মই সঁচাই আছোনে জীয়াই... ? আঙুলিৰ ফাকেৰে সৰকি গ'ল জুবিনবিহীন একুৰি দিন...

মই সঁচাই আছোনে জীয়াই... ? আঙুলিৰ ফাকেৰে সৰকি গ'ল জুবিনবিহীন একুৰি দিন...
পুনৰ সামাজিক মাধ্যমত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ আৱেগিক পোষ্ট ৷
Published : October 8, 2025 at 11:52 AM IST
গুৱাহাটী: '২০ দিন...মই সঁচাই আছোনে জীয়াই ?' পুনৰ সামাজিক মাধ্যমত আৱেগিক পোষ্ট গৰিমা গাৰ্গৰ ।
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গবিহীন ২০ টা দিন পাৰ হ'ল । '২০ দিন...মই সঁচাই আছোনে জীয়াই ?' বুধবাৰে এনেদৰে পুনৰ সামাজিক মাধ্যমত এক আৱেগিক পোষ্ট কৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ।
স্মৰ্তব্য যে মঙলবাৰৰ দিনটোতো জুবিন গাৰ্গ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে এক পোষ্ট কৰিছিল । মঙলবাৰে দিয়া পোষ্টটোত গৰিমাই উল্লেখ কৰিছিল-"The last one for this life...But we will be together again, very soon Goldie ! কিন্তু এতিয়া, অতি শীঘ্ৰেই মই-আমি সকলোৱে জানিব লাগিব তুমি কায়িকভাৱে নোহোৱা হৈ যোৱাৰ কাৰণ । কিয় ? এতিয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন ! এই প্ৰশ্নই দিন-ৰাতি জ্বলাই ৰাখিছে মোৰ শূন্য বুকু । মোক উত্তৰ লাগে ... ৷"
স্বামী জুবিন গাৰ্গৰ অবৰ্তমান প্ৰতিটো দিন, প্ৰতিটো ৰাতি কেনেদৰে পাৰ কৰিছে সেয়া একমাত্ৰ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গেহে উপলব্ধি কৰিব পাৰে । ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ অবৰ্তমানত শিল্পীগৰাকীৰ সপোনৰ প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ।
জুবিন গাৰ্গে বিচৰা অনুসৰি ৩১ অক্টোবৰতে 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ মুক্তি দিয়াৰ বাবে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে কাম । মঙলবাৰে মহানগৰীৰ ৰ'য়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিত সম্পন্ন হয় 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ শেষ শ্বুটিং । লগতে 'মোৰ মনে' শীৰ্ষক জুবিন গাৰ্গে নিজেই লিখা আৰু কণ্ঠদান কৰা গীতটিও কালি মুক্তি দিয়া হয় । মুক্তিৰ লগে লগে সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গীতটোৱে ।
