চিকাগো দক্ষিণ এছিয়ান চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ‘হিৰাইথ’ - CHOW PARTHA BORGOHAIN FILM HIRAETH

১৪ ৰ পৰা ২১ ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ১৬ সংখ্যক চিকাগো দক্ষিণ এছিয়ান চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ইন-প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে চাও পাৰ্থ বৰগোহাঁইৰ অসমীয়া ছবি ‘হিৰাইথ’।

অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ (Photo : Film Poster)
Published : August 12, 2025 at 1:52 PM IST

হায়দৰাবাদ : ১৪ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২১ ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব ১৬ সংখ্যক চিকাগো দক্ষিণ এছিয়ান চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ৷ এই মহোৎসৱৰ (চিএছএএফএফ)ৰ ইন-কম্পিটিশ্যন শাখাৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্বাচিত হৈছে চাও পাৰ্থ বৰগোহাঁইৰ লিখিত আৰু পৰিচালিত অসমীয়া বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবি ‘হিৰাইথ’। ছবিখনৰ সম্পূৰ্ণ শ্বুটিং তেওঁ খোদ কৰিছে ৷

চিকাগো দক্ষিণ এছিয়ান চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰশংসিত ছবিসমূহৰ সৈতে ‘হিৰাইথ’ ছবিখনৰ বিশ্ব প্ৰিমিয়াৰ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ১৯ ছেপ্টেম্বৰত চিকাগোৰ ডাউনটাউনত মহোৎসৱৰ মুকলি নিশাৰ ৰেড কাৰ্পেটত সকলোৱে খোজ দিব আৰু ২১ ছেপ্টেম্বৰত সামৰণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব ।

মূলতঃ ডিব্ৰুগড়ত শ্বুট কৰা ‘হিৰাইথ’ এখন সামাজিক বাস্তৱধৰ্মী নাটক যিয়ে গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলা পৰীৰ যাত্ৰাক অনুসৰণ কৰে, যাৰ জীৱনটো বিধ্বংসী বানে স্তব্ধ কৰি পেলায় ৷ বানৰ ফলত তেওঁ আৰু তেওঁৰ স্বামী চহৰ এখনলৈ গুচি যাবলৈ বাধ্য হয় । তাত তেওঁলোকে আৰ্থ-সামাজিক বৈষম্য, দুৰ্নীতি আৰু শোষণৰ নিষ্ঠুৰ বাস্তৱতাৰ সন্মুখীন হয় ।

মেঘালী কলিতা, অসীম কুমাৰ শৰ্মা আৰু অতনু মহন্তই মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা ১০০ মিনিটৰ অসমীয়া ভাষাৰ এই ছবিখনে সমাজৰ প্ৰান্তত জীয়াই থকাসকলৰ স্থিতিস্থাপকতা আৰু তেওঁলোকে সহ্য কৰা অন্যায়বোৰৰ সন্ধান কৰে ।

মহোৎসৱলৈ ছবিখন নিৰ্বাচন হোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি পৰিচালক চাও পাৰ্থ বৰগোহাঁইয়ে কয়, “এই ছবিখনে যি স্বীকৃতি আৰু প্ৰেম লাভ কৰিছে তাত মই অতিশয় আপ্লুত আৰু সুখী । আমি ক’বলৈ চেষ্টা কৰা কাহিনীটো প্ৰায়ে সকলোৱে আওকাণ কৰা লোকসকলে সন্মুখীন হোৱা কঠোৰ বাস্তৱতাৰ ওপৰত আধাৰিত, তেওঁলোক হৈছে প্ৰান্তত বাস কৰা মানুহ, যাৰ ঘাম আৰু কষ্টই কেতিয়াবা আনৰ প্ৰগতিৰ বাবে নিৰৱে খাদ্য হিচাপে কাম কৰে । এই যাত্ৰাত মোক সহায় কৰা সকলো লোকৰ প্ৰতি মই অতিশয় কৃতজ্ঞ, বিশেষকৈ মোৰ মা দুগৰাকীৰ প্ৰতি — মোৰ নিজৰ মা, যি সদায় মোৰ সমৰ্থন হৈ আহিছে, আৰু মোৰ শাহু মা, যিয়ে এখোজ আগুৱাই গৈ এই ছবিখনৰ বিত্তীয় সাহায্যত সহায় কৰিছে ।”

তেওঁ লগতে আৰু কয়, “মোৰ পত্নীৰ বাবে, তাইৰ আস্থা আৰু মৰমেই এই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰাত সহায় কৰিলে । মৰ্যাদাৰ সৈতে সংগ্ৰাম কৰা আৰু কেতিয়াও প্ৰত্যক্ষ নকৰাসকলৰ বাবে এই ছবিখন । পৰীৰ যাত্ৰাৰ জৰিয়তে মই মাথোঁ আশা কৰিছো যে আমি স্বাভাৱিক বুলি মানি লোৱা বৈষম্যসমূহৰ ওপৰত ই চিন্তা-চৰ্চাৰ সূচনা কৰিব । প্ৰেম কৰি থাকক, কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি যাওক । কাকো ঘৃণা নকৰিবলৈ চেষ্টা কৰক — জীৱনটো বৰ চুটি, গতিকে প্ৰতিটো মুহূৰ্তক গণনা কৰক আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্তক সম্পূৰ্ণৰূপে জীয়াই ৰাখক ।”

ছবিখনৰ আন আন অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলৰ ভিতৰত আছে দিপাংকৰ শৰ্মা, অৰ্চনা বেজবৰুৱা, বিশ্ব কিংকৰ বৰুৱা, হেমন্ত ৰাজকোঁৱৰ, স্মৃতিৰেখা চেতিয়া সন্দিকৈ, প্ৰদীপ্ত প্ৰাণ ভট্টাচাৰ্য, ৰিমঝিম ডেকা, ৰুমী শৰ্মা পাঠক আৰু ভৈৰৱ ফুকন ।

চাও পাৰ্থ বৰগোহাঁইৰ লেখা আৰু পৰিচালিত এই ছবিখনৰ প্ৰযোজক চেংপেম বৰগোহাঁই ৷ কাৰ্যবাহী প্ৰযোজক হিচাপে আছে সুভিত্য বৰগোহাঁই আৰু ৰুচি বৰুৱাক । চিনেমাট’গ্ৰাফী স্বয়ং চাও পাৰ্থ বৰগোহাঁইৰ, আনহাতে প্ৰডাকশ্যন ডিজাইন জয়ন্ত গগৈৰ, সম্পাদনা কবিন আদিত্যৰ । দেলেপন ৰাজনৰ সৈতে সংগীত কৰিছে এ টি ৰামে ৷

