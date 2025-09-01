হায়দৰাবাদ: অৱশেষত বহুচৰ্চিত ছবি জী লে জাৰাক লৈ চলি থকা আলোচনা সন্দৰ্ভত মুখ খুলিলে ফাৰহান আখটাৰে ৷ ২০২১ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা, আলিয়া ভাট আৰু কেটৰিণা কাইফৰ সৈতে ঘোষণা কৰা এই ৰোড ট্ৰিপ ছবিখন ২০২২ চনত মুক্তি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল । কিন্তু বাৰে বাৰে পলম হোৱাৰ বাবে ছবিখন বন্ধ হৈ পৰা বুলি উৰাবাতৰিৰ সৃষ্টি হৈছিল ।
আৱাৰ ষ্টুপিড ৰিয়েকশ্যনছ প’ডকাষ্টত ভাগ লৈ আখটাৰে অনুৰাগীসকলক আশ্বস্ত কৰে যে ছবিখন আহিব । "মই এইটো ক'বলৈ বেয়া পাম যে ছবিখন বন্ধ কৰা হৈছে । মই যি ক'ম সেয়া হ'ল ইয়াক পিছুৱাই ৰখা হৈছে । ই এখন ছবি যিখন ভৱিষ্যতে হ'ব ।"
The wonderfully talented @FarOutAkhtar taught us a new Hindi word! Check out full interview on the channel pic.twitter.com/cjDJ6KlJ83— OUR STUPID REACTIONS (@STUPIDREACTIONS) August 27, 2025
চিত্ৰনাট্য আৰু প্ৰি-প্ৰডাকশ্যনৰ কাম সম্পূৰ্ণ
ফাৰহানে প্ৰকাশ কৰে যে ইতিমধ্যে যথেষ্ঠ কাম কৰা হৈছে । "এইটো বৰ সুস্বাদু চিত্ৰনাট্য । মই স্থান বিচাৰি শেষ কৰিছো, মই সংগীত ৰেকৰ্ডিং কৰিছো, বহু কাম গৈছে । এয়া মাত্ৰ সময়ৰ কথা ।" বৰ্তমান ডন ৩ ছবিখনৰ কাম কৰি থকা পৰিচালকগৰাকীয়ে এই কাহিনীটো বাদ দিব নোৱৰাকৈ বিশেষ বুলি উল্লেখ কৰে ।
The wonderfully talented @FarOutAkhtar taught us a new Hindi word! Check out full interview on the channel pic.twitter.com/cjDJ6KlJ83— OUR STUPID REACTIONS (@STUPIDREACTIONS) August 27, 2025
তাৰকা নিৰ্বাচনক লৈ সন্দেহ
প্ৰথমে প্ৰিয়ংকা, আলিয়া আৰু কেটৰিণাৰ সৈতে এই প্ৰকল্পৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল যদিও ফাৰহানে ইংগিত দিছিল যে এইসকল তাৰকা নিশ্চিত নহ’বও পাৰে । "মই আৰু অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলৰ বিষয়ে মন্তব্য কৰিব নোৱাৰো । সেয়া কি হ'ব আৰু কেতিয়া হ'ব নাজানো । কিন্তু ছবিখন হ'ব ।"
সংঘাতৰ সময়সূচী সন্দৰ্ভত আলিয়া ভাট
ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৪ চনৰ অক্টোবৰ মাহত আলিয়া ভাটেও এই প্ৰকল্পক লৈ মন্তব্য কৰিছিল ৷ নিউজৱায়াৰৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ নিশ্চিত কৰিছিল যে দলটোৱে এতিয়াও ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰে । "অৱশ্যেই হ’ব । অভিনেতা, প্ৰযোজক, পৰিচালক সকলোৱে নিৰ্মাণ কৰিব বিচৰা এখন ছবি । একমাত্ৰ অসুবিধা আছিল সময়সূচী ।" আলিয়াই লগতে কয় যে তিনিগৰাকী এ-লিষ্ট অভিনেত্ৰীৰ বাবে তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰাটো এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান ।
The wonderfully talented @FarOutAkhtar taught us a new Hindi word! Check out full interview on the channel pic.twitter.com/cjDJ6KlJ83— OUR STUPID REACTIONS (@STUPIDREACTIONS) August 27, 2025
এখন ৰোড ট্ৰিপ ছবিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে অনুৰাগীয়ে
জী লে জাৰাক নাৰীকেন্দ্ৰিক ৰোড ট্ৰিপ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল - বলীউডত এনে ছবি খুব কমেইহে আছে । ফাৰহানৰ নিশ্চিতকৰণৰ লগে লগে অনুৰাগীসকলৰ এতিয়া আৰু অধিক আগ্ৰহী হৈ পৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : ভেনিচ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ২০২৫ত বিশ্ব প্ৰিমিয়াৰ নিধি ছাক্সেনাৰ ছিক্ৰেট অফ এ মাউণ্টেন ছাৰ্পেণ্টৰ