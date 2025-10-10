'নাম নকওঁ... মই অকলে যুঁজি আছো !' 'স্পিৰিট'-'কল্কি ছিকুৱেল'ৰ পৰা বাদ পৰা দীপিকাই খুলিছে মুখ
'স্পিৰিট' আৰু 'কল্কি 2898 এডি' ৰ ছিকুৱেলৰ পৰা বাদ পৰিছে দীপিকা পাডুকন ৷ দিনত ৮ ঘণ্টা কাম কৰিব বিচৰা দীপিকা কি অনুশোচনত ভূগিছে নেকি ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2025 at 4:27 PM IST
হায়দৰাবাদ: দুমাহৰ ভিতৰত দুটা ডাঙৰ বাজেটৰ প্ৰকল্পৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে দীপিকা পাডুকনক । ইয়াৰ পাছত কিবা অনুশোচনাত ভূগিছে নেকি অভিনেত্ৰীগৰাকী ? দীপিকা পাডুকনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজহুৱাকৈ নিজৰ ব্যক্তিগত সমস্যা সন্দৰ্ভত মুকলিকৈ ক’লে । সন্দীপ ৰেড্ডী ভাংগাৰ ‘স্পিৰিট’ আৰু নাগ অশ্বিনৰ ‘কল্কি ২৮৯৮ এডিৰ ছিকুৱেলত দীপিকাই অন্যতম মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ কথা আছিল । কিন্তু দুয়োটা প্ৰজেক্টতে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ পেছাদাৰিত্বক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল আৰু প্ৰজেক্টৰ পৰা তেওঁক বাদ দিয়া হয় । অভিনেত্ৰীগৰাকী এই সমগ্ৰ সময়ছোৱাত মৌন হৈ থাকে ।
কিছুদিন পূৰ্বে দীপিকাই ছ’চিয়েল মিডিয়াত ঘোষণা কৰিছিল যে তেওঁ শ্বাহৰুখ খানৰ সৈতে ‘কিং’ চিনেমাৰ শ্বুটিঙত ব্যস্ত । আনহাতে ১০ অক্টোবৰত বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিৱস উপলক্ষে দীপিকা মধ্যপ্ৰদেশত উপস্থিত হয়, য’ত তেওঁৰ ফাউণ্ডেশ্যন ‘লিভ লাভ লাফ’ এ ১০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰে । মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে এই সংস্থাটো মুকলি কৰিছিল দীপিকাই । উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দীপিকা তাত উপস্থিত হয় । তাতে সংবাদমেলত অংশগ্ৰহণ কৰে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ।
The real headline isn’t what she said. It’s that she finally said it without apologising #DeepikaPadukone pic.twitter.com/m8qK7LTuge— Deepika Files (@FilesDeepika) October 9, 2025
অভিনেতাসকলেও ৮ ঘণ্টাৰ ছিফ্টত কাম কৰে
স্বাভাৱিকতে দীপিকাক দুটা ডাঙৰ প্ৰজেক্টৰ পৰা বৰ্জন কৰাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মোৰ এই যুঁজখন নতুন নহয় । আচলতে সমান দৰমহাৰ কথা আহিলে মোৰ সন্মুখত যি আহে সেয়াই ল'বলগীয়া হৈছিল । মই এনে এগৰাকী ব্যক্তি যিয়ে মনে মনে যুঁজি ভাল পাওঁ । মই নিজৰ যুঁজখন অকল মৰ্যাদাৰে যুঁজিছো ।"
When I narrate a story to an actor, I place 100% faith. There is an unsaid NDA(Non Disclosure Agreement) between us. But by doing this, You've 'DISCLOSED' the person that you are....— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) May 26, 2025
Putting down a Younger actor and ousting my story? Is this what your feminism stands for ? As a…
দীপিকাই আৰু কয়, "ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এইটো কোনো গোপন কথা নহয় । ৮ ঘণ্টাতকৈ বেছি কাম নকৰা বহু ছুপাৰষ্টাৰ আৰু অভিনেতা আছে । আৰু বহুদিন ধৰি চলি আহিছে । তেওঁলোকে কেতিয়াও শিৰোনাম দখল নকৰে । মই তেওঁলোকৰ নাম ল'ব নিবিচাৰো । বহুত আছে যিয়ে কেৱল সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈকে কাম কৰে । তেওঁলোকে উইকেণ্ডত কাম নকৰে । আৰু এইটো এই উদ্যোগত নতুন কথা নহয় । ভাৰতীয় মনোৰঞ্জন উদ্যোগৰ কথা ক’লেও আচলতে আমি উদ্যোগটোৰ ভিতৰত ঐক্যৰে কাম নকৰো । এই উদ্যোগটো অতি অসংগঠিত ।"
The female lead for my film is now official :-) pic.twitter.com/U7JJQqSUVa— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) May 24, 2025
কন্যা দুআক লৈ আৱেগিক দীপিকা
২০২৪ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত দীপিকাই এটি কন্যা সন্তানৰ জন্ম দিছিল । নৱেম্বৰ মাহত ৰণবীৰ সিং আৰু দীপিকাই তেওঁলোকৰ কন্যাৰ নাম প্ৰকাশ কৰিছিল ।
This is to officially announce that @deepikapadukone will not be a part of the upcoming sequel of #Kalki2898AD.— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) September 18, 2025
After careful consideration, We have decided to part ways. Despite the long journey of making the first film, we were unable to find a partnership.
And a film like…
মাতৃত্ব কেনেকৈ উপভোগ কৰি আছে ?
দীপিকাই কয়, "মই অতি ধৈৰ্যশীল ব্যক্তি । মোৰ সহনশীলতা আচৰিত । মোৰ অনুভৱ হৈছে যে মাতৃত্ব এনেকুৱা এটা যাত্ৰা য'ত আপুনি আপোনাৰ আৰামদায়ক জ’নৰ পৰা ওলাই যায় । মাতৃত্বই মোক অধিক সামাজিক কৰি তুলিছে । বাহিৰৰ মানুহৰ লগত সামাজিকভাৱে মিলিত হোৱাটো মই কেতিয়াও বেছি ভাল পোৱা নাছিলো । কিন্তু হয়, মোৰ ক্ষেত্ৰত মাতৃত্বৰ এই যাত্ৰাই মোক মোৰ আৰামদায়ক জ'নৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গৈছে আৰু মই ইয়াক বহুত উপভোগ কৰি আছো ।"
লগতে তেওঁ আৰু কয়, "মই সদায় মাতৃ হ'ব বিচাৰিছিলো । আচলতে মোৰ ভণ্টি অনিশাৰ জন্মৰ পিছৰ পৰাই মোৰ মাতৃ হোৱাৰ ইচ্ছা আছিল । গতিকে মই ক'ম যে মই মোৰ জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ ভূমিকা পালন কৰি আছো আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্ত অপৰিসীমভাৱে উপভোগ কৰিছো ।"
লগতে পঢ়ক : কল্কি ২৮৯৮ এডি ছিকুৱেলৰ অংশ নহয় দীপিকা পাডুকন- নিৰ্মাতা