বিকানেৰ: চলচ্চিত্ৰৰ সৈতে জড়িত যোধপুৰৰ এজন ব্যক্তিৰ অভিযোগৰ পিছতে ৰাজস্থানৰ বিকানেৰত ছবি নিৰ্মাতা সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালী আৰু তেওঁৰ দুই সহযোগীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷ আৰক্ষীৰ মতে, ৰাধা ফিল্ম এণ্ড হস্পিটেলিটিৰ চি ই অ’ প্ৰতীক মাথুৰৰ অভিযোগৰ পিছত আদালতৰ নিৰ্দেশত বিচোৱাই থানাত দাখিল কৰা হয় এই এফ আই আৰ ৷
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, মাথুৰে অভিযোগ কৰিছিল যে তেওঁক ভাঞ্চালীৰ আগন্তুক ছবি লাভ এণ্ড ৱাৰৰ লাইন প্ৰযোজক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল যদিও পিছত তেওঁক কোনো ধন নিদিয়াকৈ আঁতৰাই দিয়া হৈছিল । অভিযোগত মাথুৰে কয় যে তেওঁৰ ভূমিকা নিশ্চিত কৰা ই-মেইলৰ পিছতো তেওঁৰ সৈতে কোনো আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱা নাছিল ।
বিকানেৰত শ্বুটিঙৰ সময়ত ক্ৰুসকলৰ বাবে প্ৰশাসনিক সহায়, চৰকাৰী ক্লিয়াৰেন্স আৰু নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাৰ আয়োজন কৰা বুলি তেওঁ দাবী কৰে । লগতে অভিযোগ কৰে যে তেওঁ এই ব্যৱস্থাসমূহৰ বাবে ধন খৰচ কৰিছিল যদিও কেতিয়াও নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাছিল ।
১৭ আগষ্টত হোটেল নৰেন্দ্ৰ ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন বৈঠকৰ সময়ত ভাঞ্চালী, প্ৰডাকশ্যন মেনেজাৰ উৎকৰ্ষ বালি আৰু সহযোগী অৰবিন্দ গিলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি মাথুৰে অভিযোগ কয় যে তেওঁক অপমান কৰা, গতা মাৰি দিয়া আৰু তেওঁৰ কোম্পানীৰ ভৱিষ্যৎ প্ৰকল্পত বাধাৰ সৃষ্টি হ’ব বুলি ভাবুকি দিয়া হয় ।
প্ৰথম অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ অভিযোগ পঞ্জীয়ন নকৰাত মাথুৰে আদালতৰ কাষ চাপে । আদালতৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি এতিয়া এফ আই আৰ দাখিল কৰা হৈছে । এই গোচৰত ‘অপৰাধমূলক আস্থা ভংগ’ আৰু ‘প্ৰতাৰণা’ৰ অভিযোগ আছে ।
আৰক্ষী বিষয়াসকলে গোচৰৰ পঞ্জীয়ন নিশ্চিত কৰি সকলো পক্ষৰ বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে বুলি কয় । ষ্টেচন হাউছৰ বিষয়া গোবিন্দ সিং চৰণে কয় যে বিষয়টোৰ তদন্ত চলি আছে আৰু প্ৰমাণৰ ভিত্তিত অধিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।
ইয়াৰ পূৰ্বে পদ্মাৱত ছবি মুক্তিৰ সময়ত ৰাজস্থানত প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হোৱা ভাঞ্চালীয়ে বৰ্তমান ৰণবীৰ কাপুৰ, আলিয়া ভাট আৰু বিকী কৌশল অভিনীত ৰোমাণ্টিক ছবি লাভ এণ্ড ৱাৰৰ কাম কৰি আছে । বিকানেৰত শ্বুটিং কৰা ছবিখন ডিচেম্বৰ মাহত মুক্তি পাব ।
