ETV Bharat / entertainment

শৈশৱৰ সোণোৱালী স্মৃতিয়ে এতিয়াও আমনি কৰে অভিনেতা অসীম কৃষ্ণ বৰুৱাক - ASIM KRISHNA BARUAH INTERVIEW

অভিনেতা অসীম কৃষ্ণ বৰুৱা ( Photo : ETV Bharat Assam )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 30, 2025 at 8:51 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 9:01 PM IST 4 Min Read

গুৱাহাটী: অসমৰ নাট্য আৰু চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এগৰাকী সুপ্ৰসিদ্ধ অভিনেতা অসীম কৃষ্ণ বৰুৱা । অসমৰ সংস্কৃতিৰ বিকাশত অসীম কৃষ্ণ বৰুৱাৰ অৱদান অতুলনীয় । নাটকৰ লগতে কেইবাখনো অসমীয়া ছবি, বিভিন্ন ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অভিনেতাগৰাকীয়ে অভিনয় জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল টীয়কৰ পৰা । পিতৃ-মাতৃৰ পৰাই অভিনয়ৰ আদি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা এইগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পীয়ে গাঁৱৰ ভাওনাতে প্ৰথম অভিনয় কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত মঞ্চ নাটকত অভিনয় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । বৰ্তমানলৈ কেইবাখনো শিশুনাট তথা প্ৰাপ্তবয়স্ক নাটক পৰিচালনা কৰাৰ লগতে প্ৰায় ২৫ খনতকৈয়ো অধিক নাটক ৰচনা কৰিছে অসীম কৃষ্ণ বৰুৱাই । অনাতাঁৰ শিল্পী হিচাপেও আছে বৰুৱাৰ সুকীয়া পৰিচয় । অভিনয়, নাট্য পৰিচালনাৰ জৰিয়তে নতুন প্ৰজন্মক অনুপ্ৰেৰণা যোগাই আহিছে অসীম কৃষ্ণ বৰুৱাই । সাংস্কৃতিক দিশটো সন্দৰ্ভত অসীম কৃষ্ণ বৰুৱাৰ মনৰ ভাৱ জানিবলৈ ই টিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা হৈছিল ৷ বৰুৱাৰ সৈতে এই বাৰ্তালাপটো আছিল যথেষ্ট বিশ্লেষণাত্মক ৷ উঠি অহা প্ৰজন্মই এনেধৰণৰ আলোচনা শুনিলে নিশ্চয়কৈ বিভিন্ন দিশৰ পৰা উপকৃত হ’ব পাৰিব ৷ ভিডিঅ’টো শেষলৈকে চাব- এক বিশ্লেষণাত্মক বাৰ্তালাপ (ETV Bharat Assam) শৈশৱেই মানৱ জীৱনৰ সোণোৱালী সময় শৈশৱৰ সময়ছোৱাকেই অসীম কৃষ্ণ বৰুৱাই মানুহৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ সময় বুলি অভিহিত কৰে ৷ নিজৰ শৈশৱ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মোৰ জন্ম হৈছিল টীয়কত । সৰুৰে পৰাই প্ৰকৃতিৰ মাজত সম্পূৰ্ণ এক গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত ডাঙৰ-দীঘল হৈছোঁ । গাঁৱৰ নামঘৰ, মইনা পাৰিজাত, বিদ্যালয় এই সকলোবোৰৰ মাজত জীৱন দেখিছোঁ । কলা-কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতি এটা আত্মিক সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল সৰুৰে পৰাই । শৈশৱৰ সেই দিনবোৰলৈ মনত পৰিলে এতিয়াও নষ্টালজিক হৈ পৰোঁ ।" অভিনেতা অসীম কৃষ্ণ বৰুৱা (Photo : ETV Bharat Assam)

কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল অভিনয় যাত্ৰা ? "অভিনয়ৰ কথা যেতিয়াই আহে তেতিয়াই মই মোৰ পিতৃ-মাতৃকে মোৰ গুৰু হিচাপে পাইছোঁ । মোৰ মা-দেউতা খুব ভাল অভিনেতা-অভিনেত্ৰী আছিল । যদিও তেওঁলোক বিখ্যাত নাছিল, কিন্তু খুব ভাল অভিনয় কৰিছিল । তেওঁলোকৰ অনুপ্ৰেৰণাৰেই মোৰ অভিনয়ৰ প্ৰথম যাত্ৰা । গাঁৱৰ ভাওনাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিলো, এই ভাওনাৰ যোগেদিয়ে অভিনয়ৰ প্ৰতি যি শ্ৰদ্ধা তাৰ বীজটো ৰোপণ হৈছিল । আনহাতে আধুনিক নাটকলৈ অহাৰ সুবিধা মই পাইছিলোঁ কলেজত পঢ়ি থকা সময়ত । পৰৱৰ্তী সময়ত মই গুৱাহাটীলৈ আহি প্ৰয়াত ইন্দ্ৰ বণিয়াদেৱৰ সান্নিধ্যত ‘অসম অভিনয় প্ৰতিষ্ঠান’ত নামভৰ্তি কৰো । তাৰ পৰাই নাটকত অভিনয়ৰ লগতে ছবি-ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিলোঁ । এনেদৰেই আৰম্ভণি হৈছিল অভিনয় যাত্ৰাৰ ।" সেই সময়ত কেনেধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল ? এই সন্দৰ্ভত অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, "গুৱাহাটীলৈ আহি ইন্দ্ৰ বণিয়াদেৱৰ সান্নিধ্য লাভ কৰাটো মোৰ বাবে এটা ডাঙৰ সৌভাগ্যৰ কথা আছিল । তেওঁৰে উৎসাহত মই আকাশবাণীৰ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ নাট বিভাগৰ অডিশ্যন পাছ কৰোঁ । সেইসময়ত ৰবীন্দ্ৰ ভৱনেই আছিল নাটকৰ কেন্দ্ৰস্থল । তাত এজন ভাল পৰিচালকৰ পৰিচালনাত নাটক কৰাটো আমাৰ বাবে ডাঙৰ কথা আছিল । তাত এটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ পোৱাটো আমাৰ বাবে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয় আছিল । কাৰণ সেই সময়ত আজিৰ দৰে ইমান অভিনয়ৰ সুযোগো নাছিল ।" এগৰাকী ভাল অভিনেতা হ'বলৈ কেনে গুণৰ অধিকাৰী হোৱাটো প্ৰয়োজন ? "প্ৰথম কথা অভিনেতাগৰাকীক প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন । প্ৰশিক্ষণ আনুষ্ঠানিক হ'ব পাৰে নাইবা আনুষ্ঠানিক নহ’লেও অনবৰতে চৌপাশৰ পৃথিৱী, জীৱন জগত, ৰাজনীতি-সমাজনীতি, অৰ্থনীতি, ধৰ্ম, মানুহ এই সকলোবোৰৰ ওপৰত এটা নিৰন্তৰ চৰ্চা, বিশ্লেষণ, পৰ্যবেক্ষণ কৰি থকাটো এগৰাকী অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ বাবে অতিকে প্ৰয়োজনীয় । লগতে নিজৰ অভিব্যক্তিৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ, শাৰীৰিক অৱয়বৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ আৰু নিজৰ চৰিত্ৰটোৰ লগতে নিজৰ প্ৰস্তুতি এই গোটেইবোৰ কথা এটা নিৰন্তৰ সাধনাৰ মাজেৰে চলাই যাব লাগে", বৰুৱাৰ ভাষ্য ৷ উল্লেখ্য যে, নাট্যকাৰ,পৰিচালক তথা অভিনয়ৰ লগতে সমগ্ৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ সৈতে বিভিন্ন দিশৰ পৰা জড়িত হৈ থকা বৰুৱাৰ আছে অন্য এক সুকীয়া পৰিচয়ো । ১৯৯৮ চনৰ পৰা অসম জাতীয় বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰি আহিছে অসীম কৃষ্ণ বৰুৱাই । ভাওনাৰ লগতে আধুনিক নাটকৰ পৰাই অভিনয় জীৱনৰ পাতনি মেলা এইগৰাকী অভিনেতাই অভিনয় কৰা প্ৰথমখন ছবি আছিল জাহ্নু বৰুৱা পৰিচালিত "কুশল"। শেহতীয়াকৈ অসীম কৃষ্ণ বৰুৱাই পৰিচালনা কৰা এখন নাট "মহানায়ক মহাৰাজ পৃথু"এ দৰ্শকৰ যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ লগতে পঢ়ক : সাহস-পাগলামিৰ বাবেহে বহুতে এইসময়ত নাটকক জীয়াই ৰাখিছে: মাণিক ৰয়

গুৱাহাটী: অসমৰ নাট্য আৰু চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এগৰাকী সুপ্ৰসিদ্ধ অভিনেতা অসীম কৃষ্ণ বৰুৱা । অসমৰ সংস্কৃতিৰ বিকাশত অসীম কৃষ্ণ বৰুৱাৰ অৱদান অতুলনীয় । নাটকৰ লগতে কেইবাখনো অসমীয়া ছবি, বিভিন্ন ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অভিনেতাগৰাকীয়ে অভিনয় জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল টীয়কৰ পৰা । পিতৃ-মাতৃৰ পৰাই অভিনয়ৰ আদি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা এইগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পীয়ে গাঁৱৰ ভাওনাতে প্ৰথম অভিনয় কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত মঞ্চ নাটকত অভিনয় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । বৰ্তমানলৈ কেইবাখনো শিশুনাট তথা প্ৰাপ্তবয়স্ক নাটক পৰিচালনা কৰাৰ লগতে প্ৰায় ২৫ খনতকৈয়ো অধিক নাটক ৰচনা কৰিছে অসীম কৃষ্ণ বৰুৱাই । অনাতাঁৰ শিল্পী হিচাপেও আছে বৰুৱাৰ সুকীয়া পৰিচয় । অভিনয়, নাট্য পৰিচালনাৰ জৰিয়তে নতুন প্ৰজন্মক অনুপ্ৰেৰণা যোগাই আহিছে অসীম কৃষ্ণ বৰুৱাই । সাংস্কৃতিক দিশটো সন্দৰ্ভত অসীম কৃষ্ণ বৰুৱাৰ মনৰ ভাৱ জানিবলৈ ই টিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা হৈছিল ৷ বৰুৱাৰ সৈতে এই বাৰ্তালাপটো আছিল যথেষ্ট বিশ্লেষণাত্মক ৷ উঠি অহা প্ৰজন্মই এনেধৰণৰ আলোচনা শুনিলে নিশ্চয়কৈ বিভিন্ন দিশৰ পৰা উপকৃত হ’ব পাৰিব ৷ ভিডিঅ’টো শেষলৈকে চাব- এক বিশ্লেষণাত্মক বাৰ্তালাপ (ETV Bharat Assam) শৈশৱেই মানৱ জীৱনৰ সোণোৱালী সময় শৈশৱৰ সময়ছোৱাকেই অসীম কৃষ্ণ বৰুৱাই মানুহৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ সময় বুলি অভিহিত কৰে ৷ নিজৰ শৈশৱ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মোৰ জন্ম হৈছিল টীয়কত । সৰুৰে পৰাই প্ৰকৃতিৰ মাজত সম্পূৰ্ণ এক গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত ডাঙৰ-দীঘল হৈছোঁ । গাঁৱৰ নামঘৰ, মইনা পাৰিজাত, বিদ্যালয় এই সকলোবোৰৰ মাজত জীৱন দেখিছোঁ । কলা-কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতি এটা আত্মিক সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল সৰুৰে পৰাই । শৈশৱৰ সেই দিনবোৰলৈ মনত পৰিলে এতিয়াও নষ্টালজিক হৈ পৰোঁ ।" অভিনেতা অসীম কৃষ্ণ বৰুৱা (Photo : ETV Bharat Assam) কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল অভিনয় যাত্ৰা ? "অভিনয়ৰ কথা যেতিয়াই আহে তেতিয়াই মই মোৰ পিতৃ-মাতৃকে মোৰ গুৰু হিচাপে পাইছোঁ । মোৰ মা-দেউতা খুব ভাল অভিনেতা-অভিনেত্ৰী আছিল । যদিও তেওঁলোক বিখ্যাত নাছিল, কিন্তু খুব ভাল অভিনয় কৰিছিল । তেওঁলোকৰ অনুপ্ৰেৰণাৰেই মোৰ অভিনয়ৰ প্ৰথম যাত্ৰা । গাঁৱৰ ভাওনাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিলো, এই ভাওনাৰ যোগেদিয়ে অভিনয়ৰ প্ৰতি যি শ্ৰদ্ধা তাৰ বীজটো ৰোপণ হৈছিল । আনহাতে আধুনিক নাটকলৈ অহাৰ সুবিধা মই পাইছিলোঁ কলেজত পঢ়ি থকা সময়ত । পৰৱৰ্তী সময়ত মই গুৱাহাটীলৈ আহি প্ৰয়াত ইন্দ্ৰ বণিয়াদেৱৰ সান্নিধ্যত ‘অসম অভিনয় প্ৰতিষ্ঠান’ত নামভৰ্তি কৰো । তাৰ পৰাই নাটকত অভিনয়ৰ লগতে ছবি-ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিলোঁ । এনেদৰেই আৰম্ভণি হৈছিল অভিনয় যাত্ৰাৰ ।" সেই সময়ত কেনেধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল ? এই সন্দৰ্ভত অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, "গুৱাহাটীলৈ আহি ইন্দ্ৰ বণিয়াদেৱৰ সান্নিধ্য লাভ কৰাটো মোৰ বাবে এটা ডাঙৰ সৌভাগ্যৰ কথা আছিল । তেওঁৰে উৎসাহত মই আকাশবাণীৰ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ নাট বিভাগৰ অডিশ্যন পাছ কৰোঁ । সেইসময়ত ৰবীন্দ্ৰ ভৱনেই আছিল নাটকৰ কেন্দ্ৰস্থল । তাত এজন ভাল পৰিচালকৰ পৰিচালনাত নাটক কৰাটো আমাৰ বাবে ডাঙৰ কথা আছিল । তাত এটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ পোৱাটো আমাৰ বাবে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয় আছিল । কাৰণ সেই সময়ত আজিৰ দৰে ইমান অভিনয়ৰ সুযোগো নাছিল ।" এগৰাকী ভাল অভিনেতা হ'বলৈ কেনে গুণৰ অধিকাৰী হোৱাটো প্ৰয়োজন ? "প্ৰথম কথা অভিনেতাগৰাকীক প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন । প্ৰশিক্ষণ আনুষ্ঠানিক হ'ব পাৰে নাইবা আনুষ্ঠানিক নহ’লেও অনবৰতে চৌপাশৰ পৃথিৱী, জীৱন জগত, ৰাজনীতি-সমাজনীতি, অৰ্থনীতি, ধৰ্ম, মানুহ এই সকলোবোৰৰ ওপৰত এটা নিৰন্তৰ চৰ্চা, বিশ্লেষণ, পৰ্যবেক্ষণ কৰি থকাটো এগৰাকী অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ বাবে অতিকে প্ৰয়োজনীয় । লগতে নিজৰ অভিব্যক্তিৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ, শাৰীৰিক অৱয়বৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ আৰু নিজৰ চৰিত্ৰটোৰ লগতে নিজৰ প্ৰস্তুতি এই গোটেইবোৰ কথা এটা নিৰন্তৰ সাধনাৰ মাজেৰে চলাই যাব লাগে", বৰুৱাৰ ভাষ্য ৷ উল্লেখ্য যে, নাট্যকাৰ,পৰিচালক তথা অভিনয়ৰ লগতে সমগ্ৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ সৈতে বিভিন্ন দিশৰ পৰা জড়িত হৈ থকা বৰুৱাৰ আছে অন্য এক সুকীয়া পৰিচয়ো । ১৯৯৮ চনৰ পৰা অসম জাতীয় বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰি আহিছে অসীম কৃষ্ণ বৰুৱাই । ভাওনাৰ লগতে আধুনিক নাটকৰ পৰাই অভিনয় জীৱনৰ পাতনি মেলা এইগৰাকী অভিনেতাই অভিনয় কৰা প্ৰথমখন ছবি আছিল জাহ্নু বৰুৱা পৰিচালিত "কুশল"। শেহতীয়াকৈ অসীম কৃষ্ণ বৰুৱাই পৰিচালনা কৰা এখন নাট "মহানায়ক মহাৰাজ পৃথু"এ দৰ্শকৰ যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ লগতে পঢ়ক : সাহস-পাগলামিৰ বাবেহে বহুতে এইসময়ত নাটকক জীয়াই ৰাখিছে: মাণিক ৰয়

Last Updated : May 30, 2025 at 9:01 PM IST