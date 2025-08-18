শ্ৰীনগৰ: লাডাখত শ্বুটিং চলি আছে বলীউডৰ এখন ছবিৰ ৷ সেই ছবিখনৰ ইউনিটটোৰ সদস্য খাদ্যত বিষক্ৰিয়াৰ ফলত হাস্পতালত ভৰ্তি হৈছে ৷ ইউনিটৰ ১০০ৰো অধিক সদস্যক লেহৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে বুলি সোমবাৰে বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে ।
দেওবাৰে সন্ধিয়া খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হোৱাৰ সন্দেহত লেহত বলীউডৰ এখন চলচ্চিত্ৰ ইউনিটৰ ১০০ৰো অধিক কৰ্মীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়, সোমবাৰে নিশ্চিত কৰে বিষয়াসকলে ।
ফিল্ম ইউনিটৰ সদস্যসকল আগন্তুক এখন ছবিৰ শ্বুটিঙত নিয়োজিত হৈ থকাৰ সময়তে কেইবাজনৰো হঠাৎ পেটৰ তীব্ৰ বিষ, বমি, মূৰৰ বিষ আদি হয় । লগে লগে তেওঁলোকক লেহৰ সাজল নাৰ্বু মেম’ৰিয়েল (এছ এন এম) হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় আৰু চিকিৎসকে খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
এজন বিষয়াই জনোৱা মতে, এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰায় ৬০০ লোকে সেই স্থানত খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছিল । বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয়, "কাৰণ চিনাক্ত কৰিবলৈ বিশদ বিশ্লেষণৰ বাবে খাদ্যৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ।" চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, সকলো বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক জৰুৰীভাৱে সংগঠিত কৰাৰ পিছত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনা হয় ।
চিকিৎসকে নিশ্চিত কৰিছে যে সকলো ৰোগীৰ অৱস্থা সুস্থিৰ আৰু অধিকাংশ ৰোগীকে প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা প্ৰদান কৰি ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে । কৰ্তৃপক্ষই খাদ্যৰ নমুনাৰ পৰীক্ষাগাৰৰ প্ৰতিবেদনৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ৷ আনহাতে এই কাণ্ডই লেহৰ দৰে স্পৰ্শকাতৰ বৃহৎ পৰিসৰৰ অঞ্চলত শ্বুটিঙৰ স্থানত সুৰক্ষাৰ মানদণ্ডৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
তদন্ত অব্যাহত থকাৰ লগে লগে ইউনিটৰ সদস্যসকলে গ্ৰহণ কৰা খাদ্যৰ ধৰণ আৰু পানীৰ সবিশেষৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা হৈছে । সৌন্দৰ্যৰ বাবে পৰিচিত লাডাখত ‘৩ ইডিয়টছ’ আৰু ‘হাকীকাত’ৰ দৰে বহু বলীউডৰ ছুপাৰহিট চিনেমাৰ শ্বুটিং কৰা হৈছে ।
১৯৬২ চনৰ ভাৰত-চীন যুদ্ধক চিত্ৰিত কৰি ‘হাকীকাত’ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ৷ ই ডাঙৰ হিট হৈ পৰিছিল । আন বহু বলীউড চিনেমাৰ দৃশ্যগ্ৰহণ হৈছে অঞ্চলটোত । বিভিন্ন দৃশ্যৰ বাবে লাডাখৰ আচৰিত প্ৰাকৃতিক দৃশ্য ব্যৱহাৰ কৰা জনপ্ৰিয় ছবিসমূহৰ ভিতৰত আছে ‘জব তক হে জান’, ‘দিল ছে’, ‘ভাগ মিলখা ভাগ’ আৰু ‘লক্ষ্য’।
অঞ্চলটোত নুব্ৰা, চানথাং আৰু বাটালিকৰ দৰে ঠাই আছে, যিবোৰ আগতে পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি নাছিল আৰু এতিয়া দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে ।
