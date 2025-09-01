ETV Bharat / entertainment

দক্ষিণ আফ্ৰিকাত মঞ্চস্থ অসমৰ কালজয়ী নায়ক - MAHA VEER LACHIT BORPHUKAN

নৃত্য-নাটক মহাবীৰ ‘লাচিত বৰফুকন’ এ দৰ্শকক মুগ্ধ কৰে বিদেশত ৷

‘লাচিত বৰফুকন’ এ দৰ্শকক মুগ্ধ কৰে বিদেশত (Photo : ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 1, 2025 at 12:51 PM IST

2 Min Read

হায়দৰাবাদ : সপ্তদশ শতিকাৰ অসমৰ কিংবদন্তি যোদ্ধা লাচিত বৰফুকনৰ কাহিনীৰে নাটক মঞ্চস্থ বিদেশত ৷ যোদ্ধা লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বৰ কাহিনী সামৰি ৰচনা কৰা নৃত্য-নাটক মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ উপস্থাপনে বিশ্বৰ মঞ্চত দৰ্শকক মোহিত কৰে ।

স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ অংশ হিচাপে ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ২৪ আগষ্টত মঞ্চস্থ কৰা এই অনুষ্ঠানত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত পূৰ্ণাংগ অসমীয়া নাটক প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।

এই নাটক প্ৰদৰ্শনে অসমৰ চহকী ঐতিহ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৰ্শকৰ মাজলৈ লৈ যায় ৷ এনে এজন নায়ক, যিজনৰ বীৰত্বৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি উদযাপন কৰা হয় । ১৬৭১ চনৰ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত লাচিতৰ ঐতিহাসিক বিজয়েই এই নাটকখনৰ মূল আধাৰ ।

ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত আহোম বাহিনীক নেতৃত্ব দি তেওঁ বিশাল মোগল সেনা বাহিনীক আগুৰি ধৰি এনে এক বিজয় লাভ কৰে যিয়ে তেওঁৰ সামৰিক প্ৰতিভাক চৰ্চাৰ বিষয় হিচাপে গঢ়ি তোলে ৷

এই নাটকখনৰ জৰিয়তে তেওঁৰ অদমনীয় কৰ্তব্যবোধক উজ্জ্বলকৈ ফুটাই তোলা হয় ৷ বিশেষকৈ মোগলক ভেটিবলৈ গড় নিৰ্মাণত কৰা অৱহেলাৰ বাবে মোমায়েকক মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ হৃদয় বিদাৰক সিদ্ধান্তই দৰ্শকৰ হৃদয় চুই যায় ৷

লাচিতৰ বাবে পৰিয়ালতকৈও আগত জাতি আছিল, তেওঁৰ এই সিদ্ধান্তই তাকেই প্ৰমাণ কৰে । এই মৰ্মান্তিক চিত্ৰণে দৰ্শকক বীৰ যোদ্ধাগৰাকীৰ বলিদানৰ ওপৰত চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল ।

এই পৰিবেশনৰ সময়ত অভিনয় শিল্পীসকলে পৰম্পৰাগত অসমীয়া শিল্পকলা দাঙি ধৰে ৷ সত্ৰীয়া নৃত্যকে ধৰি, আত্মাস্পৰ্শী বৰগীত, ভক্তিমূলক গীত আৰু অংকীয়া নাটৰ পৰম্পৰাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত স্পন্দনশীল সাজ-পোছাক পৰিধান কৰে তেওঁলোকে ।

“লাচিতৰ সাহস কেৱল অসমৰ গৌৰৱ নহয়, ই স্থিতিস্থাপকতাৰ এক সাৰ্বজনীন কাহিনী,” এজন বিষয়াই কয় । লাচিতৰ কাহিনীৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাত উপস্থাপনে অসমৰ ঐতিহ্যৰ প্ৰতি বিশ্বব্যাপী কৌতুহলৰ সৃষ্টি কৰে । বৰ্তমানৰ যুগতো লাচিতৰ প্ৰত্যাহ্বানমূলক মনোভাৱক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰে ।

TAGGED:

