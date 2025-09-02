হায়দৰাবাদ : মুছলমান বুলি শুনিলেই আমাৰ মনলৈ অহা প্ৰথম কথাটো হ’ল গো-মাংসৰ কাৰবাৰ ! পিছে প্ৰতিঘৰ মুছলিম লোকেই কিন্তু গো-মাংস নাখায় ৷ অনুৰাগীসকলে জানি আচৰিত হ’ব যে বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ ছলমান খানৰ পৰিয়ালে মুছলমান হোৱাৰ পিছতো গো-মাংসৰ পৰা আঁতৰি থাকে ।প্ৰবীণ চিত্ৰনাট্যকাৰ ছলমানৰ পিতৃ চেলিম খানে খোদ এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।
ফ্ৰী প্ৰেছ জাৰ্নেলৰ সৈতে হোৱা মন বিনিময়ৰ সময়ত খান চাহাবে প্ৰথম বিবাহৰ দিনলৈ মনত পেলাই পুৰণি সময়লৈ ঘূৰি যায় । খানে মনত পেলাই কয়, ছালমা খান (যিয়ে সুশিলা চৰক হিচাপে জন্ম লয়)ৰ সৈতে তেওঁৰ আন্তঃধৰ্মীয় বিবাহৰ কাহিনী ৷ ইয়াৰ লগতে তেওঁৰ ঘৰত কেতিয়াও গো-মাংস কিয় খোৱা হোৱা নাছিল সেই কথাও প্ৰকাশ কৰে ।
“ইন্দোৰৰ পৰা আজিলৈকে আমি কেতিয়াও গো-মাংস খোৱা নাই । দাম কম হোৱাৰ বাবে বেছিভাগ মুছলমানে গো-মাংস খায় ! আনকি কিছুমানে পোহনীয়া কুকুৰক খুৱাবলৈও এই মাংস কিনি লয় ৷” তেওঁৰ উদ্ধৃতি ।
“কিন্তু হজৰত মহম্মদৰ শিক্ষাত তেওঁ স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে গৰুৰ গাখীৰ মাতৃৰ গাখীৰৰ বিকল্প আৰু ই মুফিদ (উপকাৰী) পনীৰ । তেওঁ গৰু মাৰিব নালাগে আৰু গো-মাংস নিষিদ্ধ বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷” তেওঁ কয় ৷
শ্বোলে, ডন আৰু আন কেইবাখনো বিখ্যাত ছবিৰ লেখকগৰাকীয়ে লগতে কয়, “হজৰত মহম্মদে প্ৰতিটো ধৰ্মৰ পৰা ভাল বস্তু গ্ৰহণ কৰিছে । যেনে কেৱল হালাল মাংস খোৱা, যিটো ইহুদীসকলৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, যিসকলে ইয়াক কোশ্বাৰ বুলি কয় । তেওঁ ধাৰণা কৰিছে যে প্ৰতিটো ধৰ্মই ভাল আৰু আমাৰ দৰে পৰম শক্তিত বিশ্বাস কৰে ।”
আমি সকলোৱে জানো যে খান পৰিয়ালে খোৱাৰ চৌখিন, কিন্তু গো-মাংসৰ অনুপস্থিতি নিশ্চিতভাৱে এক ডাঙৰ প্ৰকাশ । গণেশ চতুৰ্থীকে ধৰি ঈদ, দীপাৱলী, বৰদিনলৈকে প্ৰতিটো উৎসৱ পালন কৰা এটা ধৰ্মনিৰপেক্ষ পৰিয়াল হৈছে এই খান পৰিয়াল । এনে এটা পৰিয়াল য’ত সংস্কৃতি আৰু ধৰ্মৰ মিশ্ৰণ ঘটা দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
