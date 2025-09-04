ETV Bharat / entertainment

জাপানত মঞ্চস্থ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা অমৰ সৃষ্টি - DR BHUPEN HAZARIKA ICONIC SONGS

বিশিষ্ট অসমীয়া সাংস্কৃতিক প্ৰতিনিধি ৰঞ্জিত গগৈ আৰু তেওঁৰ দলে ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ গানত ওছাকাত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে ৷ ভূপেন হাজৰিকাৰ ৰচনাক জীৱন্ত কৰি তোলে ৷

জাপানৰ মঞ্চত অসমীয়া শিল্পী (Photo : Ranjit Gogoi Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 4, 2025 at 11:38 AM IST

হায়দৰাবাদ : ওছাকাত অনুষ্ঠিত বিশ্ব এক্সপ’ ২০২৫ ত প্ৰাণ পাই উঠিছে সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ অমৰ কণ্ঠই । ইণ্ডিয়া পেভিলিয়নে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিংবদন্তী শিল্পীগৰাকীলৈ সন্মান জনাই তেওঁৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ বাবে বিশেষ উদযাপনৰ আয়োজন কৰে ।

ড৹ হাজৰিকাৰ মানৱতা আৰু শান্তিৰ সাৰ্বজনীন বাৰ্তাক পুনৰ দৃঢ়তাৰে অসমৰ প্ৰতিনিধিয়ে উপস্থাপন কৰাৰ লগতে অসমৰ চহকী ঐতিহ্যক উজ্জ্বলকৈ ফুটাই তোলা অনুষ্ঠানটো সাংস্কৃতিক সেতুলৈ পৰিণত হয় । সন্ধিয়াটোৰ বিশেষ আকৰ্ষণ আছিল বিশিষ্ট অসমীয়া সাংস্কৃতিক প্ৰতিনিধি ৰঞ্জিত গগৈ আৰু তেওঁৰ দলৰ নৃত্য উপস্থাপন, যিয়ে হাজৰিকাৰ চিৰসেউজ ৰচনা ‘‘মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ’’, ‘‘মই এটি যাযাবৰ’’ আৰু ‘‘মানুহে মানুহৰ বাবে’’ক জীৱন্ত কৰি তোলে ।

দৃষ্টিনন্দন নৃত্য পৰিচালনাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ অভিনয়সমূহে অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু হাজৰিকাৰ মানৱতাবাদী দৰ্শনৰ সাৰমৰ্ম দুয়োটাই চিত্ৰিত কৰিছিল । দৃশ্য-শ্ৰাব্য উপস্থাপনসমূহে কিংবদন্তী শিল্পীগৰাকীৰ কলাত্মক যাত্ৰা আৰু জাপানৰ সৈতে তেওঁৰ গভীৰ ঐতিহাসিক সংযোগৰ অন্বেষণ কৰে ৷ উল্লেখ্য যে, তেওঁ সাংস্কৃতিক বিনিময়ৰ প্ৰসাৰৰ বাবে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমন্ত্ৰণত অধ্যয়ন কৰিছিল ।

অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাংস্কৃতিক প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই কাৰ্যসূচীয়ে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্ৰশংসা লাভ কৰে । এই অনুষ্ঠানে এগৰাকী সাংস্কৃতিক আইকন হিচাপে হাজৰিকাৰ ব্যক্তিত্বক পুনৰ দৃঢ় কৰিলে, যিয়ে সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ জৰিয়তে সীমান্ত অতিক্ৰম কৰি ঐক্যৰ বাৰ্তা বিয়পাইছিল ৷

উল্লেখ্য যে, ৮ ছেপ্টেম্বৰত কিংবদন্তি অসমীয়া গায়ক-সুৰকাৰ তথা ভাৰত ৰত্ন বঁটা বিজয়ী ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য ৷ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ আত্মা বুলি গণ্য কৰা ড৹ হাজৰিকাৰ শতবাৰ্ষিকীত কেইবাটাও সংগঠন, প্ৰতিষ্ঠান, ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিব ৷

