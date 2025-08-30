কলিয়াবৰ: নেত্ৰদানৰ বাবে মানুহক প্ৰেৰণা আৰু উৎসাহিত কৰাৰ লগতে চকু প্ৰতিস্থাপন বা নেত্ৰদানৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন ভুল ধাৰণা আঁতৰোৱাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰতি বছৰে ২৫ আগষ্টৰ পৰা ৮ ছেপ্টেম্বৰলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰদান পষেক পালন কৰা হয় ৷ এই বিশেষ পষেকটোতে বিশিষ্ট লোকশিল্পী জীনা ৰাজকুমাৰী আৰু তেওঁৰ স্বামী দিব্যজ্যোতি গোস্বামীয়ে নেত্ৰদানৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰিছে ।
আজি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ 'আই বেংক'ত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত ৰাজকুমাৰী-গোস্বামী দম্পতীয়ে নেত্ৰদান কৰাৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰাৰ লগতে ইচ্ছাপত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰে ।
আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত প্ৰতিষ্ঠিত সংগীত শিল্পী জীনা ৰাজকুমাৰীয়ে বিগত সময়ছোৱাত স্তনৰ কৰ্কট ৰোগৰ সজাগতাৰ বাবেও বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে । দুয়োগৰাকী সাংস্কৃতিক কৰ্মীয়ে সকলোকে স্বেচ্ছাই নেত্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰদান পষেক উপলক্ষে নেত্রদান কৰি শিল্পীগৰাকীয়ে সকলোকে কলেষ্ট্ৰ’ল তথা ৰক্তচাপৰ পৰা হ'ব পৰা ভয়াৱহতাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিবলৈ অনুৰোধ জনায় । নেত্ৰদানক মহাদান বুলি কোৱা হয়, কাৰণ এই দানৰ দ্বাৰা দৃষ্টিহীন লোকে পৃথিৱীখন চোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰে ৷
কিন্তু সামাজিক আৰু ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ বাবে বা ভয় আৰু বিভ্ৰান্তিৰ বাবে মানুহে নেত্ৰদান কৰিবলৈ ভয় কৰে ৷
আনহাতে যিসকলে কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে চকু প্ৰতিষ্ঠাপনৰ সৈতে জড়িত প্ৰয়োজনীয় তথ্যৰ অভাৱত নেত্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ৷ ভাৰতত প্ৰতি বছৰে ২৫ আগষ্টৰ পৰা ৮ ছেপ্টেম্বৰলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰদান পষেক পালন কৰা হয় যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে নেত্ৰদানৰ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, ইয়াৰ লগত জড়িত ভুল ধাৰণাসমূহৰ সত্যতাৰ বিষয়ে মানুহক সচেতন কৰা আৰু মৃত্যুৰ পিছত নেত্ৰদানৰ বাবে মানুহক প্ৰেৰণা যোগোৱা ৷
