হাজাৰ হাজাৰ সৃষ্টিত তুমি আমাৰ মাজত জীয়াই থাকিবা জুবিন : বি টি আৰৰ কাৰ্যসূচী এৰি গুৱাহাটীলৈ মুখ্যমন্ত্রী

অসম আজি শোকৰ সাগৰত ! শোকস্তব্ধ ৰাজনৈতিক মহল ।

CM and other political partys condolences on death of Zubeen Garg
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জুবিন গাৰ্গক বঁটা প্ৰদান কৰাৰ এক মুহূৰ্ত (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 19, 2025 at 5:51 PM IST

5 Min Read
গুৱাহাটী: প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া আজি শোকস্তব্ধ । সকলোৰে অতি আদৰৰ-মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আৰু নাই । এই বাতৰিয়ে ৰাজ্যজুৰি শোকৰ ছাঁ পেলাইছে । বি টি আৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত কথা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই খবৰ পোৱা মাত্রকে সকলো কাৰ্যসূচী সামৰি গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা হৈছে ।

জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ ছিংগাপুৰৰ পৰা কেনেকৈ অনা হ’ব আৰু কেনেকৈ সৎকাৰ কৰা হ’ব । তাৰ আলোচনাৰ বাবে বি টি আৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আধাতে সামৰি গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ।

সামাজিক মাধ্যমযোগে নিজৰ তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়াত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "এয়া অকল্পনীয়, অবিশ্বাস্য, অনাকাংক্ষিত…। আমাৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ নাই বোলা খবৰটি দিবলৈ মই অপাৰগ, কি সতে শোকাবাৰ্তা দিওঁ ! বুকুখন কঁপিছে, জুবিনময় সময়বোৰ এটি এটিকৈ চকুৰ সন্মুখত অগা-ডেৱা কৰিছে । প্ৰতিটো প্ৰজন্মক সংগীতৰ যাদুৰে মোহাচ্ছন্ন কৰা জুবিন বোলা এই সত্তাজনৰ জনতাৰ প্ৰতি দুৰ্বাৰ প্ৰেম আছিল কল্পনাতীত । সীমাৰ পৰিধি ভাঙি স্বকীয় ৰূপেৰে উদ্ভাসিত জুবিন গাৰ্গ নামৰ যাদুকৰী কণ্ঠটি এনেদৰে হেৰাই যাব বুলি বিশ্বাস কৰিব পাৰি জানো ! হাজাৰ হাজাৰ সৃষ্টিত তুমি আমাৰ মাজত জীয়াই থাকিবা জুবিন । য'তেই থাকা কুশলে থাকিবা জুবিন ।"

উল্লেখ্য যে, ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠিত চতুৰ্থ উত্তৰ-পূব ভাৰত মহোৎসৱ (এন ই আই এফ) ২০২৫ ত অংশ ল’বলৈ গৈছিল জুবিন গাৰ্গ । ২০ ছেপ্টেম্বৰত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত জুবিনে গান গোৱাৰ কথা আছিল । আজি স্কুবা ডাইভিং কৰিবলৈ গৈছিল জুবিন গাৰ্গ । সাগৰৰ মাজত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ অচেতন হৈ পৰে শিল্পীগৰাকী । লগে লগে গুৰুতৰ অৱস্থাত ছিংগাপুৰ জেনেৰেল হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে অসমৰ এইগৰাকী শিল্পীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে । শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যু আজি সমগ্ৰ ৰাজ্য শোকৰ সাগৰত ডুব গৈছে ।

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি এক শোকবাৰ্তাত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "আমাৰ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ হিয়াৰ আপোন আৰু গৌৰৱৰ প্ৰতীক জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ চিংগাপুৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ অকাল মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰি মই বাকহীন হৈ পৰিছো । শোক প্ৰকাশ কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত মই কোনো ভাষা বিচাৰি পোৱা নাই । তেওঁৰ এই অকাল বিয়োগত আমি সংগীত জগতৰ এটুকুৰা অমূল্য সম্পদ হেৰুৱালো । আমি এজন স্বাভিমানী অসমীয়া হেৰুৱালো । জুবিন দাৰ বিদেহী আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছো আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো ।"

ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বাতৰি লাভ কৰি কোকৰাঝাৰত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰচাৰ সভাৰ মাজতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিকে ধৰি সভাত উপস্থিত সকলোৱে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি মৌন প্ৰাৰ্থনা জনায় । লগতে আজিৰ দিনটোৰ বাকী থকা কংগ্ৰেছ দলৰ সকলো নিৰ্বাচনী সভা বাতিল কৰা হয় ।

আনহাতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সামাজিক মাধ্যমযোগে শোক প্ৰকাশ কৰি কয়, "অসমীয়া সংগীত জগতত পাখি মেলি স্নিগ্ধ জোনাক নমাই অনা এটা বৰ্ণিল যুগৰ অৱসান! আমাৰ হিয়াৰ আমঠু, অতি মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ দেহাৱসানৰ খবৰটো পাই শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছো ! ছিংগাপুৰত ভাৰতৰ উচ্চায়ুক্ত ড৹ শিল্পক আম্বুলেৰ সৈতে কথা পাতি আমি কেতিয়াও শুনিব নিবিচৰা সেই দুখজনক খবৰটো পাই অত্যন্ত মৰ্মাহত হৈ পৰিছো । জুবিন গাৰ্গ আৰু নাই ! অসমৰ লাখ লাখ জনতাৰ সৈতে এই দুখৰ সমভাগী হৈছো । এয়া অসমৰ সংগীত জগতৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি। আমি বাকৰুদ্ধ, আমি ভাষাহীন...।"

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত ৰাইজৰ দলে শোক প্ৰকাশ কৰি এক শোকবাৰ্তাত কয়, "অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ খবৰত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈকে ধৰি সকলো সদস্য গভীৰ শোকত ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছে । আজিৰ দিনটোত জাতিটোৱে এক অমূল্য সম্পদ হেৰুৱাই শোকত ভাগি পৰিছে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত তেখেতৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আজি ৰাইজৰ দলে বিটিএডিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰকে ধৰি দলৰ সকলো স্তৰৰ সকলো কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিছে ।"

অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই সামাজিক মাধ্যম যোগে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি কয়, "এটা সোণালী যুগৰ অৱসান…। হৃদয়ে হৃদয়ে অপূৰ্ব সৃষ্টিৰ অনুৰণন…। সৰ্বত্ৰ মায়াসনা কণ্ঠৰ প্ৰতিধ্বনি..।"

সৃষ্টিৰ বিশলতাৰে এটা 'অনুষ্ঠান'ত পৰিণত হোৱা এইগৰাকী শিল্পীৰ মৃত্যুত আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছে । জাতি, ধৰ্ম, ভাষা, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ সকলোৰে হৃদয়ত এক বিশেষ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এইগৰাকী শিল্পীয়ে । সেয়ে আজি সমগ্ৰ অসমবাসী শোকস্তব্ধ ।

কি ক’ম.. দুখৰ...ক‘বলগীয়া একো শব্দই নাই, শব্দই বিচাৰি পোৱা নাই: মুখ্যমন্ত্ৰী

