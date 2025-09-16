মিছ ইউনিভাৰ্ছৰ পৰা বলীউডলৈ হৰনাজ সন্ধুৰ যাত্ৰা
২০২১ চনৰ মিছ ইউনিভাৰ্ছ হৰনাজ সন্ধুৱে সংগ্ৰাম অতিক্ৰম কৰি চাৰি বছৰৰ পাছত বাঘী ৪ ছবিৰে বলীউডত অভিষেক ঘটায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2025 at 3:57 PM IST
হায়দৰাবাদ: ইজৰাইলৰ আইলাটত আয়োজিত মিছ ইউনিভাৰ্ছৰ প্ৰতিযোগিতাত ২০২১ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত হৰনাজ সন্ধুক মুকুট পিন্ধোৱাৰ সময়ত প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ হৃদয় গৌৰৱেৰে ফুলি উঠিছিল । এই জয় ঐতিহাসিক আছিল, কাৰণ হৰনাজে দীঘলীয়া ২১ বছৰৰ অন্তত ভাৰতলৈ মুকুট কঢ়িয়াই আনি তৃতীয় ভাৰতীয় মহিলা হিচাপে স্থান নিশ্চিত কৰিছিল ৷ পূৰ্বে ১৯৯৪ চনত সুস্মিতা সেন আৰু ২০০০ চনত লাৰা দত্তই এই খিতাপ লাভ কৰিছিল ৷
এতিয়া প্ৰায় চাৰি বছৰৰ পাছত ২৫ বছৰীয়া বিউটি কুইনগৰাকীয়ে টাইগাৰ শ্ৰফ, সঞ্জয় দত্ত আৰু সোণম বাজৱাৰ সৈতে বাঘী ৪ৰে বলীউডত অভিষেক ঘটালে । এ হৰ্ষ পৰিচালিত প্ৰথম হিন্দী ছবি আৰু সাজিদ নাদিয়াদৱালাই সমৰ্থন কৰা এই একশ্যন থ্ৰিলাৰ ছবিখনে ২০২৫ চনৰ ৫ ছেপ্টেম্বৰত ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰে ।
হৰনাজৰ বলীউড যাত্ৰা
১৯৯৪ চনত ভাৰতৰ প্ৰথম মিছ ইউনিভাৰ্ছ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা সুস্মিতা সেনে মাত্ৰ দুবছৰৰ পিছত ১৯৯৬ চনত দস্তক ছবিৰ জৰিয়তে অভিনয় জগতত খোজ দিয়ে । ২০০০ চনত মুকুট লাভ কৰা লাৰা দত্তই অক্ষয় কুমাৰ আৰু প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ সৈতে আন্দাজ (২০০৩) ছবিৰে বলীউডত প্ৰৱেশ কৰে, যিটো চৰিত্ৰৰ বাবে তেওঁ ফিল্মফেয়াৰৰ শ্ৰেষ্ঠ মহিলা আত্মপ্ৰকাশৰ বঁটাৰে পুৰস্কৃত হয় ।
ইয়াৰ বিপৰীতে হৰনাজে বলীউডত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চাৰি বছৰ অপেক্ষা কৰে । সেই বছৰবোৰত তেওঁ বহু কষ্টৰ সন্মুখীন হয় ৷ শৰীৰৰ বাহ্যিক ৰূপক লৈয়ে নহয়, আৱেগিকভাৱেও বহুতে তেওঁক আক্ৰমণ কৰে ।
Celiac ৰোগ আৰু Body-Shamingৰ সৈতে সংগ্ৰাম
মিছ ইউনিভাৰ্ছ জয় কৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে হৰনাজৰ অপ্ৰত্যাশিতভাৱে ওজন বৃদ্ধি হয়, যিটো চিলিয়াক ৰোগৰ ফলত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে এই অৱস্থাত আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ সহজেই ওজন বৃদ্ধি হয় ।
হঠাতে হোৱা পৰিৱৰ্তনৰ বাবে তেওঁ তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হয় । এখন আলোচনীৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ মনত পেলাই, "মোৰ ওজন বৃদ্ধিৰ বাবে ট্ৰ’ল কৰা হৈছিল ।"
মানুহে কেনেকৈ নিজৰ মতামত দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, সেয়া ভাবিলে সঁচাকৈয়ে আচৰিত লাগে, যিটো আচলতে তেওঁলোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’বই নালাগে । আপুনি দেখিবলৈ কেনেকুৱা সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়; আপুনি ভিতৰৰ পৰা কেনেকুৱা, আপুনি মানুহৰ লগত কেনে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু আপুনি কি বিশ্বাস কৰে সেইয়াহে ডাঙৰ কথা ।”
নেতিবাচকতাৰ মাজতো হৰনাজে নিজৰ অভিজ্ঞতা ব্যৱহাৰ কৰি শৰীৰৰ ইতিবাচকতা, আত্মপ্ৰেম, মানসিক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে সজাগতা বিয়পোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় । সঘনাই অনুৰাগীসকলক আনতকৈ পৃথক হ’বলৈ আৰু আনৰ মতামতেৰে নিজৰ আত্মমূল্য নিৰ্ধাৰণ নকৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল ।
ৰূপান্তৰৰ সৈতে শক্তিশালী প্ৰত্যাৱৰ্তন
স্বাস্থ্যক নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈ হৰনাজ ৰূপান্তৰ যাত্ৰাত নামি পৰে । ২০২৪ চনৰ অক্টোবৰ মাহত তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত নিজৰ ফিট শৰীৰটো দেখুৱাই এটা ৰিল পোষ্ট কৰিছিল, য'ত লিখিছিল: "বেক লাইক আই নেভাৰ লেফ্ট ডাৰ্লিং, লেটছ গ'..."
গ্লুটেন মুক্ত খাদ্য, ঘেঁহু, বাৰ্লি, ৰাই আৰু এনে সকলো খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকি আৰু কঠোৰ ফিটনেছৰ বাবেই তেওঁৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন সম্ভৱ হৈ উঠে । যদিও তেওঁ নিজৰ প্ৰশিক্ষণৰ বিষয়ে বিশেষ একো শ্বেয়াৰ কৰা নাই, ঘনিষ্ঠ সূত্ৰই ইংগিত দিছে যে তেওঁ সাঁতোৰ, স্কিপিং, চাইকেল চলোৱা আৰু নিজৰ অৱস্থা অনুসৰি ঘৰতে বনোৱা পাঞ্জাবী খাদ্য অনুসৰণ কৰিছিল ।
এই ৰূপান্তৰে অনুৰাগীসকলক আচৰিত কৰি তুলিছে ৷ ই হৰনাজৰ বাবেও এক টাৰ্ণিং পইণ্ট হিচাপে কাম কৰে, কাৰণ তেওঁ বলীউডত খোজ দিবলৈও সাজু হৈছিল ।
বাঘী ৪ ৰ সৈতে বলীউড অভিষেক
একশ্যন ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ নতুন কিস্তি বাঘী ৪ৰ জৰিয়তে এতিয়া বলীউডত নামিছে হৰনাজ । এই ছবিখন কেৱল তেওঁৰ আত্মপ্ৰকাশেই নহয়, তেওঁৰ জীৱনৰ এক নতুন অধ্যায়ো ।
হৰনাজ সন্ধুৰ বলীউডলৈ যাত্ৰা সংগ্ৰাম, স্থিতিস্থাপকতা আৰু নিজকে বিচাৰি পোৱাৰ যাত্ৰা । ডাঙৰ পৰ্দাত অভিষেক ঘটোৱাৰ পূৰ্বে স্বাস্থ্য সংগ্ৰাম, অনলাইন ট্ৰলিঙৰ মাজেৰে যুঁজিবলগীয়া হৈছিল তেওঁ ।
লগতে পঢ়ক : কামৰূপৰ ডামপুৰৰ পৰা গ্লবেল মঞ্চলৈ... নাজ শ্বেইখৰ প্ৰেৰণাদায়ক যাত্ৰা