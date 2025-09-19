যুৱ প্ৰজন্মৰ মন সাগৰত জোৱাৰ তুলি গুচি গ'ল জুবিন
চিৰদিনৰ বাবে অজান দেশলৈ গুচি গ'ল জুবিন গাৰ্গ । কান্দোনত ভাগি পৰিছে প্ৰতিজন অসমীয়া । কোনেও মানি ল’ব বিচৰা নাই এই অবাঞ্চিত খবৰ ।
Published : September 19, 2025 at 7:38 PM IST
গুৱাহাটী : অসমীয়াৰ প্ৰাণ, অসমৰ গৌৰৱ জুবিন গাৰ্গ আৰু যে নাই সেয়া যেন মানি ল'ব বিচৰা নাই কোনেও । কাল অমানিশাৰ দৰে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ জীৱনলৈ নামি আহিল 19 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো ৷ সকলোকে কন্দুৱাই চিৰদিনৰ বাবে অজান দেশলৈ গুচি গ'ল জুবিন গাৰ্গ ।
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ খবৰটো বিয়পি পৰাৰ লগে লগে কান্দোনত ভাগি পৰিছে শিল্পীগৰাকীৰ অগণন অনুৰাগী । কাহিলীপাৰাৰ লগতে মহানগৰীৰ জোনালীত থকা শিল্পীগৰাকীৰ বাসগৃহ আৰু ষ্টুডিঅ’ত ভিৰ কৰিছেহি অনুৰাগীসকলে । কোনেও যেন বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই এই খবৰ । কান্দোনত ভাগি পৰিছে সকলো । মনতে আশা কৰিছে মিছা হওক এই খবৰ ।
তাৰে মাজত বহুত অনুৰাগীয়ে ৰোমন্থন কৰিছে শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে কটোৱা কিছু স্মৃতি । ই টিভি ভাৰতৰ সন্মুখত অনুৰাগীৰ মন্তব্য, “বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই জুবিন দা যে আমাৰ মাজত নাই । মনে এতিয়াও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই । বহুত সপোন আছিল তেওঁৰ । জুবিন দা আমাৰ মাজত সদায় থাকিব ।”
জুবিন গাৰ্গৰ খাৰঘুলিস্থীত ঘৰৰ সমীপত এটা বিনামূলীয়া জিম খুলিছিল জুবিন গাৰ্গে । তাৰে প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে কয়, “দাদাৰ পৰা বহুত শিকিছো । খুব ধেমেলীয়া আছিল দাদা । কেইদিনমান আগতে লগ পাওঁতে যোগৰ অনুষ্ঠান জোনালীত পাতিব কৈছিল । এতিয়াও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই । আমি এটা সংস্থাও খুলিছিলো । ভূপেন হাজৰিকাৰ পাছত আমি জুবিন দাক হেৰুৱালো । এইয়া অসমীয়া জাতিৰ বাবে এটা ডাঙৰ ক্ষতি ।”
ইফালে শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পাছত এতিয়া নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ আয়োজক শ্যামকানু মহন্তৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়া যুৱ মঞ্চই উত্থাপন কৰিছে অভিযোগ । লগতে শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ তদন্ত বিচাৰিছে সংগঠনটোৱে ।
