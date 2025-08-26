ETV Bharat / entertainment

দীপলিনা-পাৰ্থ
হায়দৰাবাদ : কাৰোবাৰ মোহত বন্দী দীপলিনা ডেকা ৷ ভাবিলে তেওঁৰ কথা গুলপীয়া হৈ পৰে দীপলিনাৰ দুগাল ৷ সামাজিক মাধ্যমতে চিনাকি তেওঁৰ সৈতে ৷ সেয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে লগ কৰিবলৈ ওলাই যাঁওতে লাজ-লাজ ভাৱ এটাই আৱৰি ৰাখে দীপলিনাক ৷

সেই প্ৰথম লগ পাওঁতেই যেন কিবা এটাই খুন্দিয়াই গ’ল দীপলিনাৰ বুকুত ৷ ৰ’ লাগি চাই ৰ’ল চকুৰ সন্মুখত থকা মানুহজনক ৷ হাঁহিমুখে আন কাৰোবাৰ সৈতে কথা পতা দেখি কিবা যেন মিঠা বিষ এটাই চুই গ’ল দীপলিনাক ৷ হাজাৰ যুৱকৰ হৃদয় ভাঙি প্ৰেমত পৰি গ’ল দীপলিনা ডেকা ৷

ৰ’ব উদাস হৈ নপৰিব ৷ এয়া দীপলিনা ডেকাৰ শেহতীয়া মুক্তি "ভাবিলে তোমাক"ৰ ভিজুৱেল ৷ অভিনেতা পাৰ্থ হাজৰিকাৰ সৈতে যুঁটি বান্ধি এয়া তেওঁৰ সৈতে প্ৰথম স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ ডেকাৰ ৷ পুৰুষ অনুৰাগীসকলৰ বহুতেই দীপলিনাক আন পুৰুষৰ সৈতে চাবলৈ নিবিচাৰে, পিছে শেহতীয়া গানটোত কিন্তু দুয়োকে যথেষ্ট প্ৰশংসা কৰিছে অনুৰাগীসকলে ৷

বহুতে অন্তৰত বিষ এটা লৈ লিখিছে, "বাইকত উঠি কেলে গ’ল, পাৰ্থক কিয় তেনেকৈ সাৱটি ধৰিছে ?", "আপুনি বিয়া পাতিলে নেকি", "উশাহ বন্ধ হৈ গৈছিল অলপ সময়ৰ বাবে", ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ ধেমেলীয়া মন্তব্য ৷ পিছে মুক্তিৰ লগে লগে "ভাবিলে তোমাক" গানটোৱে যি হাৰত অনুৰাগীৰ পৰা মৰম লাভ কৰিছে, সেয়া দেখিহে অভিভূত হৈ পৰিছে দীপলিনা ৷

7 বছৰৰ আগতেও ঘটিছিল তেনে এক ঘটনা ৷ 2018 চনৰ 25 আগষ্টত মুক্তি পাইছিল দীপলিনাৰ কণ্ঠৰে "চুই দিয়ানা" শীৰ্ষক গানটি ৷ এই গানটোৱে মুক্তিৰ পাছতে সলনি কৰি দিছিল দীপলিনাৰ জীৱন ৷ সেই সময়খিনি মনত পৰিলে আজিও সপোন সপোন যেন লাগে কণ্ঠশিল্পী-অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ ৷

সেই 25 আগষ্টই মনত বিশেষভাৱে চাপ পেলাই দীপলিনাৰ ৷ তাৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে 2020 চনৰ 25 আগষ্টত "ভবাই নাছিলো" আৰু 2022 চনৰ 25 আগষ্টত "এটি পল ৰোৱানা" মুক্তি দিয়ে দীপলিনাই ৷ আটাইকেইটা গানেই শ্ৰোতা-দৰ্শকৰ বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

আমাৰ আশা দীপলিনাই প্ৰতি বছৰেৰে 25 আগষ্টত অনুৰাগীৰ বাবে আগবঢ়াই যাওক এনেকুৱা আৰু বহুতো শ্ৰুতিমধুৰ গীত ৷ শেহতীয়া মুক্তি BHABILE TUMAK-এ আপোনালোকক কেনেধৰণৰ সোৱাদ দিছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক নিশ্চয় জনাব ৷

