ETV Bharat / entertainment

বিশিষ্ট শিল্পী জীনা ৰাজকুমাৰী আৰু স্বামী দিব্যজ্যোতি গোস্বামীৰ নেত্ৰদান - ARTIST JEENA RAJKUMARI DONATES EYE

দেশত পালন হৈ আছে 'নেত্ৰদান পষেক' ৷ বিশিষ্ট শিল্পী জীনা ৰাজকুমাৰী আৰু স্বামী দিব্যজ্যোতি গোস্বামীয়ে নেত্ৰদান কৰি সকলোকে এই মহান দানৰ কথা সোঁৱৰাই দিছে ৷

Artist Jeena Rajkumari Donates Eye
বিশিষ্ট শিল্পী জীনা ৰাজকুমাৰীৰ নেত্ৰদান (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 30, 2025 at 5:24 PM IST

2 Min Read

কলিয়াবৰ: নেত্ৰদানৰ বাবে মানুহক প্ৰেৰণা আৰু উৎসাহিত কৰাৰ লগতে চকু প্ৰতিস্থাপন বা নেত্ৰদানৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন ভুল ধাৰণা আঁতৰোৱাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰতি বছৰে ২৫ আগষ্টৰ পৰা ৮ ছেপ্টেম্বৰলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰদান পষেক পালন কৰা হয় ৷ এই বিশেষ পষেকটোতে বিশিষ্ট লোকশিল্পী জীনা ৰাজকুমাৰী আৰু তেওঁৰ স্বামী দিব্যজ্যোতি গোস্বামীয়ে নেত্ৰদানৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰিছে ।

আজি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ 'আই বেংক'ত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত ৰাজকুমাৰী-গোস্বামী দম্পতীয়ে নেত্ৰদান কৰাৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰাৰ লগতে ইচ্ছাপত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰে ।

বিশিষ্ট শিল্পী জীনা ৰাজকুমাৰীৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত প্ৰতিষ্ঠিত সংগীত শিল্পী জীনা ৰাজকুমাৰীয়ে বিগত সময়ছোৱাত স্তনৰ কৰ্কট ৰোগৰ সজাগতাৰ বাবেও বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে । দুয়োগৰাকী সাংস্কৃতিক কৰ্মীয়ে সকলোকে স্বেচ্ছাই নেত্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।

Artist Jeena Rajkumari Donates Eye
জীনা ৰাজকুমাৰী আৰু স্বামী দিব্যজ্যোতি গোস্বামীৰ নেত্ৰদান (Photo : ETV Bharat Assam)

ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰদান পষেক উপলক্ষে নেত্রদান কৰি শিল্পীগৰাকীয়ে সকলোকে কলেষ্ট্ৰ’ল তথা ৰক্তচাপৰ পৰা হ'ব পৰা ভয়াৱহতাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিবলৈ অনুৰোধ জনায় । নেত্ৰদানক মহাদান বুলি কোৱা হয়, কাৰণ এই দানৰ দ্বাৰা দৃষ্টিহীন লোকে পৃথিৱীখন চোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰে ৷

Artist Jeena Rajkumari Donates Eye
জীনা ৰাজকুমাৰী-দিব্যজ্যোতি গোস্বামী (Photo : ETV Bharat Assam)

কিন্তু সামাজিক আৰু ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ বাবে বা ভয় আৰু বিভ্ৰান্তিৰ বাবে মানুহে নেত্ৰদান কৰিবলৈ ভয় কৰে ৷

Artist Jeena Rajkumari Donates Eye
বিশিষ্ট শিল্পী জীনা ৰাজকুমাৰী (Photo : ETV Bharat Assam)

আনহাতে যিসকলে কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে চকু প্ৰতিষ্ঠাপনৰ সৈতে জড়িত প্ৰয়োজনীয় তথ্যৰ অভাৱত নেত্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ৷ ভাৰতত প্ৰতি বছৰে ২৫ আগষ্টৰ পৰা ৮ ছেপ্টেম্বৰলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰদান পষেক পালন কৰা হয় যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে নেত্ৰদানৰ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, ইয়াৰ লগত জড়িত ভুল ধাৰণাসমূহৰ সত্যতাৰ বিষয়ে মানুহক সচেতন কৰা আৰু মৃত্যুৰ পিছত নেত্ৰদানৰ বাবে মানুহক প্ৰেৰণা যোগোৱা ৷

লগতে পঢ়ক : সংযুক্তা দত্তৰ ডিজাইনাৰ পোচাক পৰিধান কৰি ৰেড কাৰ্পেটত মিছ ইটালী মিৰ্কা হোৱাৰ্ড

কলিয়াবৰ: নেত্ৰদানৰ বাবে মানুহক প্ৰেৰণা আৰু উৎসাহিত কৰাৰ লগতে চকু প্ৰতিস্থাপন বা নেত্ৰদানৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন ভুল ধাৰণা আঁতৰোৱাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰতি বছৰে ২৫ আগষ্টৰ পৰা ৮ ছেপ্টেম্বৰলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰদান পষেক পালন কৰা হয় ৷ এই বিশেষ পষেকটোতে বিশিষ্ট লোকশিল্পী জীনা ৰাজকুমাৰী আৰু তেওঁৰ স্বামী দিব্যজ্যোতি গোস্বামীয়ে নেত্ৰদানৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰিছে ।

আজি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ 'আই বেংক'ত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত ৰাজকুমাৰী-গোস্বামী দম্পতীয়ে নেত্ৰদান কৰাৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰাৰ লগতে ইচ্ছাপত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰে ।

বিশিষ্ট শিল্পী জীনা ৰাজকুমাৰীৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত প্ৰতিষ্ঠিত সংগীত শিল্পী জীনা ৰাজকুমাৰীয়ে বিগত সময়ছোৱাত স্তনৰ কৰ্কট ৰোগৰ সজাগতাৰ বাবেও বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে । দুয়োগৰাকী সাংস্কৃতিক কৰ্মীয়ে সকলোকে স্বেচ্ছাই নেত্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।

Artist Jeena Rajkumari Donates Eye
জীনা ৰাজকুমাৰী আৰু স্বামী দিব্যজ্যোতি গোস্বামীৰ নেত্ৰদান (Photo : ETV Bharat Assam)

ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰদান পষেক উপলক্ষে নেত্রদান কৰি শিল্পীগৰাকীয়ে সকলোকে কলেষ্ট্ৰ’ল তথা ৰক্তচাপৰ পৰা হ'ব পৰা ভয়াৱহতাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিবলৈ অনুৰোধ জনায় । নেত্ৰদানক মহাদান বুলি কোৱা হয়, কাৰণ এই দানৰ দ্বাৰা দৃষ্টিহীন লোকে পৃথিৱীখন চোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰে ৷

Artist Jeena Rajkumari Donates Eye
জীনা ৰাজকুমাৰী-দিব্যজ্যোতি গোস্বামী (Photo : ETV Bharat Assam)

কিন্তু সামাজিক আৰু ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ বাবে বা ভয় আৰু বিভ্ৰান্তিৰ বাবে মানুহে নেত্ৰদান কৰিবলৈ ভয় কৰে ৷

Artist Jeena Rajkumari Donates Eye
বিশিষ্ট শিল্পী জীনা ৰাজকুমাৰী (Photo : ETV Bharat Assam)

আনহাতে যিসকলে কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে চকু প্ৰতিষ্ঠাপনৰ সৈতে জড়িত প্ৰয়োজনীয় তথ্যৰ অভাৱত নেত্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ৷ ভাৰতত প্ৰতি বছৰে ২৫ আগষ্টৰ পৰা ৮ ছেপ্টেম্বৰলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰদান পষেক পালন কৰা হয় যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে নেত্ৰদানৰ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, ইয়াৰ লগত জড়িত ভুল ধাৰণাসমূহৰ সত্যতাৰ বিষয়ে মানুহক সচেতন কৰা আৰু মৃত্যুৰ পিছত নেত্ৰদানৰ বাবে মানুহক প্ৰেৰণা যোগোৱা ৷

লগতে পঢ়ক : সংযুক্তা দত্তৰ ডিজাইনাৰ পোচাক পৰিধান কৰি ৰেড কাৰ্পেটত মিছ ইটালী মিৰ্কা হোৱাৰ্ড

For All Latest Updates

TAGGED:

ARTIST JEENA RAJKUMARI DONATES EYEEYE DONATION FORTNIGHTনেত্ৰদান পষেক শিল্পী জীনা ৰাজকুমাৰীই টিভি ভাৰত অসমARTIST JEENA RAJKUMARI DONATES EYE

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.