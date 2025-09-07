অনুৰাধাত আকৌ সজীৱ হৈছে সুধাকণ্ঠৰ বহু পুৰণি স্মৃতি
ভাৰত ৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনৰ কিছু অপ্ৰকাশিত কথাকলৈ নিৰ্মাণ কৰা তথ্যচিত্ৰ 'ভূপেনদা আনকাট'ৰ বিশেষ প্ৰদৰ্শনী । প্ৰদৰ্শনী উপভোগ কৰিলে সুধাকণ্ঠৰ পুত্ৰৰ লগতে পৰিয়ালে ।
Published : September 7, 2025 at 6:39 PM IST
গুৱাহাটী: ৮ ছেপ্টেম্বত ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হ'ব সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মশত বৰ্ষৰ বিশেষ অনুষ্ঠান । অসমীয়াৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ উপলক্ষে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে আয়োজনৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে বিভিন্ন বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ ।
জন্ম শতবৰ্ষৰ পূৰ্বে দেওবাৰে মুক্তি লাভ কৰে কিংবদন্তি গায়ক, সংগীত সূৰ্য, ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনবোধ, সৃষ্টিশীলতাক লৈ নিৰ্মাণ কৰা তথ্যচিত্ৰ 'ভূপেনদা আনকাট' । সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা জীৱনৰ কিছু অপ্ৰকাশিত কথাকলৈ নিৰ্মাণ কৰা এই তথ্যচিত্ৰখনৰ প্ৰযোজনা আৰু পৰিচালনা ববিতা শৰ্মাৰ । দেওবাৰে মহানগৰীৰ অনুৰাধা ছবিগৃহত অনুষ্ঠিত হয় তথ্যচিত্ৰখনৰ বিশেষ প্ৰদৰ্শনী ।
অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ভাৰত ৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ পুত্ৰ তেজ হাজৰিকাৰ লগতে তেজ হাজৰিকাৰ পত্নী আৰু পুত্ৰ । ভাতৃ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সমৰ হাজৰিকা লগতে সুধাকণ্ঠৰ পৰিয়াল বৰ্গ । তেজ হাজৰিকাই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কয়, "মোৰ বাবে এইটো এখন সৌভাগ্যৰ কথা । তথ্যচিত্ৰখনৰ জৰিয়তে দেউতাৰ ব্যক্তিত্ব বিষয়ে বহু কথা প্ৰতিফলিত কৰা হৈছে ।"
আনহাতে ববিতা শৰ্মাই তেখেতৰ ভাষণত কয়, "১৯৯৯ চনত আমি ভূপেন দাৰ এটা অনুষ্ঠানৰ বাবে ইংলেণ্ডলৈ গৈছিলো । দূৰদৰ্শনৰ গীতিমালিকা বুলি এটা অনুষ্ঠান চলি আছিল সেই অনুষ্ঠানটোৰ ৫০ নম্বৰ খণ্ডটোৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি তালৈ গৈছিলো । সেই সময়ত অসম মেডিকেল ডক্টৰছ এলুমনাই ইউ কে গ্রুপে আয়োজন কৰা এক অনুষ্ঠানত ড৹ ভূপেন হাজৰিকাক আমন্ত্ৰণ কৰিছিল । সেই অনুষ্ঠানটোৰ উদ্যোক্তা নিপেন বৰকটকীয়ে আমাক সেই অনুষ্ঠানো আমাৰ ধাৰাবাহিকখনত দেখুৱাবলৈ প্ৰস্তাৱ দিছিল । সেই সময়ত আমি তালৈ গৈ ভূপেন হাজৰিকাৰৰ সাক্ষাৎকাৰ ল'লো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "তাতে তেখেতক খুব অন্তৰংগভাৱে লগপোৱাৰ লগতে ঘৰুৱাভাৱে তেওঁৰ লগত কিছুমান শ্বুটিং কৰিছিলো । সেই অনুষ্ঠানত তেওঁ বহু নিজৰ জীৱনৰ কথা কোৱাৰ লগতে কবিতা কিছুমান আবৃত্তি কৰিছিল । কিন্তু সেইসময়ৰ সেই ক্লীপবোৰ আমি হেৰাই যোৱা বুলি ভাৱিছিলো যদিও যোৱা বর্ষত আমি সেয়া বিচাৰি পালো । তাৰ পাছতে আমি 'ভূপেন দা আনকাট' বুলি তথ্যচিত্ৰখন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলো ।"
আনহাতে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত শৰ্মাই কয়, "ভূপেনদা আনকাটৰ প্ৰথম প্ৰদৰ্শনীত ভূপেন দাৰ পৰিয়ালৰ সকলো ব্যক্তি ইয়াত আছে । ভূপেন দাৰ নাতিয়েও এই তথ্যচিত্ৰখন আজি চাইছে সেয়ে মোৰ খুব ভাল লাগিছে । তথ্যচিত্ৰখনত তেখেতৰ সন্দৰ্ভত বহু কথাই আছে ।"
উল্লেখ্য যে, তথ্যচিত্ৰখনত সুধাকণ্ঠগৰাকীৰ অতীত স্মৃতি সুঁৱৰি কোৱা তেওঁৰ শৈশৱৰ বৈচিত্র্যৰে ভৰা দিনবোৰৰ কথা, কৈশোৰ কালত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ দৰে শিল্পী সত্বাৰ সান্নিধ্য লাভ কৰা, উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে নিউয়ৰ্কলৈ যাত্রা, আমেৰিকাত পত্নী প্রিয়ম্বদা পেটেলৰ সৈতে সংযোগ আৰু বিবাহৰ আভাস ।
কবিতাৰ বহী হাতত লৈ ভূপেন দাই ৰচনা কৰা সমসাময়িক সমাজৰ ছবি ফুটি উঠা কেইবাটাও কবিতা আবৃত্তি যিবোৰৰ কিছুমান কবিতা এতিয়াও বোধকৰো প্রকাশ হোৱা নাই সেই সকলোবোৰ দর্শকে দেখিবলৈ পাব । ৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নিশা ৮ বজাত এসপ্তাহলৈ অনুৰাধা ছবিগৃহত তথ্য চিত্ৰখনিৰ প্ৰদৰ্শনী থাকিব ।