পাইৰেছি নকৰিব, জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিক জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টি হিচাপেই থাকিবলৈ দিয়ক: ৰাজেশ ভূঞা

পাইৰেছি নকৰিব, জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিক জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টি হিচাপেই থাকিবলৈ দিয়ক: ৰাজেশ ভূঞা
'মোৰ মন' গীতৰ মুক্তিৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল গীতটিৰ কিছু কিছু দৃশ্য । পাইৰেছি নকৰিবলৈ পৰিচালকে হাতযোৰ কৰি কৰিলে অনুৰোধ ।
Published : October 8, 2025 at 12:02 PM IST
গুৱাহাটী: মঙলবাৰে মুক্তিলাভ কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ প্রথমটো গীত 'মোৰ মন' । মঙলবাৰে সন্ধিয়া গীতটি মুক্তিৰ পাছতে ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গীতটিয়ে ।
ইয়াৰে মাজতে বহুজনে আকৌ গীতটিৰ কিছু অংশ কাটি নিজৰ সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ সপোনৰ প্ৰকল্পক লৈ ৰাইজক এনে নকৰিবলৈ আহ্বান ছবিখনৰ পৰিচালক ৰাজেশ ভূঞাৰ ।
এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যম যোগে এক ভিডিঅ' আপলোড কৰি ৰাজেশ ভূঞাই কয়, " জুবিন গাৰ্গৰ 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ এটা গীত আমি মুক্তি দিছোঁ । অসমৰ ৰাইজক এটাই অনুৰোধ- আপোনালোকে গীতটি আমি যিদৰে আপলোড কৰিছোঁ সেইদৰেই চাওক । কোনেও যাতে গীতটি পাইৰেছি নকৰে । গানটো কাটি কাটিও অন্যধৰণে এডিট কৰি সামাজিক মাধ্যমত যাতে আপলোড নকৰে । কাৰণ জুবিন গাৰ্গে সদায় পাইৰেছিৰ বিপক্ষে মাত মাতি আহিছিলে । সেয়া লাগিলে গানেই হওক বা ছবিয়ে হওক ।"
ভূঞাই লগতে কয়, "সদায় তেওঁ অসমীয়া সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ বাবেই মাত মাতি আহিছিল । অন্ততঃ জুবিন গাৰ্গক সন্মান জনাই আপোনালোক কোনেও পাইৰেছি নকৰিব । জুবিন গাৰ্গৰ সপোন আমি যেনেদৰে আগবঢ়াই নিছোঁ, তেনেদৰেই আপোনালোকে চাওক । গানবোৰ এডিট কৰি কৰি আপোনালোকে সামাজিক মাধ্যমত নিদিব । যদিহে কোনোবাই কৰিছে বা কোনোবাই যদি গম পাইছে আপোনালোকেও মানা কৰক । জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিক জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টি হিচাপেই থাকিবলৈ দিয়ক, আমি যাতে তাত কোনেও হাত নুফুৰাও ।"
উল্লেখ্য যে, ৩১ অক্টোবৰতেই মুক্তি লাভ কৰিব জুবিন গাৰ্গ অভিনীত শেষৰখন ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' । মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰ'য়েল গ্ল'ৱেল ইউনিভাৰ্চিটিত সম্পন্ন হয় 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ শেষ শ্বুটিং ।