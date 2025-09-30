নলবাৰীৰ সংগীতানুষ্ঠানলৈ জুবিন নাহিল, আহিল বন্ধু দিগন্ত ভাৰতী
কাল নিয়তিয়ে জুবিনক কাঢ়ি নিয়াৰ পাছত নলবাৰীৰ কৰিয়া দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ সপ্তমীৰ নিশাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ মহা আয়োজন গোমা হৈ ৰ'ল ।
Published : September 30, 2025 at 2:20 PM IST
নলবাৰী : নলবাৰীৰ কৰিয়াত কালি আছিল জুবিন গাৰ্গৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ! দুৰ্গা পূজা মহোৎসৱৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক । কিন্তু জুবিন আহিব নোৱাৰিলে গীত গাবলৈ ! আহিল তেওঁৰ একালৰ বন্ধু দিগন্ত ভাৰতী । স্মৰণ কৰিলে বন্ধু জুবিনক । গালে মায়াবিনী ।
পূজাৰ বতৰত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক সুঁৱৰি বিশাল শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে উদযাপন সমিতিয়ে । বিশাল আকাৰৰ কাটআউট আৰু প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত ৰাইজে জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । জুবিন গাৰ্গ বিহীন প্ৰথমটো দুৰ্গা পূজা ! চৌদিশে গোমা গোমা পৰিৱেশ ! কাৰোৰে মনত নাই উছাহ, নাই উদ্দীপনা । পূজালৈ আহিছে আৰু পূজাথলীত ফুলৰ মালাৰে সজাই থোৱা চেনেহৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিত যাচিছে শ্ৰদ্ধা । কৰিছে স্মৰণ ।
কালি আছিল মহাসপ্তমী । চৌদিশে চলিছে মা দুৰ্গাৰ আৰাধনা । কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুৱে ম্লান কৰি পেলালে পূজাৰ আনন্দ । নলবাৰীৰ এখন পূজাথলীত কেৱল সেমেকিছে সকলোৰে চকু, কিয়নো জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিল সমিতিয়ে । মনত কিমান হেপাঁহ আছিল হিয়াৰ আমঠুগৰাকীক ওচৰৰ পৰা এবাৰ চোৱাৰ ৷ জুবিনে মঞ্চত গীত গাব । সকলোৱে সুৰত সুৰ মিলাই তেওঁৰ সৈতে গাই যাব প্ৰতিটো গীত । কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল ! কাল নিয়তিয়ে কাঢ়ি নিলে প্ৰাণৰ কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক ৷ নলবাৰীৰ কৰিয়ালৈ আহিবলৈ নাপালে জুবিন গাৰ্গ ।
এইবছৰ নলবাৰীৰ কৰিয়া সাৰ্বজনীন শ্ৰীশ্ৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে পতাৰ কথা আছিল ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহ । এই সমাৰোহতে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল অসমৰ হিয়াৰ আমঠু কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গক । সকলোৱে বাট চাই ৰৈছিল জুবিনৰ সৈতে এনিশা পাৰ কৰাৰ । সুৰৰ মূৰ্চনাত জীপাল হোৱাৰ মানসেৰে উদ্যোক্তা সমিতিয়েও অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিল ।
তাৰ মাজতে ছিংগাপুৰৰ পৰা চেনেহৰ শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিল আৰু সকলো আনন্দ ম্লান পৰি গ’ল । কালি পূজাথলীত গীতে-মাতে জুবিন গাৰ্গক সুঁৱৰি কৰিয়াবাসীয়ে জনালে বিশাল ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । জুবিন নাহিল কৰিয়ালৈ, কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ একালৰ সতীৰ্থ, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ দিগন্ত ভাৰতী আহিল । কৰিয়াত উপস্থিত হৈ বন্ধুক জনালে গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । বন্ধুৰ কথা লিখি চকুলো টুকিলে দিগন্ত ভাৰতীয়ে । শোকস্তব্ধ হৈ বন্ধু দিগন্ত ভাৰতীয়ে উপস্থিত হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজৰ সৈতে গালে মায়াবিনী ।
বন্ধুৰ হৈ ভাৰতীয়ে সাংবাদিকৰ আগত ক’লে, "প্ৰত্যেকৰে হিয়াত কি বাজি আছে সকলোৱে জানে । আজি ১১ টা দিন গ'ল মানুহ এতিয়াও স্বাভাৱিক হ'ব পৰা নাই । জুবিনে কি দি থৈ গ'ল সেয়া মূল্যায়ন কৰাৰ কথাই নাই । প্ৰত্যেকৰে হৃদয়ত মূল্যাংকন হৈ থাকিব । যেতিয়ালৈকে অসম থাকিব, জাতি থাকিব কেতিয়াও জুবিন হেৰাই নাযায় । নতুন প্ৰজন্মই জুবিনক নতুন বোধৰে চাব । নতুনকৈ বোধিত কৰিব । জুবিনৰ কণ্ঠত আছিল বোধন । বোধন মন্ত্ৰ আছিল জুবিনৰ ।”
আনহাতে তেওঁ কয়, “প্ৰশাসনে, ন্যায়ালয়ে, আইনে তেওঁলোকৰ তদন্ত কৰি আছে । আমি আশাবাদী । জুবিনে যাতে ন্যায় পায় । আমি সংযমী হৈ মাত মাতিব লাগিব, হিংস্ৰ হৈ নহয় । শান্তি-শৃংখলাৰে আমি সজোৰে মাত মাতিব লাগিব, যাতে জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পায় । আমি সকলোৱে নিজক সংযমী কৰি, কাকো গালি নপৰাকৈ, একো নভঙাকৈ মাত মাতিব লাগিব । ঠায়ে ঠায়ে জুবিনৰ সংগ্ৰালয় হওক । তাৰ বাবে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছো । লগতে আমি শিল্পী সমাজেও তেওঁ লিখা প্ৰত্যেকটো গীতৰ যাতে অপব্যৱহাৰ নহয়, সংৰক্ষিত হয় তাৰ বাবে চৰকাৰক সংগ্ৰাহলয়ৰ দাবী জনাইছো ।"
আনহাতে উদোক্তা সমিতিৰ সদস্যয়ো দুখ প্ৰকাশ কৰে । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক অকালতে হেৰুৱাই শোকত ভাগি পৰি উক্ত পূজাভাগৰ সকলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাতিল কৰিছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে সাংবাদিকৰ আগত ।
