জুবিন শিক্ষাগতভাৱে ডাক্তৰ নাছিল, কিন্তু এজন ভাল চিকিৎসক আছিল: ডাঃ হিতেশ বৰুৱা
নিজৰ বাবে নহয়, সদায় আনৰ বাবে জীয়াই থকা শিল্পী জুবিন গাৰ্গ শিক্ষাগতভাৱে এগৰাকী চিকিৎসক নহ’লেও সমাজৰ বাবে চিকিৎসক আছিল ।
গুৱাহাটী :"দাদা, মই এজন ৰোগী পঠিয়াইছো, একেবাৰে দুখীয়া । ঔষধ কিনিবলৈকে পইচা নাই । চিকিৎসা কৰি দিয়কনা । বিলৰ কথা চিন্তা নকৰিব । মই পৰিশোধ কৰিম ৷" এনেদৰে প্ৰায়ে ডাঃ হিতেশ বৰুৱালৈ ফোন কৰিছিল শিল্পী জুবিন গাৰ্গে । তেওঁ সহায় কৰা বেছিভাগ ৰোগীকে তেওঁ চিনিয়েই পোৱা নাছিল ৷ কোনো আত্মীয় বা চিনাকি লোকৰ তুলনাত অইনৰ বাবেহে সদায় আগবাঢ়ি আহিছিল জুবিন ।
বিপদত পৰা কোনো লোককে তেওঁ নিৰাশ কৰা নাছিল । সকলোৱেই আছিল তেওঁৰ বাবে আপোন । চিনাকী মানুহজনক জুবিনে যিমান সহায় কৰে, ঠিক তেনেদৰে অচিনাকী কোনোবাই সহায় বিচাৰিলেও ঠিক তেনেদৰেই সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় । এয়া আছিল আমাৰ সকলোৰে অতি মৰমৰ, প্ৰাণৰো প্ৰাণ মহান শিল্পীগৰাকীৰ গুণ ।
জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ হিতেশ বৰুৱাই কয়, “জুবিন গাৰ্গে মোক প্ৰায়ে ফোন কৰিছিল- যিকোনো দুখীয়া ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে । কেতিয়াবা আকৌ ফোন কৰে-‘দাদা অমুকৰ বেড চাৰ্জ ফ্ৰী কৰি দিব পাৰিব নেকি’ ? প্ৰথমে ভাবিছিলো এই ৰোগীবোৰ তেওঁৰ আত্মীয় নেকি ! সাধাৰণতে আমাক যেতিয়া কোনো মানুহে এনে কাৰণত ফোন কৰে তেতিয়া কাৰোবাৰ চিনাকি মানুহৰ বাবেহে অনুৰোধ কৰে ৷ কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো আছিল বিপৰীত ।”
লগতে ডাঃ বৰুৱাই কয়, “জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে মোৰ সম্পৰ্ক বহুদিনীয়া । লগতে পেচাত যিহেতু মই এগৰাকী চিকিৎসক গতিকে মোৰ পৰা তেখেতে যিখিনি সহায় বিচাৰে সেইখিনিত ময়ো কেতিয়াও কৃপণালি নাই কৰা । জুবিনেও সমাজক ভাল পাই, ময়ো সমাজক ভাল পাওঁ, সেয়ে সেই দিশৰ পৰা আমাৰ মাজত এটা সু-সম্পর্ক আছিল । জুবিন কেৱল তেওঁৰ চিকিৎসাৰ বাবেই যে নেমকেয়াৰলৈ আহে তেনে নহয় । কেতিয়াবা ৰাতি 2-3 বজাতো জুবিনে মোক আনৰ সহায়ৰ বাবে ফোন কৰে । কেতিয়াবা কয়- ‘দাদা মানুহ এজন যাব, আপুনি ভৰ্তি কৰি দিয়ক । আপুনি যিখিনি পাৰে সহায় কৰক, নোৱৰাখিনি মই কৰিম’ । এনেদৰে বহু মানুহক জুবিনে সহায় কৰিছে । জুবিন ডাক্তৰ নহ’লেও এজন ভাল চিকিৎসক, যিটো মই বহু অনুষ্ঠানতে কৈ আহিছোঁ । শিক্ষাগতভাৱে তেওঁ এগৰাকী চিকিৎসক নহ’লেও, তেওঁ সমাজৰ চিকিৎসক আছিল । নিজৰ বাবে নহয়, আনৰ বাবে জীয়াই থকা এজন মানুহ আছিল জুবিন ।”
জুবিন গাৰ্গ আছিল অসমৰ সম্পদ । জুবিন অসমৰ বাবে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল সেই কথা তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত সমবেত হোৱা ৰাইজেই প্ৰমাণ কৰিছে । ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনোবা শিল্পীৰ মৃত্যুত ইমানখিনি লোকে একেলগে অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ ওলাই অহা দেখা গৈছে ।
