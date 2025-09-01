হায়দৰাবাদ : সপ্তদশ শতিকাৰ অসমৰ কিংবদন্তি যোদ্ধা লাচিত বৰফুকনৰ কাহিনীৰে নাটক মঞ্চস্থ বিদেশত ৷ যোদ্ধা লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বৰ কাহিনী সামৰি ৰচনা কৰা নৃত্য-নাটক মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ উপস্থাপনে বিশ্বৰ মঞ্চত দৰ্শকক মোহিত কৰে ।
স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ অংশ হিচাপে ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ২৪ আগষ্টত মঞ্চস্থ কৰা এই অনুষ্ঠানত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত পূৰ্ণাংগ অসমীয়া নাটক প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।
এই নাটক প্ৰদৰ্শনে অসমৰ চহকী ঐতিহ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৰ্শকৰ মাজলৈ লৈ যায় ৷ এনে এজন নায়ক, যিজনৰ বীৰত্বৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি উদযাপন কৰা হয় । ১৬৭১ চনৰ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত লাচিতৰ ঐতিহাসিক বিজয়েই এই নাটকখনৰ মূল আধাৰ ।
ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত আহোম বাহিনীক নেতৃত্ব দি তেওঁ বিশাল মোগল সেনা বাহিনীক আগুৰি ধৰি এনে এক বিজয় লাভ কৰে যিয়ে তেওঁৰ সামৰিক প্ৰতিভাক চৰ্চাৰ বিষয় হিচাপে গঢ়ি তোলে ৷
এই নাটকখনৰ জৰিয়তে তেওঁৰ অদমনীয় কৰ্তব্যবোধক উজ্জ্বলকৈ ফুটাই তোলা হয় ৷ বিশেষকৈ মোগলক ভেটিবলৈ গড় নিৰ্মাণত কৰা অৱহেলাৰ বাবে মোমায়েকক মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ হৃদয় বিদাৰক সিদ্ধান্তই দৰ্শকৰ হৃদয় চুই যায় ৷
লাচিতৰ বাবে পৰিয়ালতকৈও আগত জাতি আছিল, তেওঁৰ এই সিদ্ধান্তই তাকেই প্ৰমাণ কৰে । এই মৰ্মান্তিক চিত্ৰণে দৰ্শকক বীৰ যোদ্ধাগৰাকীৰ বলিদানৰ ওপৰত চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল ।
এই পৰিবেশনৰ সময়ত অভিনয় শিল্পীসকলে পৰম্পৰাগত অসমীয়া শিল্পকলা দাঙি ধৰে ৷ সত্ৰীয়া নৃত্যকে ধৰি, আত্মাস্পৰ্শী বৰগীত, ভক্তিমূলক গীত আৰু অংকীয়া নাটৰ পৰম্পৰাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত স্পন্দনশীল সাজ-পোছাক পৰিধান কৰে তেওঁলোকে ।
“লাচিতৰ সাহস কেৱল অসমৰ গৌৰৱ নহয়, ই স্থিতিস্থাপকতাৰ এক সাৰ্বজনীন কাহিনী,” এজন বিষয়াই কয় । লাচিতৰ কাহিনীৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাত উপস্থাপনে অসমৰ ঐতিহ্যৰ প্ৰতি বিশ্বব্যাপী কৌতুহলৰ সৃষ্টি কৰে । বৰ্তমানৰ যুগতো লাচিতৰ প্ৰত্যাহ্বানমূলক মনোভাৱক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰে ।
লগতে পঢ়ক : সংযুক্তা দত্তৰ ডিজাইনাৰ পোচাক পৰিধান কৰি ৰেড কাৰ্পেটত মিছ ইটালী মিৰ্কা হোৱাৰ্ড