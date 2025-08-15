হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ছানী দেওলে অনুৰাগীক দেশপ্ৰেমমূলক চমক প্ৰদান কৰে । বৰ্ডাৰ ২ৰ নিৰ্মাতাসকলে ফাৰ্ষ্ট লুক পোষ্টাৰ উন্মোচন কৰি মুক্তিৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰে । গণৰাজ্য দিৱসৰ সপ্তাহান্তৰ ঠিক আগতে ২০২৬ চনৰ ২২ জানুৱাৰীত বিশ্বজুৰি ছবিগৃহত মুক্তি পাব ছবিখন ।
পোষ্টাৰখনত ছানীক সম্পূৰ্ণ মিলিটাৰী ৰূপত দেখা গৈছে, তেওঁৰ চকু দুটা তীব্ৰ দৃঢ়তাৰে ভৰি আছে । ১৯৯৭ ৰ বৰ্ডাৰ পৰা তেওঁৰ আইকনিক সৈনিক অৱতাৰৰ এক শক্তিশালী উপস্থাপন এয়া । কেপশ্যনত লিখা আছে- "হিন্দুস্তান কে লিয়ে লড়েংগে... ফিৰ এক বাৰ !" ("আমি ভাৰতৰ হৈ যুঁজ দিম... আকৌ এবাৰ !")।
অনুৰাগ সিঙৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত বৰ্ডাৰ ২ ত বহু প্ৰতিভাৱান তাৰকাৰ সমাহাৰ ঘটিছে । ছানীৰ সৈতে অভিনয় কৰিছে বৰুণ ধৱন, দিলজিৎ দোছাঞ্জ, অহান শ্বেট্টী, মেধা ৰাণা, মোনা সিং, আৰু সোণম বাজৱা ।
ভূষণ কুমাৰ, কৃষণ কুমাৰ, জে.পি.দত্ত আৰু নিধি দত্তক লৈ গঠিত এক শক্তিশালী প্ৰডাকশ্যন টীম আৰু জে পি দত্তৰ জে পি ফিল্মছৰ সহযোগত এই ছবিখন উপস্থাপন কৰিছে গুলচন কুমাৰ এণ্ড টি-ছিৰিজে ।
ভাৰতৰ সাহসী জোৱানসকললৈ এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
এই ঘোষণা সন্দৰ্ভত পৰিচালক অনুৰাগ সিঙে কয়, “স্বাধীনতা দিৱসত ছবিখনৰ মুক্তিৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰাটো এটা প্ৰতীকৰ দৰে । এই দিনটোৱে আমাক ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ বাবে আমাৰ সৈন্যসকলে কৰা ত্যাগৰ কথা মনত পেলাই দিয়ে, আমাৰ ছবিখনো সোঁৱৰাই দিয়ে আৰু এই কাহিনীটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ অমৰ আত্মাক চেল্যুট দিয়াটো এক সন্মানৰ কথা ।”
প্ৰযোজক ভূষণ কুমাৰে বৰ্ডাৰক “এখন ছবিতকৈও অধিক - ই প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ বাবে এক আৱেগ” বুলি অভিহিত কৰিছে । তেওঁ কয় যে বৰ্ডাৰ ২ৰ লক্ষ্য হৈছে সেই ত্যাগক নতুন প্ৰজন্মৰ কাষলৈ লৈ যোৱা ।
প্ৰযোজক নিধি দত্তই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে ছিকুৱেলে মূল ছবিখনৰ দৰেই আবেগ আৰু আৱেগিক তীব্ৰতা আনিব । “আমি এটা সতেজ কাহিনী আৰু প্ৰতিখন থিয়েটাৰতে গৌৰৱ আৰু চকুলো বোৱাই অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ উভতি আহিছো”, বুলিও কয় তেওঁ ।
জে পি দত্তৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত প্ৰথম বৰ্ডাৰ (১৯৯৭) ছবিখনে ব্যাপক সফলতা লাভ কৰিছিল আৰু ইয়াক বলীউডৰ অন্যতম স্মৰণীয় যুদ্ধ নাটক হিচাপে গণ্য কৰা হয় । বৰ্ডাৰ ২ৰ জৰিয়তে নিৰ্মাতাসকলে দেশপ্ৰেম আৰু বৃহৎ পৰিসৰৰ একশ্যনৰ মিশ্ৰণেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব বিচাৰিছে ।
দেশপ্ৰেমমূলক বিষয়বস্তু, আৱেগিক টান আৰু প্ৰশংসিত কাষ্টৰ সৈতে বৰ্ডাৰ ২ ইতিমধ্যে ২০২৬ চনৰ আটাইতকৈ প্ৰত্যাশিত ছবিসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম ।
