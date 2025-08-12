হায়দৰাবাদ : দেশৰ ৰাজধানীত বৃহৎ পৰিসৰত অঘৰী কুকুৰবোৰক বন্দী কৰাৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক লৈ চলচ্চিত্ৰ তাৰকাসকলে নিজ নিজ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । আদালতৰ এই নিৰ্দেশৰ বিৰোধিতা কৰিছে বলীউডৰ অভিনেতা জন আব্ৰাহাম, বৰুণ ধৱন, জাহ্নৱী কাপুৰকে ধৰি বহু চেলেব্ৰিটীয়ে । সমান্তৰালকৈ অভিনেতা অদ্ৱী শেষে ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন পত্ৰ লিখিছে, য’ত তেওঁ আদালতক এই নিৰ্দেশ পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
এই বিষয়ত বলীউডৰ অভিনেত্ৰী জাহ্নৱী কাপুৰ, বৰুণ ধৱনকে ধৰি বহু চেলেব্ৰিটীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । জাহ্নৱী আৰু বৰুণ ধৱনে এই বিষয়ত নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীত পোষ্ট কৰিছে । একে সময়তে জন আব্ৰাহামে এখন চিঠি লিখিছে য’ত তেওঁ জীৱ-জন্তুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ‘মমতা, বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান আৰু ভাৰতীয় আইন মানি চলা’ৰ দাবী জনাইছে । তেওঁ ‘ভেকুৱাম ইমপেক্ট’ৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
জন তেওঁৰ চিঠিত লিখিছে, “আশা কৰোঁ আপুনি এই কথাত একমত হ’ব যে এইবোৰ ‘অঘৰী’ কুকুৰ নহয়, বৰঞ্চ সামূহিক কুকুৰ, যিবোৰক বহুতে ভাল পায় আৰু সন্মান কৰে । এইসকল নিজেই দিল্লীৰ, যিয়ে বহু প্ৰজন্মৰ পৰা মানুহৰ প্ৰতিবেশী হিচাপে এই অঞ্চলত বাস কৰি আহিছে ।”
আনহাতে, অভিনেতা অদ্ৱী শেষে দিল্লীৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু মুখ্যমন্ত্রীলৈ এখন পত্ৰ লিখিছে, য’ত তেওঁ জোৰ দি কয় যে বৰ্তমানৰ পশু কল্যাণ আইন অনুসৰি বীজাণুমুক্ত আৰু টীকাকৰণ কৰা কুকুৰক নিজৰ অঞ্চলত থাকিবলৈ দিয়া উচিত ।
দিল্লীৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি লিখা পত্ৰত অদ্ৱীয়ে লিখিছে, “এজন নাগৰিক হিচাপে শেহতীয়াকৈ দিল্লী-এনচিআৰত অঘৰী কুকুৰক বন্দী কৰাৰ নিৰ্দেশনাক লৈ মই গভীৰভাৱে চিন্তিত । এনে পদক্ষেপে কেৱল আমাৰ আইনী বাধ্যবাধকতা উলংঘা কৰাই নহয়, ভাৰতে সদায় পালন কৰি অহা মূল্যবোধৰো বিৰুদ্ধে থিয় দিছে । এই কুকুৰবোৰ আমাৰ এটা অংশ ।”
তেওঁ আৰু লিখিছে, “যেতিয়া ইহঁতক বীজাণুমুক্ত কৰি টীকাকৰণ কৰা হয়, তেতিয়া ইহঁতে কোনো ভাবুকিৰ সৃষ্টি নকৰে । তেওঁলোকো সমাজৰ সদস্য আৰু তেওঁলোকো সন্মানৰ যোগ্য । কাৰাগাৰত বন্দী কৰাটো কোনো স্থায়ী সমাধান নহয় বা মানৱীয় সমাধানো নহয় । দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰতি ই হ্ৰস্বম্যাদী সঁহাৰি ।”
আদালত আৰু দিল্লী চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন জনাই তেওঁ অৱশেষত লিখিছে, “আকৌ এবাৰ আদালত আৰু দিল্লী চৰকাৰক এই আদেশ পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো । অত্যধিক সহানুভূতি আৰু দমনৰ পৰিৱৰ্তে সমাধান বাছি লওঁ আহক ।”
If you are a resident of Delhi. Can I persuade you to adopt an indie off the streets, more than one? They are extremely healthy, low maintenance, and will provide you with more love affection and gratitude than you could ever imagine. Am also asking you to wholeheartedly and… pic.twitter.com/XVE1EuLIdv— Vir Das (@thevirdas) August 11, 2025
বীৰ দাসৰ আবেদন
অভিনেতা-কমেডিয়ান বীৰ দাসে এই মুহূৰ্তত ৰাস্তাৰ কুকুৰ তুলি লোৱাৰ পোষকতা কৰিছে- "আপুনি যদি দিল্লীৰ বাসিন্দা । মই আপোনাক ৰাজপথৰ পৰা এটাতকৈ অধিক কুকুৰ তুলি ল’বলৈ বুজাব পাৰোনে ? এইবোৰ অত্যন্ত সুস্থ, কম ৰক্ষণাবেক্ষণৰ প্ৰয়োজন আৰু আপুনি কল্পনা কৰাতকৈও অধিক মৰম আৰু কৃতজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব ।"
তেওঁ এন জি অ’সমূহক সমৰ্থন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়: "মই আপোনালোকক আপোনাৰ ওচৰৰ পশু কল্যাণ এন জি অ'ক সম্পূৰ্ণ উদাৰতাৰে সমৰ্থন কৰিবলৈও অনুৰোধ কৰিছো । মই তেনে কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছো, আৰু মই আশা কৰিছো যে আপুনিও কৰিব । যিহেতু আদালতত আপীল দাখিল কৰা হয় আৰু প্ৰক্ৰিয়াবোৰে সময় লয়, গতিকে আমি মানৱতাৰে তৎক্ষণাত কাম কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । অনুগ্ৰহ কৰি বৰঙণি আগবঢ়াওক, সৰু হওক বা ডাঙৰ, সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।”
