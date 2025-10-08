ETV Bharat / entertainment

মই সঁচাই আছোনে জীয়াই... ? আঙুলিৰ ফাকেৰে সৰকি গ'ল জুবিনবিহীন একুৰি দিন...

পুনৰ সামাজিক মাধ্যমত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ আৱেগিক পোষ্ট ৷

Garima Garg
গৰিমা গাৰ্গ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 8, 2025 at 11:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: '২০ দিন...মই সঁচাই আছোনে জীয়াই ?' পুনৰ সামাজিক মাধ্যমত আৱেগিক পোষ্ট গৰিমা গাৰ্গৰ ।

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গবিহীন ২০ টা দিন পাৰ হ'ল । '২০ দিন...মই সঁচাই আছোনে জীয়াই ?' বুধবাৰে এনেদৰে পুনৰ সামাজিক মাধ্যমত এক আৱেগিক পোষ্ট কৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ।

স্মৰ্তব্য যে মঙলবাৰৰ দিনটোতো জুবিন গাৰ্গ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে এক পোষ্ট কৰিছিল । মঙলবাৰে দিয়া পোষ্টটোত গৰিমাই উল্লেখ কৰিছিল-"The last one for this life...But we will be together again, very soon Goldie ! কিন্তু এতিয়া, অতি শীঘ্ৰেই মই-আমি সকলোৱে জানিব লাগিব তুমি কায়িকভাৱে নোহোৱা হৈ যোৱাৰ কাৰণ । কিয় ? এতিয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন ! এই প্ৰশ্নই দিন-ৰাতি জ্বলাই ৰাখিছে মোৰ শূন্য বুকু । মোক উত্তৰ লাগে ... ৷"

স্বামী জুবিন গাৰ্গৰ অবৰ্তমান প্ৰতিটো দিন, প্ৰতিটো ৰাতি কেনেদৰে পাৰ কৰিছে সেয়া একমাত্ৰ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গেহে উপলব্ধি কৰিব পাৰে । ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ অবৰ্তমানত শিল্পীগৰাকীৰ সপোনৰ প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ।

জুবিন গাৰ্গে বিচৰা অনুসৰি ৩১ অক্টোবৰতে 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ মুক্তি দিয়াৰ বাবে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে কাম । মঙলবাৰে মহানগৰীৰ ৰ'য়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিত সম্পন্ন হয় 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ শেষ শ্বুটিং । লগতে 'মোৰ মনে' শীৰ্ষক জুবিন গাৰ্গে নিজেই লিখা আৰু কণ্ঠদান কৰা গীতটিও কালি মুক্তি দিয়া হয় । মুক্তিৰ লগে লগে সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গীতটোৱে ।

লগতে পঢ়ক: শেষ হ'ল জুবিন গাৰ্গ অভিনীত শেষৰখন ছবিৰ দৃশ্যগ্ৰহণ, ৰাইজৰ মাজলৈ ছবিখনৰ প্ৰথমটো গীত

For All Latest Updates

TAGGED:

ZUBEEN GARGZUBEEN GARG DEATHই টিভি ভাৰত অসমৰৈ ৰৈ বিনালেGARIMA GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.