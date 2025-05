ETV Bharat / entertainment

ঘৰে অমান্তি হ’ব বুলিয়ে প্ৰেমিকাকো লৈ আনিছিল শিল্পকলাৰ দিশে - KAMAL KUMAR MAHANTA DITIMONI DAS

চিত্ৰশিল্পী কমল কুমাৰ মহন্ত আৰু দিতিমণি দাস ( Photo : ETV Bharat Assam )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 6, 2025 at 5:03 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 5:11 PM IST 5 Min Read

গুৱাহাটী: ৰং-তুলিকাৰে মনৰ কেনভাছত সপোন সজোৱা এটি দম্পতী । নিৰন্তৰে কৰি গৈছে শিল্প সাধনা । তেওঁলোকৰ ছবিত ফুটি উঠে প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন ৰূপৰ লগতে নাৰীৰ সৌন্দৰ্য্য তথা দুখ-বেদনাবোৰ । ৰং-তুলিকাৰে নিজৰ পৃথিৱী সজোৱা এই বিশেষ দম্পতীটো হৈছে চিত্ৰশিল্পী কমল কুমাৰ মহন্ত আৰু দিতিমণি দাস । কলাৰ জগতখনত তেওঁলোকৰ যাত্ৰা সন্দৰ্ভত জানিবলৈ ই টিভি ভাৰত অসমৰ সাংবাদিক তেওঁলোকৰ কাষ চাপিছিল ৷ শুনক দুয়োৰে মুখেৰেই তেওঁলোকৰ কলাত্মক যাত্ৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ বিয়াৰ আঁৰৰ সমধুৰ কাহিনী- আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ (ETV Bharat Assam) কমল কুমাৰ মহন্তৰ সন্দৰ্ভত চমু আভাস অসমৰ চিত্ৰশিল্পৰ জগতখনত কমল কুমাৰ মহন্ত এটি সুপৰিচিত নাম । ১৯৬৮ চনৰ ৯ মাৰ্চত মঙলদৈত জন্মগ্ৰহণ কৰা মহন্তই গুৱাহাটীস্থিত চৰকাৰী কলা আৰু শিল্প মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা চিত্ৰকলাত স্নাতক (B.F.A.) ডিগ্ৰী লাভ কৰে । ১৯৯৯ চনত গুৱাহাটীস্থিত ষ্টেট আৰ্ট গেলাৰীত তেওঁৰ প্ৰথমখন একক প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হয় । দেশৰ ভিন্ন প্রান্তৰৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো ভিন্ন প্ৰদৰ্শনীত অংশ লৈ তেওঁ নিজৰ সৃষ্টিৰাজিক বিশ্বদৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁৰ শিল্পকর্মৰ স্বীকৃতি হিচাপে ১৯৯৭ চনত দিল্লীৰ AIFACS Scholarship লাভ কৰাৰ লগতে ১৯৯৯ চনত অমৃতসৰৰ ইণ্ডিয়ান একাডেমী অফ ফাইন আৰ্টছৰ Highly Commendation Award আৰু ২০০৭ চনত তৃতীয় উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল প্ৰদৰ্শনী বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বৰ্তমান মহন্ত কামৰূপ জিলাৰ মিৰ্জাস্থিত জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানত (DIET) চিত্ৰশিক্ষাৰ প্ৰৱক্তা হিচাপে কৰ্মৰত । কেনেদৰে আৰম্ভণি হৈছিল চিত্ৰকলাৰ যাত্ৰাৰ ? চিত্ৰশিল্পী কমল কুমাৰ মহন্তই কয়, “মঙলদৈ জিলাৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱত মোৰ জন্ম হৈছিল । সেই সময়ত ছবি বুলি ক’লে তেনেধৰণৰ কোনো বিশেষ ধৰণা নাছিল । এনেই বিদ্যালয়ত ছবি আঁকো । কিন্তু এই বিষয়ত যে অধ্যয়ন কৰিব পাৰি তেনে কোনো ধাৰণা নাছিল । ১৯৫২ মোৰ সম্বন্ধীয় খুড়া এজনে এই বিষয়ত পাটনাত অধ্যয়ন কৰি ডিপ্ল'মা লাভ কৰিছিল । সেইবোৰ জানি মই ডাঙৰ হ'লে খুড়াৰ ওচৰত গৈ এগৰাকী শিল্পী হোৱাৰ সপোন দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ । হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ পাছত তেজপুৰলৈ গৈ খুড়াৰ ওচৰত থাকি ছবি আঁকিবলৈ ললোঁ । পৰৱৰ্তী সময়ত দৰং মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি থাকোতে ইংৰাজী বিভাগৰ এগৰাকী প্ৰৱক্তাৰ লগতে কেইগৰাকীমান সম্পৰ্কীয়ৰ উপদেশ মৰ্মে মই গুৱাহাটীৰ আৰ্ট কলেজত নামভৰ্তি কৰোঁ । পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সান্নিধ্যত মই শিকাৰ সুবিধা লাভ কৰিলোঁ । এনেদৰে আৰম্ভণি হৈছিল এই যাত্ৰাৰ ।”

ইফালে দিতিমণি দাসে তেওঁৰ এই যাত্ৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “শৈশৱৰ পৰা ছবি আঁকো যদিও মোৰ স্বামী কমল কুমাৰ মহন্তক লগ নোপোৱা হ’লে, এই লাইনটোলৈ অহা নহ’লহেঁতেন । দেউতাৰ চাকৰি সূত্ৰে আমি গাঁৱতে আছিলো । গাঁৱত থকা হেতুকে সেই সময়ত তাত আৰ্ট স্কুলৰ কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা নাছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত বাইদেউ আৰু বান্ধৱী কেইগৰাকীমানৰ লগত লগ হৈ এখন আৰ্ট স্কুলত নামভৰ্তি কৰো । কলেজত পঢ়ি থকাৰ সময়ত মোৰ এগৰাকী বান্ধৱীৰ জৰিয়তে মোৰ স্বামী কমল কুমাৰ মহন্তক লগ পালো । তেওঁৰ ওচৰত শিকিলো । তাৰ পাছত তেওঁৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আৰ্ট কলেজত নামভৰ্তি কৰিলো তেনেদৰে আৰম্ভণি হৈছিল এই যাত্ৰাৰ ।” কেনেদৰে লগ পাইছিল ইজনে-সিজনক ? কমল কুমাৰ মহন্তৰ ওচৰত ছবি অঁকা শিকিবলৈ আহিছিল দিতিমণি দাস । সেই সময়ত Assam Fine Arts and Crafts Society ত ছবি শিকাইছিল কমল কুমাৰ মহন্তই । অন্য বেলেগ শিক্ষাৰ্থীৰ দৰে সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰো কেইগৰাকীমান ছাত্ৰী আহিছিল মহন্তৰ ওচৰত ছবি শিকিবলৈ ৷ তাৰ মাজতে দিতিমণিও আহিছিল এগৰাকী বান্ধৱীৰ সৈতে । দিতিমণিক প্ৰথম দেখিয়ে ভাল লাগিছিল কমলৰ । তেনেদৰেই আৰম্ভণি ঘটিছিল প্ৰেমকাহিনীৰ । তেওঁলোকৰ ছবিৰ শৈলীসমূহ কেনেধৰণৰ ? এই সন্দৰ্ভত কমল কুমাৰ মহন্তই কয়, “শৈলীসমূহ দৰাচলতে সদায় একে নাথাকে । জীৱ-জন্তুবোৰ মোৰ খুব প্রিয় । সেয়ে প্ৰথমৱস্থাত জীৱ-জন্তুৰ ওপৰত মই বহু ছবি আঁকিছিলো । জীৱ-জন্তুসমূহৰ দুখ, প্ৰসৱ বেদনা, মানুহে কৰা অত্যাচাৰ সেইসমূহক লৈ বিভিন্ন ছবি আঁকিছিলো । পৰৱৰ্তী সময়ত নাৰীৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ ওপৰত ছবি আঁকিবলৈ ধৰিলোঁ । তদুপৰি সময়ে সময়ে বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত ছবি অঁকা হয় । কিন্তু প্ৰধান বিষয় বুলি ক’লে নাৰীৰ ওপৰতে বেছি ছবি অঁকা হয় ।” আনহাতে দিতিমণি দাসে কয়, “মই বেছি ভাগ ছবি আঁকো প্ৰকৃতিৰ ওপৰত । বিশেষকৈ গছ-লতা, সেউজীয়া ৰং আদিয়ে মোক বেছিকৈ আকৰ্ষণ কৰে । প্ৰকৃতিৰ লগতে নাৰীৰ ওপৰতো ছবি অঁকা হয় । নাৰীৰ সুখ-দুখ-কষ্ট সামৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি অংকন কৰোঁ ।” উল্লেখ্য যে, সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বি.এ. আৰু চৰকাৰী শিল্প আৰু কাৰিকৰী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা চিত্ৰকলা (BFA) শাখাত উচ্চশিক্ষা গ্ৰহণ কৰা দিতিমণি দাসে ২০০৫ চনৰ পৰাই শিল্পৰ জগতত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে । দাসেও দেশৰ ভিন্ন প্রান্তৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভিন্ন প্ৰদৰ্শনীত অংশ লৈ তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিক বিশ্বদৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । লগতে পঢ়ক : প্ৰথম দেখাতে দাদুলৰ চকুত ৰৈ গৈছিল মিনাক্ষীৰ ছবি, আজি এজন আনজনৰ জীৱন বাটৰ সাহসী সাৰথি

গুৱাহাটী: ৰং-তুলিকাৰে মনৰ কেনভাছত সপোন সজোৱা এটি দম্পতী । নিৰন্তৰে কৰি গৈছে শিল্প সাধনা । তেওঁলোকৰ ছবিত ফুটি উঠে প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন ৰূপৰ লগতে নাৰীৰ সৌন্দৰ্য্য তথা দুখ-বেদনাবোৰ । ৰং-তুলিকাৰে নিজৰ পৃথিৱী সজোৱা এই বিশেষ দম্পতীটো হৈছে চিত্ৰশিল্পী কমল কুমাৰ মহন্ত আৰু দিতিমণি দাস । কলাৰ জগতখনত তেওঁলোকৰ যাত্ৰা সন্দৰ্ভত জানিবলৈ ই টিভি ভাৰত অসমৰ সাংবাদিক তেওঁলোকৰ কাষ চাপিছিল ৷ শুনক দুয়োৰে মুখেৰেই তেওঁলোকৰ কলাত্মক যাত্ৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ বিয়াৰ আঁৰৰ সমধুৰ কাহিনী- আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ (ETV Bharat Assam) কমল কুমাৰ মহন্তৰ সন্দৰ্ভত চমু আভাস অসমৰ চিত্ৰশিল্পৰ জগতখনত কমল কুমাৰ মহন্ত এটি সুপৰিচিত নাম । ১৯৬৮ চনৰ ৯ মাৰ্চত মঙলদৈত জন্মগ্ৰহণ কৰা মহন্তই গুৱাহাটীস্থিত চৰকাৰী কলা আৰু শিল্প মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা চিত্ৰকলাত স্নাতক (B.F.A.) ডিগ্ৰী লাভ কৰে । ১৯৯৯ চনত গুৱাহাটীস্থিত ষ্টেট আৰ্ট গেলাৰীত তেওঁৰ প্ৰথমখন একক প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হয় । দেশৰ ভিন্ন প্রান্তৰৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো ভিন্ন প্ৰদৰ্শনীত অংশ লৈ তেওঁ নিজৰ সৃষ্টিৰাজিক বিশ্বদৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁৰ শিল্পকর্মৰ স্বীকৃতি হিচাপে ১৯৯৭ চনত দিল্লীৰ AIFACS Scholarship লাভ কৰাৰ লগতে ১৯৯৯ চনত অমৃতসৰৰ ইণ্ডিয়ান একাডেমী অফ ফাইন আৰ্টছৰ Highly Commendation Award আৰু ২০০৭ চনত তৃতীয় উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল প্ৰদৰ্শনী বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বৰ্তমান মহন্ত কামৰূপ জিলাৰ মিৰ্জাস্থিত জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানত (DIET) চিত্ৰশিক্ষাৰ প্ৰৱক্তা হিচাপে কৰ্মৰত । কেনেদৰে আৰম্ভণি হৈছিল চিত্ৰকলাৰ যাত্ৰাৰ ? চিত্ৰশিল্পী কমল কুমাৰ মহন্তই কয়, “মঙলদৈ জিলাৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱত মোৰ জন্ম হৈছিল । সেই সময়ত ছবি বুলি ক’লে তেনেধৰণৰ কোনো বিশেষ ধৰণা নাছিল । এনেই বিদ্যালয়ত ছবি আঁকো । কিন্তু এই বিষয়ত যে অধ্যয়ন কৰিব পাৰি তেনে কোনো ধাৰণা নাছিল । ১৯৫২ মোৰ সম্বন্ধীয় খুড়া এজনে এই বিষয়ত পাটনাত অধ্যয়ন কৰি ডিপ্ল'মা লাভ কৰিছিল । সেইবোৰ জানি মই ডাঙৰ হ'লে খুড়াৰ ওচৰত গৈ এগৰাকী শিল্পী হোৱাৰ সপোন দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ । হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ পাছত তেজপুৰলৈ গৈ খুড়াৰ ওচৰত থাকি ছবি আঁকিবলৈ ললোঁ । পৰৱৰ্তী সময়ত দৰং মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি থাকোতে ইংৰাজী বিভাগৰ এগৰাকী প্ৰৱক্তাৰ লগতে কেইগৰাকীমান সম্পৰ্কীয়ৰ উপদেশ মৰ্মে মই গুৱাহাটীৰ আৰ্ট কলেজত নামভৰ্তি কৰোঁ । পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সান্নিধ্যত মই শিকাৰ সুবিধা লাভ কৰিলোঁ । এনেদৰে আৰম্ভণি হৈছিল এই যাত্ৰাৰ ।” ইফালে দিতিমণি দাসে তেওঁৰ এই যাত্ৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “শৈশৱৰ পৰা ছবি আঁকো যদিও মোৰ স্বামী কমল কুমাৰ মহন্তক লগ নোপোৱা হ’লে, এই লাইনটোলৈ অহা নহ’লহেঁতেন । দেউতাৰ চাকৰি সূত্ৰে আমি গাঁৱতে আছিলো । গাঁৱত থকা হেতুকে সেই সময়ত তাত আৰ্ট স্কুলৰ কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা নাছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত বাইদেউ আৰু বান্ধৱী কেইগৰাকীমানৰ লগত লগ হৈ এখন আৰ্ট স্কুলত নামভৰ্তি কৰো । কলেজত পঢ়ি থকাৰ সময়ত মোৰ এগৰাকী বান্ধৱীৰ জৰিয়তে মোৰ স্বামী কমল কুমাৰ মহন্তক লগ পালো । তেওঁৰ ওচৰত শিকিলো । তাৰ পাছত তেওঁৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আৰ্ট কলেজত নামভৰ্তি কৰিলো তেনেদৰে আৰম্ভণি হৈছিল এই যাত্ৰাৰ ।” কেনেদৰে লগ পাইছিল ইজনে-সিজনক ? কমল কুমাৰ মহন্তৰ ওচৰত ছবি অঁকা শিকিবলৈ আহিছিল দিতিমণি দাস । সেই সময়ত Assam Fine Arts and Crafts Society ত ছবি শিকাইছিল কমল কুমাৰ মহন্তই । অন্য বেলেগ শিক্ষাৰ্থীৰ দৰে সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰো কেইগৰাকীমান ছাত্ৰী আহিছিল মহন্তৰ ওচৰত ছবি শিকিবলৈ ৷ তাৰ মাজতে দিতিমণিও আহিছিল এগৰাকী বান্ধৱীৰ সৈতে । দিতিমণিক প্ৰথম দেখিয়ে ভাল লাগিছিল কমলৰ । তেনেদৰেই আৰম্ভণি ঘটিছিল প্ৰেমকাহিনীৰ । তেওঁলোকৰ ছবিৰ শৈলীসমূহ কেনেধৰণৰ ? এই সন্দৰ্ভত কমল কুমাৰ মহন্তই কয়, “শৈলীসমূহ দৰাচলতে সদায় একে নাথাকে । জীৱ-জন্তুবোৰ মোৰ খুব প্রিয় । সেয়ে প্ৰথমৱস্থাত জীৱ-জন্তুৰ ওপৰত মই বহু ছবি আঁকিছিলো । জীৱ-জন্তুসমূহৰ দুখ, প্ৰসৱ বেদনা, মানুহে কৰা অত্যাচাৰ সেইসমূহক লৈ বিভিন্ন ছবি আঁকিছিলো । পৰৱৰ্তী সময়ত নাৰীৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ ওপৰত ছবি আঁকিবলৈ ধৰিলোঁ । তদুপৰি সময়ে সময়ে বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত ছবি অঁকা হয় । কিন্তু প্ৰধান বিষয় বুলি ক’লে নাৰীৰ ওপৰতে বেছি ছবি অঁকা হয় ।” আনহাতে দিতিমণি দাসে কয়, “মই বেছি ভাগ ছবি আঁকো প্ৰকৃতিৰ ওপৰত । বিশেষকৈ গছ-লতা, সেউজীয়া ৰং আদিয়ে মোক বেছিকৈ আকৰ্ষণ কৰে । প্ৰকৃতিৰ লগতে নাৰীৰ ওপৰতো ছবি অঁকা হয় । নাৰীৰ সুখ-দুখ-কষ্ট সামৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি অংকন কৰোঁ ।” উল্লেখ্য যে, সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বি.এ. আৰু চৰকাৰী শিল্প আৰু কাৰিকৰী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা চিত্ৰকলা (BFA) শাখাত উচ্চশিক্ষা গ্ৰহণ কৰা দিতিমণি দাসে ২০০৫ চনৰ পৰাই শিল্পৰ জগতত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে । দাসেও দেশৰ ভিন্ন প্রান্তৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভিন্ন প্ৰদৰ্শনীত অংশ লৈ তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিক বিশ্বদৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । লগতে পঢ়ক : প্ৰথম দেখাতে দাদুলৰ চকুত ৰৈ গৈছিল মিনাক্ষীৰ ছবি, আজি এজন আনজনৰ জীৱন বাটৰ সাহসী সাৰথি

Last Updated : May 6, 2025 at 5:11 PM IST