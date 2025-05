ETV Bharat / entertainment

সাহস-পাগলামিৰ বাবেহে বহুতে এইসময়ত নাটকক জীয়াই ৰাখিছে: মাণিক ৰয় - SCREENWRITER MANIK ROY INTERVIEW

নাট্যকাৰ মাণিক ৰয় ( Photo : ETV Bharat Assam )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 17, 2025 at 2:30 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 2:42 PM IST 3 Min Read

গুৱাহাটী: অসমৰ নাট্য জগতৰ এটি চিৰপৰিচিত নাম মাণিক ৰয় । বহু বছৰ ধৰি অসমৰ নাট্যক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে তেওঁ ৷ বিশেষকৈ তেওঁ শিশু নাটকৰ সৈতে সাঙোৰ খাই আছে ৷ শিশু নাটকৰ জৰিয়তে সৃষ্টিশীলতা, সমাজ সচেতনতা আৰু মূল্যবোধ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত অবিৰতভাৱে কাম কৰি আহিছে মাণিক ৰয়ে । মাণিক ৰয়ৰ কলমেৰে আৰু পৰিচালনাৰে সৃষ্টি হোৱা শিশু নাটকসমূহ কেৱল শিশু বিনোদনৰ মাধ্যমেই নহয়, বৰঞ্চ শিশুসকলৰ চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি আৰু ভাষা বিকাশৰ অন্যতম আহিলা হিচাপেও পৰিগণিত হৈ আহিছে । ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত পৰিচালকগৰাকীয়ে জনাই তেওঁৰ নাট্যযাত্ৰা সন্দৰ্ভত বহু কথা । নাট্যকাৰ মাণিক ৰয়ৰ সাক্ষাৎকাৰ (ETV Bharat Assam) কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল মাণিক ৰয়ৰ সাংস্কৃতিক যাত্ৰা ? মাণিক ৰয়ে কয়, "মোৰ জন্ম গুৱাহাটীতে হৈছিল । দ্বিতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা সময়ৰে পৰাই মই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত সোমাাই পৰিছিলোঁ । প্ৰথম অৱস্থাত মই বিহু নাচিছিলোঁ । তাৰ পাছত অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে মই এতিয়ালৈকে নাটক কৰি আছো । প্ৰথমে মই অভিনয় কৰিছিলো । প্ৰায় ১৫ বছৰ মান অভিনয় কৰাৰ পাছত লাহে লাহে মোৰ শিশু নাটকৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জন্মিল । এনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল এই যাত্ৰাৰ ।"

শিশু নাটকৰ প্ৰতি কেনেদৰে আগ্ৰহ জন্মিল ? "১৯৯৬ চনমানলৈ মই অভিনয়ৰ লগতে জড়িত আছিলোঁ । তাৰ পাছত লাহে লাহে মোৰ শিশু নাটকৰ ওপৰত আগ্ৰহ জন্মিল । ১৯৯৮ চনৰ পৰা শিশু নাটকৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিছিলোঁ । সেই সময়ত শিশু নাটক কৰিবৰ বাবে মই গুৱাহাটী নাট্য বিদ্যালয় নামেৰে এটা নাট্যদলৰো জন্ম দিছিলোঁ । তেনেদৰে বিগত ২৫ বছৰ ধৰি মই শিশু নাট লিখি আহিছোঁ, শিশু নাট শিকাই আহিছোঁ । আচলতে ক’তো শিশু নাটকৰ ওপৰত কোনো অনুষ্ঠানিক শিক্ষাগ্ৰহণ কৰা নাছিলো । নাট চাই বা নিজৰ কিছুমান আইডিয়া লৈহে শিশু নাটক কৰিছিলোঁ ।” প্ৰত্যহ্বানসমূহ কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে ৰয়ে ? শিশু নাটক এখন পৰিচালনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মঞ্চস্থ কৰালৈ যথেষ্ট প্ৰত্যহ্বানৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় । সেই প্ৰত্যহ্বানসমূহ কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে মাণিক ৰয়ে ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, “বিভিন্ন সময়ত, বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱা যায় । এইক্ষেত্ৰত বহুসময়ত বহু কঠিন পৰিস্থিতিৰো সন্মুখীন হৈছোঁ । সেই সংগ্রামসমূহ নেওচি কাম কৰি আহিছো । শিশুসকলৰ সৈতে থাকি আচলতে ভাল লাগে, তেওঁলোকৰ যি চিন্তা সেইসমূহ যুগুতাই এক সৃষ্টিমূলকভাৱে সমাজৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ।” উল্লেখ্য যে, ৰয়ে বৰ্তমানলৈ প্ৰায় ৪০ খন নাটক পৰিচালনা কৰাৰ লগতে প্ৰায় ২৫ খন নাটক ৰচনা কৰিছে । ইয়াৰোপৰি তেওঁ কেইবাখনো অসমীয়া ছবিত অভিনয়ৰ লগতে পৰিচালনাও কৰিছে । শেহতীয়াকৈ তেওঁ পৰিচালনা কৰা এখন ছবি হৈছে 'প্ৰস্তাৱনা— The Preamble’ ৷ শীঘ্ৰেই ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিব এই নতুন অসমীয়া ছবিখনে । লগতে পঢ়ক : ঘৰে অমান্তি হ’ব বুলিয়ে প্ৰেমিকাকো লৈ আনিছিল শিল্পকলাৰ দিশে

গুৱাহাটী: অসমৰ নাট্য জগতৰ এটি চিৰপৰিচিত নাম মাণিক ৰয় । বহু বছৰ ধৰি অসমৰ নাট্যক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে তেওঁ ৷ বিশেষকৈ তেওঁ শিশু নাটকৰ সৈতে সাঙোৰ খাই আছে ৷ শিশু নাটকৰ জৰিয়তে সৃষ্টিশীলতা, সমাজ সচেতনতা আৰু মূল্যবোধ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত অবিৰতভাৱে কাম কৰি আহিছে মাণিক ৰয়ে । মাণিক ৰয়ৰ কলমেৰে আৰু পৰিচালনাৰে সৃষ্টি হোৱা শিশু নাটকসমূহ কেৱল শিশু বিনোদনৰ মাধ্যমেই নহয়, বৰঞ্চ শিশুসকলৰ চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি আৰু ভাষা বিকাশৰ অন্যতম আহিলা হিচাপেও পৰিগণিত হৈ আহিছে । ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত পৰিচালকগৰাকীয়ে জনাই তেওঁৰ নাট্যযাত্ৰা সন্দৰ্ভত বহু কথা । নাট্যকাৰ মাণিক ৰয়ৰ সাক্ষাৎকাৰ (ETV Bharat Assam) কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল মাণিক ৰয়ৰ সাংস্কৃতিক যাত্ৰা ? মাণিক ৰয়ে কয়, "মোৰ জন্ম গুৱাহাটীতে হৈছিল । দ্বিতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা সময়ৰে পৰাই মই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত সোমাাই পৰিছিলোঁ । প্ৰথম অৱস্থাত মই বিহু নাচিছিলোঁ । তাৰ পাছত অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে মই এতিয়ালৈকে নাটক কৰি আছো । প্ৰথমে মই অভিনয় কৰিছিলো । প্ৰায় ১৫ বছৰ মান অভিনয় কৰাৰ পাছত লাহে লাহে মোৰ শিশু নাটকৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জন্মিল । এনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল এই যাত্ৰাৰ ।" শিশু নাটকৰ প্ৰতি কেনেদৰে আগ্ৰহ জন্মিল ? "১৯৯৬ চনমানলৈ মই অভিনয়ৰ লগতে জড়িত আছিলোঁ । তাৰ পাছত লাহে লাহে মোৰ শিশু নাটকৰ ওপৰত আগ্ৰহ জন্মিল । ১৯৯৮ চনৰ পৰা শিশু নাটকৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিছিলোঁ । সেই সময়ত শিশু নাটক কৰিবৰ বাবে মই গুৱাহাটী নাট্য বিদ্যালয় নামেৰে এটা নাট্যদলৰো জন্ম দিছিলোঁ । তেনেদৰে বিগত ২৫ বছৰ ধৰি মই শিশু নাট লিখি আহিছোঁ, শিশু নাট শিকাই আহিছোঁ । আচলতে ক’তো শিশু নাটকৰ ওপৰত কোনো অনুষ্ঠানিক শিক্ষাগ্ৰহণ কৰা নাছিলো । নাট চাই বা নিজৰ কিছুমান আইডিয়া লৈহে শিশু নাটক কৰিছিলোঁ ।” প্ৰত্যহ্বানসমূহ কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে ৰয়ে ? শিশু নাটক এখন পৰিচালনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মঞ্চস্থ কৰালৈ যথেষ্ট প্ৰত্যহ্বানৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় । সেই প্ৰত্যহ্বানসমূহ কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে মাণিক ৰয়ে ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, “বিভিন্ন সময়ত, বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱা যায় । এইক্ষেত্ৰত বহুসময়ত বহু কঠিন পৰিস্থিতিৰো সন্মুখীন হৈছোঁ । সেই সংগ্রামসমূহ নেওচি কাম কৰি আহিছো । শিশুসকলৰ সৈতে থাকি আচলতে ভাল লাগে, তেওঁলোকৰ যি চিন্তা সেইসমূহ যুগুতাই এক সৃষ্টিমূলকভাৱে সমাজৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ।” উল্লেখ্য যে, ৰয়ে বৰ্তমানলৈ প্ৰায় ৪০ খন নাটক পৰিচালনা কৰাৰ লগতে প্ৰায় ২৫ খন নাটক ৰচনা কৰিছে । ইয়াৰোপৰি তেওঁ কেইবাখনো অসমীয়া ছবিত অভিনয়ৰ লগতে পৰিচালনাও কৰিছে । শেহতীয়াকৈ তেওঁ পৰিচালনা কৰা এখন ছবি হৈছে 'প্ৰস্তাৱনা— The Preamble’ ৷ শীঘ্ৰেই ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিব এই নতুন অসমীয়া ছবিখনে । লগতে পঢ়ক : ঘৰে অমান্তি হ’ব বুলিয়ে প্ৰেমিকাকো লৈ আনিছিল শিল্পকলাৰ দিশে

Last Updated : May 17, 2025 at 2:42 PM IST