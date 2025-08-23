ETV Bharat / entertainment

হৰ্ষজিত গয়াৰী; অসমৰ এখন সৰু গাঁৱৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠিত এছিয়ান ফিল্ম একাডেমীৰ এগৰাকী সদস্যলৈ - HARSYAJIT GOYARY ASIAN FILM ACADEMY

বুছানৰ এছিয়ান ফিল্ম একাডেমীৰ বাবে নিৰ্বাচিত অসমৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা হৰ্ষজিত গয়াৰী ৷

চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা হৰ্ষজিত গয়াৰী (Photo : Harsyajit Goyary Instagram)
Published : August 23, 2025 at 11:26 AM IST

হায়দৰাবাদ : বুছান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (BIFF)ৰ সময়ত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিষ্ঠিত এছিয়ান ফিল্ম একাডেমী (AFA)ৰ ২৪ গৰাকী এছিয়ান ফেল’ৰ ভিতৰত অন্যতম হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে অসমৰ এখন সৰু চহৰৰ উদীয়মান চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা হৰ্ষজিত কুমাৰ গয়াৰী ।

এছিয়ান ফিল্ম একাডেমীয়ে উদীয়মান চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলক ক্ষেত্ৰ অভিজ্ঞতা, সন্মানীয় পৰিচালকৰ পৰা মেণ্টৰশ্বিপ আৰু উদ্যোগটোৰ পেছাদাৰীসকলৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰি বিকাশ কৰিব বিচাৰে ।

আন দুগৰাকী অংশগ্ৰহণকাৰীৰ সৈতে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি হৰ্ষজিতে বুছানৰ বাফাৰ সহযোগত ২০ দিনীয়া এক নিবিড় চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব । এই অনুষ্ঠানৰ সময়ত তেওঁ চাৰিখন চুটি ছবি নিৰ্মাণত শব্দ বিভাগৰ দায়িত্ব ল’ব ।

ভাৰতীয় ফিল্ম এণ্ড টেলিভিছন ইনষ্টিটিউট (এফটিআইআই) পুনেৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী হৰ্ষজিতে ইয়াৰ পূৰ্বে ছিংগাপুৰৰ নানয়াং টেকন’লজিকেল ইউনিভাৰ্ছিটীৰ পৰা ইণ্ডিয়া কানেক্ট ৰিছাৰ্চ ফেল’শ্বিপ লাভ কৰিছিল । শব্দ ডিজাইনাৰ আৰু ৰি-ৰেকৰ্ডিং মিক্সাৰ হিচাপে কাম কৰাৰ উপৰিও হৰ্ষজিতে স্বতন্ত্ৰভাৱে ছবি নিৰ্মাণ আৰু পৰিচালনাও কৰে ।

নিজৰ জনজাতীৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ ব্যক্তি হিচাপে তেওঁ সামাজিক পৰিৱৰ্তনক প্ৰসাৰিত কৰাৰ লগতে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ চহকী বৈচিত্ৰ্যক চিনেমাৰ জৰিয়তে প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ।

শব্দ ডিজাইনাৰ আৰু ৰি-ৰেকৰ্ডিং মিক্সাৰ হিচাপে তেওঁৰ উল্লেখনীয় কামসমূহৰ ভিতৰত আছে নিছি ভাষাৰ ফেণ্টাচি ছবি ‘‘ছাংগি-গাই’’ (২০২৩) ৷ এই ছবিখন মাৰ্চে ডু ফিল্ম (চলচ্চিত্ৰ বজাৰ)ত প্ৰদৰ্শিত হৈছিল, ২০২৪ চনৰ কান চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ উন্নয়ন নিগমৰ (এন এফ ডি চি) নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত ৷ লগতে ২০২৩ চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱতো প্ৰদৰ্শিত হৈছিল ছবিখন ।

তেওঁ ৰীমা দাসৰ ছবি ‘‘ভিলেজ ৰকষ্টাৰ ২’’ (২০২৪), শব্দ ৰেকৰ্ডিষ্ট হিচাপে কাম কৰিছিল, যিখন ছবিয়ে ২০২৪ চনত বুছান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত (বিআইএফএফ) কিম জিচেক বঁটা লাভ কৰিছিল ৷ “ত’ৰা’জ হাজবেণ্ড”(২০২২)তো তেওঁ কাম কৰিছিল, যিখন ছবি ২০২৩ চনত টৰণ্টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (টিআইএফএফ) আৰু একে বছৰতে বুছান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ দুয়োটাৰে বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্বাচিত হৈছিল ।

২০২৩ চনত জিঅ’ এম এ এম আই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰিমিয়াৰ হোৱা ক্ষীতিজ যোশীৰ চুটি ছবি ‘ঢেকুন’ (২০২৩)ৰ শব্দ ৰেকৰ্ডিষ্ট হিচাপে কাম কৰিছিল হৰ্ষজিত গয়াৰীয়ে ।

তদুপৰি, বৰিপাদা খিলঞ্জীয়া চুটি চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ চিনেমেট’গ্ৰাফী বঁটা লাভ কৰা বিশাল স্বৰ্গিয়াৰীৰ চুটি ছবি ‘‘মাডাৰছ এফেকশ্যন’’ (২০২৪)ত শব্দ ডিজাইনাৰ হিচাপে কাম কৰিছিল হৰ্ষজিতে । হৰ্ষজিতে চিনেমাক থলুৱা কণ্ঠক উন্নীত কৰাৰ মঞ্চ হিচাপে অহৰহ ব্যৱহাৰ কৰে ৷

