৰ বাতৰি লাভ কৰি কোকৰাঝাৰত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰচাৰ সভাৰ মাজতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈকে ধৰি সভাত উপস্থিত সকলোৱে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি মৌন প্ৰাৰ্থনা জনায় । ইয়াৰ লগতে আজিৰ দিনটোৰ বাবে বাকী থকা কংগ্ৰেছ দলৰ সকলো নিৰ্বাচনী সভা বাতিল কৰে ।

উল্লেখ্য যে, ছিংগাপুৰত নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিফেলত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিল জুবিন গাৰ্গ ৷ বৃহস্পতিবাৰে গীত পৰিৱেশন কৰিছিল নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলত । সাগৰৰ মাজত আজি দিনৰ প্ৰায় ১:১০ বজাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় তেওঁ । সাগৰলৈ য়টত প্ৰমোদ ভ্ৰমণলৈ গৈছিল জুবিন গাৰ্গ ৷ স্কুবা ডাইভিং কৰা অৱস্থাতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৷ অচেতন অৱস্থাত চিকিৎসাললৈ নিয়া হৈছিল জুবিন গাৰ্গক ৷ চিকিৎসালয়ত তেখেতক চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা ৷

লগতে পঢ়ক: ছিংগাপুৰত চিৰদিনৰ বাবে হেৰাই গ'ল জুবিন গাৰ্গ: খহি পৰিল সংগীতৰ নক্ষত্ৰ

মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত... নিশাবোৰ মায়াময় হৈ নুঠে আৰু বহুতৰ কাৰণে !

For All Latest Updates

TAGGED:

ZUBEEN GARG NORTHEAST FESTIVALজুবিন গাৰ্গZUBEEN GARGZUBEEN GARG PASSES AWAYZUBEEN GARG NEWS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.