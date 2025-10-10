ETV Bharat / entertainment

পুনৰ লেকমে’ ফেশ্বন উইকত উজলিল ডিজাইনাৰ সংযুক্তা দত্তৰ বস্ত্ৰসম্ভাৰ

লেকমে’ ফেশ্বন শ্ব’ত জুবিনৰ “মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত…’’ গীতৰ সুৰেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । সুনীতা ভূঞাৰ ভায়োলিনত জন্ম শতবৰ্ষ উপলক্ষে সুধাকণ্ঠৰ গীতৰ সুৰত স্পন্দিত হ’ল শ্ব’ৰ ৰাণৱে’ ৷

দিল্লীত লেকমে’ ফেশ্বন উইক (Photo : ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 10, 2025 at 9:55 PM IST

3 Min Read
গুৱাহাটী: ভায়োলিনত বাজি আছে সংগীতৰ যুগনায়ক জুবিন গাৰ্গৰ “মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত…” অসমীয়া তাঁতশালৰ চানেকীৰে হাতেৰে বোৱা আৰু অংকিত এখন শাৰীত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ লগতে তেওঁৰ অমৰ গীতৰ কথাৰ সমন্বয়েৰে সংগীত, স্মৃতি আৰু বস্ত্ৰশিল্পৰ শুকুৰবাৰে এক অনুপম মিলন ঘটে দেশৰ আগশাৰীৰ ফেশ্বন শ্ব’ লেকমে’ ফেশ্বন শ্ব’ত, যিয়ে অসমৰ সাংস্কৃতিক স্পন্দনগৰাকীক জীৱন্ত কৰি তুলিলে ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীত ।

দেশৰ বিখ্যাত ফেশ্বন শ্ব’ লেকমে’ ফেশ্বন শ্ব’ত অসমীয়া সংগীতৰ কিংবদন্তী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অসম জীয়ৰী সমাদৃত ফেশ্বন ডিজাইনাৰ সংযুক্তা দত্তৰ বস্ত্ৰ সংকলনৰ প্ৰদৰ্শনীত । সংযুক্তা দত্তৰ আন এক নতুন বস্ত্ৰ সমাহাৰৰ প্ৰদৰ্শনে নতুন দিল্লীত সৃষ্টি কৰে এক মায়াময় পৰিৱেশ । জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতৰ লগতে প্ৰদৰ্শনীৰ মাধুৰ্য বৃদ্ধি কৰি সুধাকণ্ঠ ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত অসমৰ ভায়োলিনবাদক সুনীতা ভূঞাৰ ভায়োলিনৰ পৰিৱেশিত সুৰেৰে মুখৰিত হৈ উঠে ৰাণৱে’ ৷

লেকমে’ ফেশ্বন উইকত সংযুক্তা দত্তৰ বস্ত্ৰ (ETV Bharat Assam)

‘গধূলি’ শীৰ্ষক নতুন ফেশ্বনৰ বস্ত্ৰ সংকলনত সংযুক্তা দত্তই অসমৰ ঐতিহ্যবাহী মেখেলা-চাদৰক আধুনিক দৃষ্টিকোণৰ জৰিয়তে পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত জিলিকাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে । অসমীয়া ঐতিহ্যবাহী বয়ন শিল্পৰ সৈতে সাহসী আৰু সমসাময়িক ডিজাইনৰ মিশ্ৰণেৰে শাৰী, মাৰ্জিত বস্ত্ৰাংগ, স্কাৰ্ট আৰু লাৱণ্যময়ী আনাৰকলিৰ সৃষ্টি কৰি ৰেম্পত সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে সংযুক্তা দত্তই ।

Sanjukta dutta
ডিজাইনাৰ সংযুক্তা দত্তৰ বস্ত্ৰ (Photo : ETV Bharat Assam)

লেকমে’ ফেশ্বন উইকত প্ৰদৰ্শিত সংযুক্তাৰ প্ৰতিযোৰ পোছাকত জটিল কাৰুকাৰ্য আৰু আৱেগময় কৰ্মৰ সমাহাৰত 'গধূলি'ৰ দ্বৈততা—বাংময় ৰূপ যেন প্ৰতিফলিত হয় । শ্ব’ৰ পিছতে নতুন দিল্লীত নিজৰ শেহতীয়া এই বস্ত্ৰ সংকলনৰ প্ৰেৰণাৰ বিষয়ে সংযুক্তা দত্তই জনাই, “গধূলি, এটা যাদুকৰী অনুভৱ, য’ত পোহৰ আৰু ছাঁৰ মিলন ঘটে । এই সমন্বয়ে মোৰ জন্মভূমি অসমৰ কথা মনত পেলাই, য’ত পৰম্পৰা আৰু প্ৰকৃতিৰ নিখুঁত সামঞ্জস্য ৰয় । এই সংগ্ৰহৰ জৰিয়তে মই শক্তি আৰু কোমলতা, ঐতিহ্য আৰু পৰিৱৰ্তনৰ সেই সমন্বয় বয়ন কৰিব বিচাৰিছিলো ।”

Sanjukta dutta
সংযুক্তা দত্তৰ সৃষ্টি (Photo : ETV Bharat Assam)

'গধুলি’ ফেশ্বন শ্ব’ত বলীউড অভিনেত্ৰী নীলম কোঠাৰীয়ে শ্ব’-ষ্টপাৰ হিচাপে ৰাণৱে’ত উপস্থিত হৈ গধূলিৰ বস্ত্ৰ সম্ভাৰক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰে । এই বস্ত্ৰৰ ফেশ্বনক লৈ তেওঁৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে নীলমে কয়, “সংযুক্তাৰ বাবে ৰাণৱে’ত খোজ দিয়াটো এটা সৌভাগ্যৰ বিষয় আছিল । তেওঁৰ সৃষ্টিত এটা আত্মা আছে, ফুল-চিলাইৰ প্ৰতিডাল সূতাই যেন এটা কাহিনী কয় । ‘গধূলি’ পৰিধান কৰাটো মোৰ বাবে অসমৰ ঐতিহ্যৰ এটা অংশ কাব্যিকতা আৰু শক্তিৰে মেৰিয়াই লোৱাৰ দৰে আছিল ।”

Sanjukta dutta
মেখেলা-চাদৰক আধুনিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা সজাইছে ডিজাইনাৰে (Photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, সংযুক্তা দত্তই দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নিজৰ সৃষ্টিৰে বস্ত্ৰৰ ফেশ্বনত আধুনিকতাৰ মাজেৰে অসমীয়া বয়ন শিল্পক দাঙি ধৰি কৃতিত্ব অৰ্জন কৰি অহাৰ লগতে অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াই কৰি আহিছে । ইতিমধ্যে নিজৰ অনন্য বস্ত্ৰশৈলী আৰু অসমৰ হাতে বোৱা বস্ত্ৰৰ প্ৰচাৰৰ বাবে বহু স্বীকৃতি লাভ কৰিছে তেওঁ । তেওঁ অসমৰ মেখেলা চাদৰ আৰু হাতে বোৱা শাৰীৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় হস্ততাঁত শিল্পৰ সৌন্দৰ্য বিশ্বৰ আগত তুলি ধৰিছে । তেওঁৰ ডিজাইনে বলীউডৰ তাৰকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফেশ্বনপ্ৰেমীৰ মাজতো জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে আৰু তেওঁক ভাৰতৰ হস্তশিল্প আৰু ফেশ্বনৰ ক্ষেত্ৰত এক পৰিচিত নাম ৷

Sanjukta dutta
ডিজাইনাৰ সংযুক্তা দত্তৰ বস্ত্ৰ (Photo : ETV Bharat Assam)

২০২৫ ৰ ১০ অক্টোবৰৰ দিনা লেকমে’ ফেশ্বন শ্ব’ত ‘গধূলি’ৰ জৰিয়তে সংযুক্তা দত্তই পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে বস্ত্ৰ সমাহিত ফেশ্বনো অতীত আৰু বৰ্তমান, শিল্প আৰু আবেগ, অসম আৰু বিশ্বৰ মাজত এক সেতু হ’ব পাৰে ।

Sanjukta dutta
লেকমে’ ফেশ্বন উইক (Photo : ETV Bharat Assam)

লগতে পঢ়ক : সংযুক্তা দত্তৰ ডিজাইনাৰ পোচাক পৰিধান কৰি ৰেড কাৰ্পেটত মিছ ইটালী মিৰ্কা হোৱাৰ্ড

