হায়দৰাবাদ : সমগ্ৰ দেশতে ভক্তি আৰু একতাৰে আদৰণি জনোৱা হ’ল ভগৱান গণেশক । বলীউডৰ তাৰকাসকলেও বাপ্পাক নিজৰ ঘৰলৈ আদৰি আনে । ছলমান খানে সমগ্ৰ পৰিয়ালৰ সৈতে গণেশ চতুৰ্থীৰ আৰতি কৰে ৷ লগতে ছাৰা, কৰীণা, কেটৰিণা সকলোৱেই উৎসৱত নিজকে বিলীন কৰি দিয়ে ৷ সকলোৰে ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টবোৰে ঐক্য, প্ৰেম, সাংস্কৃতিক সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল মজবুত কৰি তোলে অনুমান হয় ।
গণেশ চতুৰ্থীত বিশেষ পূজাৰ আয়োজন কৰা ৰকুল প্ৰীত সিং আৰু জেকী ভগনানীৰ ঘৰত চেলেব্ৰিটীসকল একত্ৰিত হয় । তেওঁলোকৰ ঘৰত চলচ্চিত্ৰ তাৰকা আৰু ক্ৰিকেটাৰসকল একত্ৰিত হয় । ঘনিষ্ঠ বন্ধু ৰিতেশ দেশমুখ আৰু জেনেলিয়া ডিছুজাই সন্তানৰ সৈতে উপস্থিত হৈ সন্ধিয়াটোক অধিক বিশেষ কৰি তোলে ।
প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ ইৰফান পাঠানেও সম্পূৰ্ণ ক’লা ৰঙৰ পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাক পিন্ধি উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
ছাৰা আলী খানৰ আন্তৰিক বাৰ্তা
প্ৰতিটো উৎসৱেই উষ্ণতাৰে আঁকোৱালি লোৱাৰ বাবে পৰিচিত অভিনেত্ৰী ছাৰা আলী খানে ইনষ্টাগ্ৰামত এটা বাৰ্তা শ্বেয়াৰ কৰে । গণেশ চতুৰ্থী উদযাপনৰ ফটো পোষ্ট কৰি তেওঁ লিখিছে, "গণেশ চতুৰ্থীৰ শুভেচ্ছা থাকিল । আজি ঘৰলৈ মনত পৰিছে কিন্তু মই আটাইতকৈ ভালপোৱা কামটো কৰিবলৈ পোৱাৰ বাবে কৃতজ্ঞ । সকলোবোৰৰ বাবে ধন্যবাদ বাপ্পা ।"
প্ৰথমবাৰৰ বাবে গণপতি বাপ্পাক আদৰণি জনাইছে জেকলিন ফাৰ্ণাণ্ডেজে
অভিনেত্ৰী জেকলিন ফাৰ্ণাণ্ডেজৰ এই বছৰ গণপতি উদযাপন বিশেষ, কাৰণ প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ গণপতি বাপ্পাক ঘৰলৈ আদৰি আনিছে । ঘৰৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি জেকলিনে লিখিছে, "প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাপ্পা ঘৰলৈ আদৰণি জনাইছোঁ । এই নতুন আৰম্ভণি আশীৰ্বাদ, প্ৰেম, আৰু পোহৰেৰে ভৰি হওক । গণপতি বাপ্পা মৌৰ্য !"
কৰীণা কাপুৰে শ্বেয়াৰ কৰিলে জেহৰ আশীৰ্বাদ বিচৰাৰ আভাস
অভিনেত্ৰী কৰীণা কাপুৰ খান আৰু ছৈফ আলী খানেও পৰিয়ালৰ সৈতে গণেশ চতুৰ্থী উদযাপন কৰে । ঘৰতে গণপতি বাপ্পাৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি থকা পুত্ৰ জেহৰ এখন মৰ্মস্পৰ্শী ফটো শ্বেয়াৰ কৰে কৰীণাই ৷
কেটৰিণা কাইফৰ শুভেচ্ছা
অভিনেত্ৰী কেটৰিণা কাইফেও শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে । ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীজত গণপতিৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি শুভাষা প্ৰেৰণ কৰে তেওঁ ।
সাগৰিকা ঘাটগে আৰু জাহীৰ খানৰ প্ৰথম গণেশ চতুৰ্থী পুত্ৰৰ সৈতে
অভিনেত্ৰী সাগৰিকা ঘাটগে আৰু ক্ৰিকেটাৰ জাহীৰ খানে পুত্ৰ ফতেহছিনৰ সৈতে প্ৰথম গণেশ চতুৰ্থী উদযাপন কৰে । তেওঁলোকে কেবাখনো ফটো শ্বেয়াৰ কৰে ৷ পোহনীয়া কুকুৰটোৱেও ফ্ৰেমত ঠাই পায় ।
গণেশ চতুৰ্থীৰ উদযাপনে আমাৰ মাজত প্ৰেম বৃদ্ধি প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । সকলো ধৰ্মৰ চেলেব্ৰিটীসকলে একেলগে উদযাপন কৰি ঐক্যৰ এক শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ।
